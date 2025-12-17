求翻譯！50年代聖誕大餐menu低至$5？必食咯嗲/區加甸/烚茨 究竟係點解

網上流傳一份聖誕大餐的Menu，細閱下「隻隻字都識，但加埋睇唔明。」原來這是一張1995年銀宮餐廳於報章相刊登的聖誕大餐廣告，8道菜晚餐連飲品，盛惠每客$5，必食item包括「咯嗲」、「區加甸」及「烚茨」，但這些似懂非懂的字詞究竟是什麼？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

聖誕Menu英文音譯中文 菜式名稱「有點奇怪」

50至80年代，每到聖誕節都會在報章上發現大大小小的聖誕大餐廣告，有餐廳更選擇直接將Menu「公諸於世」吸引食客！位於九龍彌敦道485號的銀宮餐廳，就登過聖誕大餐廣告，每客只需$5就可享8道菜，包括什菓咯嗲、燕窩鷄茸湯、打他汁石斑吉列、瑞士鴨烚茨耶菜、燒火鷄火腿燒茨水菜、焗意粉區加甸，以及聖誕布甸和合時生菜一，再另有咖啡或茶。菜式名有點眼熟，卻又看不太懂！原來「什菓咯嗲」即是「雜果雞尾酒」，咯嗲是英文「cocktail」的直譯；而「烚茨耶菜」其實就是烚薯仔和椰菜，亦即是今天我們說的「薯菜」，甚至更有個香口版「燒茨水菜」，相信是炸薯仔了。最令人想不通的應該是焗意粉，有網友就解釋道：「區加甸係au grati 嘅譯音，簡單理解就係加芝士焗了。」

廣告 廣告

銀宮餐廳聖誕大餐，當時餐廳的「餮」字現在看來也很陌生！

跨年代聖誕美食 必數燕窩雞茸湯

有人質疑廣告的年代，也有網友提出證據：「50年代電話5位數字，60年代已是六位數字。」對於$5聖誕大餐，相對今天物價指數當然是誇張的抵食，但有網友說：「記當時香港一般打工仔月薪還不到$100。」指出$5已經是豪華大餐了。

銀宫餐廳聖誕大餐中的其中一道「燕窩雞茸湯」，被網友形容為「睇落好高級」，其實這道菜就是婚宴常出現的燕窩羹，以雞湯為基調，加入燕窩製成，這道菜式於太平館仍然可以吃得到！

廣告上也有刊登地址，有網友翻查地圖表示：「依家呢間餐廳變咗7–11。」

美麗華大酒店自助餐人均$23

網上也找到1966年和1974年美麗華大酒店的聖誕廣告，1966年聖誕大餐由$25至$35，更贈送名貴禮包；去到1974年，「聖誕新年狂歡餐舞會」餐券已加價至每位$65至$100，現場有一流歌星演唱、著名樂隊演奏；「大茶廳聖誕新年自助餐」則人均$23，今天回顧，除了感受到不同時空的聖誕氣氛外，更深深感受到驚人的通貨膨脹！

美麗華大酒店1966年聖誕自助餐

美麗華大酒店1974年聖誕新年狂歡餐舞會。

圖片來源：90年代回憶@fb、OPENRICE

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Pepper Lunch聯手日清推即食撈麵！黑椒牛肉配蒜香醬油味+芝士醬漢堡扒配咖喱味

破天荒聯乘｜法國Burger King X KFC破天荒合作 推限量BFF Burger

龍寶酒家結業｜60年歷史龍寶酒家觀塘店12.1結業 店家：實感前路渺茫

日本美食橫町｜尖沙咀日本美食橫町 開業半年多就結業？餐廳筷子筒筷子揀向上定向下惹網民熱議！ 建議不如做呢樣嘢最實際？

食環釘牌｜豪隍點心工房及海興美食被食環署釘牌 須即時停業

熱話｜提子提提你新食法 梳打水浸1小時即爆汁

熱話｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋

熱話｜《黑白大廚》「鰩魚三合」是什麼？世界最臭食物排名屈居第二！第一名是⋯⋯

香港食飯越搞越多app 網民怒轟超麻煩反被插？

漢堡排大戰｜肉肉大米香港店開幕！挽肉と米黃傑龍還擊：似乎頗為失禮

自攜蛋糕到壽司郎慶祝生日？港媽公審餐廳拒提供碟叉及點蠟燭 網民一面倒撐壽司郎

香港航空飛機餐推香港名物兩餸飯！跟餐甜品係牛奶公司雪糕？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？