聖誕大餐陷阱！凱撒沙律竟然比想像中肥？這4類食物是隱形致肥陷阱！｜營養師Kathy NG

聖誕大餐最容易「中伏」的問題不僅是份量過多，更在於隱藏在油、糖和鹽所潛藏的陷阱。

加工肉類高鈉 或對健康產生不利影響

煙肉、火腿、香腸及煙燻肉類等加工肉類是聖誕拼盤和冷盤中的常見選擇。然而，它們同時也是高鈉且含有防腐劑的高危食品。高鈉飲食可能導致血壓上升以及增加心血管疾病的風險，而加工肉類被歸類為致癌物，過量攝取與大腸癌風險的上升密切相關。此外，薄餅作為聖誕大餐中常見的主食，熱量相當於一碗白米，而其成分通常包含高糖，高鈉和高脂肪的食材，如火腿、罐頭鳳梨、千島醬、沙律醬、辣肉腸和芝士等，可能會對心肌健康產生不利影響。

加工肉類與芝士

凱撒沙律熱量非常高

凱撒沙律主要由蔬菜組成，能提供豐富的膳食纖維並增強飽腹感，但實際上其熱量相當高。這主要是因為凱撒沙律醬的高脂肪成分，如蛋黃醬、起司、食油、蒜泥、芥末醬和魚露等。此外，沙律中常見的附加成分，如煙肉碎、全脂芝士和烘烤麵包粒等，也會顯著降低其營養價值，使人誤以為食用沙律就是健康的選擇。

凱撒沙律

節日飲品熱量不容忽視

果汁、汽水、熱朱古力、節日飲品和雞尾酒等，一杯的熱量就相當於半碗甚至一碗飯，但卻難以帶來飽腹感。如果飯後再加上雪糕、甜點或蛋糕，更容易使整餐的熱量過高，並攝取過多的糖分，這樣會增加肥胖的風險。

果汁

蛋糕糖分與脂肪小心超標！

蛋糕主要成分包括糖及脂肪，而奶油、奶油乳酪、全脂牛奶、氫化植物油及全脂芝士，都蘊含高水分脂肪及反式脂肪，令血液中的壞膽固醇水平上升，增加血管栓塞的風險。 另外，蛋糕亦屬於「高糖」食物，長期進食高糖食物會影響血壓，甚至會增加致肥及認知功能衰弱的風險。

聖誕蛋糕

外出聖誕餐小貼士

前菜可以用沙律菜替代高鈉且加工或脂肪含量較高的肉類，如火腿、雞翼和煙燻肉類冷盤。至於沙律醬宜另上並只用小量，可選擇較低脂沙律醬或不含脂肪的意大利黑醋。選擇沙律配菜例如雞胸肉、鮮蝦、低脂起司、水果等較低脂食品，有助於控制熱量攝取。主菜方面，薄餅建議選擇雞肉、鮭魚、菠菜、海鮮及鮮果等更具營養價值的食材，以替代醃製食品。意粉可以用番茄汁、菠菜汁或南瓜汁代替白汁忌廉意粉。最好選擇用少油烹調且脂肪較低的肉類，如烤火雞或去皮雞肉、烤豬柳和魚柳。在甜品方面，以新鮮水果取代高脂肪和高糖的蛋糕、窩夫和雪糕。飲品方面應以清水或無添加糖的茶為主，避免含有高糖分的飲品。

在聖誕期間，享用美食與保持均衡飲食並不矛盾。建議注意控制食物份量，同時，選擇烤或蒸等健康烹飪方法，可以有效減少油炸和重調味品的影響。雖然可以品嘗聖誕甜點，但選擇小份量或與水果搭配會更為理想。此外，也可考慮自製更健康的甜點，使用蜂蜜或天然甜味劑替代砂糖，以維持健康的飲食習慣。

營養師Kathy NG

