聖誕大餐2025｜12間高質聖誕餐廳推介！早鳥優惠價/盲猜美酒贏大獎/Omakase低至$488

聖誕大餐吃甚麼美食好？平安夜跟聖誕都是年尾最重要的節日，除了買聖誕禮物、聖誕倒數月曆、聖誕蛋糕、吃聖誕自助餐之外，又怎少得一頓聖誕大餐！這次Yahoo Food雲集15間精選餐廳，當中集齊早鳥價優惠、日本菜⋯⋯Omakase價錢更低至$488位！

聖誕大餐推介1.FINDS：北歐聖誕五道菜美饌晚餐 早鳥平$200

雖然香港天氣不算凍，但想在聖誕加點氣氛？不妨品嚐一餐北歐晚宴吧！尖沙咀FINDS是香港極具代表性的北歐餐廳，其名稱代表著北歐五國：芬蘭 (Finland)、冰島 (Iceland)、挪威 (Norway)、丹麥 (Denmark)及瑞典 (Sweden)，餐廳的北歐聖誕五道菜美饌晚餐包括大西洋龍蝦配醃鱒魚子、招牌甜菜頭漬三文魚配芥末刁草醬、煙燻生蠔大蒜薯仔濃湯等等，現於12月9日或之前在KKday預訂，原價即減$200再享第二位半價！

FIND

地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓（地圖按此）

電話：2522 9318

聖誕大餐推介2.海遊膳 KAIYUZEN：太古全新Omakase低至$488

相信不少人都會選擇食日本餐做聖誕大餐，但在香港食聖誕大餐價錢不算便宜，推介大家可以一試太古新開的海遊膳KAIYUZEN，全因餐廳走親民路線，節日限定廚師發辦銀霜16品只是$488，即可享手握壽司8貫、牡蠣北海道海膽燒、火炙左口魚裙邊醬香釜飯等美食，另外亦有較貴價$688的套餐可選。

海遊膳KAIYUZEN

地址：太古太豐路3號金星閣地下G1018號店（地圖按此）

電話：2343 0328

聖誕節Omakase$500有找！

聖誕大餐推介3.Emmer Pizzeria：聚會首推！三款期間限定聖誕美食

如果是一大班人的聖誕聚餐，食Pizza就最方便！香港唯一一間使用Emmer 古穀 (二粒小麥) 製作餅底的薄餅專門店Emmer Pizzeria，於今年冬季推出三款期間限定的聖誕美食，包括以Emmer古穀餅底為基礎，鋪上 無硝酸鹽辣肉腸、焦烤車厘茄、陳年巴馬臣芝士及D.O.P. 認證Caciocavallo芝士的節慶皇冠薄餅、新鮮刨片椰菜仔搭配綿滑的布拉塔芝士，再加上蔓越莓乾與榛子碎點綴的流心水牛芝士配小椰菜，以及傳統手工製作的Pandoro蛋糕，注入柑橘香氣與暖香香料，層層鋪上意式馬斯卡彭忌廉，並飾以自家製糖漬橙皮，最後配搭絲滑Negroni zabaglione酒香蛋酒醬的聖誕Negroni全糖麵包！絕對是多人聚會，CP值高之選！

Emmer Pizzeria ：中環皇后大道中15號置地廣場2樓217A號舖（地圖按此）

Emmer Pizzeria & Café：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號舖（地圖按此）

餐廳堅持每日於店內現磨麵粉，保留穀物的天然油脂與香氣，並以特製烤爐烘焗，讓每一塊薄餅都達致酥脆輕盈的理想口感。

聖誕大餐推介4.千禧新世界酒店The Lounge：魚子醬配美酒 盲猜美酒贏大獎

聖誕節怎能少了美酒陪襯？尖沙咀千禧新世界酒店The Lounge近日完成裝修，環境優雅，最令酒友們高興的，當然是餐廳內有多款美酒！今個冬季，The Lounge推出聖誕葡萄酒品鑒盛宴，當中以特色小農香檳配精選30克皇家魚子醬俱樂部嚐味套餐，食客亦可以以$480，加購二人份量的滋味小吃拼盤，包括香煎日本A4和牛、吞拿魚他他拌芝麻脆筒、滑蛋西班牙風乾火腿閃電泡芙等。

想為聖誕加點驚喜？The Lounge更推出節日盲品挑戰，每位只需$218，即可品嚐三款神秘酒款，挑戰辨識葡萄品種、產區與年份。成功答對全部九項，即可免費獲得本次品鑒組合，更可晉級加碼回合，品嚐第四款酒！若成功破解最終酒款，即可抱走終極大獎—Krug Grande Cuvée香檳第173版一支（價值$1,780）！

The Lounge

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓（地圖按此）

電話：2739 1111

有得食又有得玩，愛酒之人記得不要錯過！

聖誕大餐推介5.SOMM：置地文華酒店抵食法式小餐館

米芝蓮三星餐廳Amber主廚Richard Ekkebus有份主理的SOMM，質素向來不俗，但價錢比起Amber平足一半有多，今個聖誕節慶嚐味晚餐價錢由$1,398起，即享4道菜式，包括：「日式松葉蟹黑松露茶碗蒸」、「炭烤西班牙紅蝦配Puntalette意大利麵、Mascarpone芝士及日本南瓜」、「烤澳洲西冷牛排配波爾多紅酒醬煮瑞士甜菜及牛骨髓」以及特色「法式肉桂多士」。

SOMM

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓（地圖按此）

電話：2132 0033

SOMM的聖誕晚餐分兩個時段，大家可以按自己需要訂座。

聖誕大餐推介6.The Baker & The Bottleman：傳統英式聖誕大餐 低至$458起

想享受一餐傳統英式聖誕大餐？推介由米芝蓮一星歐陸菜Roganic班底開設，灣仔麵包店The Baker & The Bottleman 12月25日舉辦的節慶午餐，先以窩心暖胃的蘑菇栗子湯打開序幕，主菜方面，可品嚐開心果舞茸釀火雞胸肉，搭配經典的英式節慶配菜，包括鴨油馬鈴薯、蜜汁烤防風草、烤小胡蘿蔔、煙肉捲香腸和煙肉果醬配抱子甘藍。最後，以散發清新柑橘香氣的橙香奶油餡餅為聖誕盛宴作結。除了節慶套餐之外，餐廳將於整個十二月提供精選的節日單點菜式。包括蜜汁烤五花肉火腿，蘇格蘭鵪鶉蛋配荳蔻西梅泥和安格斯牛肉他他配油封蛋黃和歐防風脆片、火雞栗子酥配蔓越莓芹菜根沙律及橙香奶油餡餅，價錢亦非常親民。

The Baker & The Bottleman

地址：灣仔皇后大道東200號利東街G14-G15號舖(地圖按此）

電話：2386 8933（WhatsApp）

雖然聖誕節大餐只在Lunch供應，但晚餐單點的聖誕美食價錢亦不貴。

聖誕大餐推介7.Mue Mue：尖沙咀人氣泰國菜 低至$344＋免加一

今個聖誕不妨來個火辣辣的聖誕吧！尖沙咀泰國菜餐廳Mue Mue的聖誕套餐附每位一杯聖誕特飲，伴上泰式小食薈萃，包括香茅雞翼、泰式蝦多士、紅磚豆腐和炭燒豬頸肉各式美味小食；更有泰式青醬生蝦、泰式椰皇雪燕、泰皇咖喱龍蝦、煙燻香茅脆皮燒雞、地道飛天通菜、泰胡椒海鮮炒糯米河；最後以甜點以椰子焦糖燉蛋配花生醬雪糕作結；現於官網預訂更可享78折跟免加一，即$688/2位。

Mue Mue

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓302號舖（地圖按此）

電話：9833 0788

平時喜歡泰國菜的話，餐廳的節日限定套餐就最適合大家！

聖誕大餐推介8.太平山餐廳：山頂觀夜景迎聖誕

聖誕想增添浪漫氣氛，不少人都會上山頂觀夜景，人氣打卡餐廳太平山餐廳就是個好選擇！今年餐廳推出全新節慶分享菜單，僅於12月24及25日限時供應；四道菜菜單包括傳統聖誕火雞胸片、烤英國優質肉眼牛扒、傳統聖誕布甸等，只需$768/位。

太平山餐廳

地址：山頂山頂道121號（地圖按此）

電話：2849 1000

餐廳由百年石磚古屋改裝而成，在當中過聖誕特別有氣氛。

聖誕大餐推介9.Tomacado花廚：浪漫之選 送贈「馬上有錢花」陶瓷小馬伴手禮

想跟愛人來場浪漫的聖誕約會？銅鑼灣Tomacado花廚以「花」為主打，餐廳每個位置都是打卡位，今個聖誕推出節日限定的《暖冬慶典・聖誕新年節日雙人套餐》（$1,288/2位）盛宴以寓意「團聚」花環造型的布拉塔火腿花環沙律，以及前菜冬日三重奏揭開序幕。主菜環節呈現兩款節日佳餚，入口即化的紅酒慢燉牛肋扒配皮塔餅，或香草烤羊扒配開心果醬。盛宴尾聲，以節日限定甜品——繽紛顏料盤拿破崙畫上完美句號，賓客更將獲贈寓意福來運轉的花廚「馬上有錢花」陶瓷小馬伴手禮。

Tomacado花廚

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心2樓L2-06號舖（地圖按此）

電話：2388 6282

除了有美味的菜式過聖誕，還有禮物收！

聖誕大餐推介10.The Garage Bar：旺角酒店推星空燒烤盛會 唔洗$350/位

天氣清涼，BBQ是個不錯的選舉，旺角康得思酒店The Garage Bar就在聖誕推出星空燒烤盛會，價錢只需$698/2位，就可以享受紐西蘭冰鎮生蠔及冶味香辣蝦湯配農夫包、豐盛的雙人燒烤拼盤，當中包括紐西蘭羊扒、照燒三文魚柳及大蝦等。最後，以極具節日氣氛的火焰雪山搭配時令莓果與熱朱古力冧酒，在鬧市中享受寧靜浪漫的時刻。

The Garage Bar

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層（地圖按此）

電話：3552 3232

到酒店過聖誕節未必一定貴！The Garage Bar的價錢就十分合理！

聖誕大餐推介11.蠔酒吧：全城最高質蠔店之一 設平安夜及聖誕五道菜晚餐早鳥優惠

既然是一年得一次的聖誕大餐，自然要食「蠔」啲！全城最高質蠔店之一「蠔酒吧」今年繼續為愛蠔之人推出「平安夜及聖誕五道菜晚餐」，當中包括精選生蠔、北海道帶子他他、豐潤的香煎鴨肝，主菜則可從香烤美國火雞、炭燒和牛西冷或蒸南極海鱸魚等，現於12月14日或之前，預訂蠔酒吧之節慶餐饗及預繳HK$500訂金，即可享節慶晚餐食品九折早鳥優惠。

蠔酒吧

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓（地圖按此）

電話：2369 1111

除了有蠔食，餐廳還能看到維港美景。

聖誕大餐推介12.Feather & Bone：邊食聖誕大餐邊做慈善！

食聖誕大餐都可以做慈善？Feather & Bone今年推出兩款聖誕套餐，分別是「三道菜聖誕午餐」，每位只需$348；而四道菜聖誕晚餐（$638/位）先以分享前菜FAB精選小吃拼盤作始，盤板上放上多款優質熟食冷肉、煙燻三文魚、芝士和前菜，配以乾果和堅果。客人之後可選擇幼滑的烤南瓜濃湯、帶有獨特鹹鮮風味的煙燻鱈魚醬配脆片、精緻講究的生牛肉薄片、或味道層次豐富的法國Comté軟芝士沙律；主菜怎少得 FAB 的傳統烤火雞，配煙肉腸卷、烤薯仔、小甘藍及濃郁的蔓越莓醬，並澆上味美濃郁的肉汁﹐最後以甜品分享拼盤作結，齊備多款聖誕經典甜點，包括聖誕布甸、英式百果餡餅以及朱古力慕斯，佐以白蘭地吉士醬及雲呢拿雪糕，與親朋好友一同共享聖誕甜蜜！

為回饋社會，Feather & Bone將從每份聖誕套餐收益中捐出$5予 Angels for Children用行動支持SoCo (香港社區組織協會) 在香港的項目，為有需要的學童購買上學鞋及書券之用，分享節日歡樂。Angels For Children自 2009 年以來，一直用積極正面的方式來改善香港、柬埔寨和印尼貧困兒童的生活。願每位孩子都有一位守護天使。

聖誕大餐價錢不算貴，還可以做善事！

