聖誕大餐2025｜黃金海岸酒店聖誕套餐早鳥優惠限時82折！人均$565起食慢燉羊膝／香煎石斑魚

不足一個月聖誕節就到，大家又要開始預訂聖誕大餐，買定聖誕禮物，準備出席一連串的聖誕派對。未計畫好去邊食聖誕大餐？不妨考慮下位於屯門的黃金海岸酒店海岸扒房，餐廳環境寬敞舒適，可以遠眺海岸景色，是不少人的拍拖勝地。近日海岸扒房更於KKday推出聖誕大餐早鳥82折優惠，聖誕半自助午餐折後人均$565，而聖誕晚市套餐則人均$709，以聖誕正日價錢來講，算幾抵食！想知今年黃金海岸酒店聖誕大餐有邊幾款美食選擇？即看內文！

人均$709食聖誕晚市套餐！主菜5選1 有牛／羊／雞／魚

今年海岸扒房「聖誕晚市套餐」以精緻用料為主題，為大家帶來一場高級的美食盛宴！頭盤以「香煎帶子沙律伴三文魚籽及柚子油醋汁」打頭陣，帶子煎得金黃微脆，入口鮮甜彈牙，配上清香的柚子油醋及鮮味三文魚籽，十分清爽。之後就有「藍蟹肉龍蝦濃湯」，湯底濃郁香滑，龍蝦鮮味突出，當中的藍蟹肉更提升了整碗湯的層次感，飲完好想encore！進入主菜前，大廚更以「紅桑莓雪葩」為大家清新一下味蕾，一酸一甜，非常開胃。

去到主菜，大家可以5選1，從牛、羊、魚到火雞都一應俱全。推薦選擇「慢烤美國極級牛肉配黑胡椒汁」，牛肉以低溫慢烤方式鎖住肉汁，一咬油香四溢，配上大啡菇、蘆筍、青瓜及法式焗薯，份量足夠又好味。如果喜歡海鮮，可以考慮「開心果碎香煎鱈魚柳配香草忌廉汁」，脆香的開心果配上嫩滑鱈魚，加上忌廉汁，味道意外地夾，而且更清新不膩，非常有驚喜。另外的迷迭香慢燉羊膝則肉質鬆化、烤美國火雞則肉嫩多汁，每道菜都充滿誠意。

最後甜品以「焦糖雙重朱古力海綿蛋糕配雲呢拿雪糕」為整個聖誕大餐畫上完美句號，甜而不膩，食完簡直大滿足！現在KKday早鳥優惠82折後，人均只需$709就食到，聖誕大餐未有想法的話，值得考慮！

聖誕晚市套餐

特價：$709/位｜ 原價：$867/位

SHOP NOW

「聖誕晚市套餐」

迷迭香慢燉羊膝

預算有限必選！半自助午餐人均不用$570

除了晚市套餐之外，海岸扒房亦推出了「聖誕半自助午餐」，當中冰鎮海鮮有長腳蟹腳、鮮蝦、海螺及紐西蘭青口，款款都鮮味十足，海鮮控不能錯過。另外亦有加州卷、水牛芝士番茄沙律、煙燻大西洋三文魚、凱撒沙律、藍蟹肉龍蝦濃湯等前菜，統統任食，保證大家可以食到夠！

而半自助午餐主菜亦有4款選擇，當中午市限定的「烤西班牙豬扒配柚子果醬」帶有淡淡果香，一咬則肉質軟嫩，更帶點油脂香氣，配上松露薯蓉及烤時蔬，非常好食。另外3款則是跟晚市一樣，分別是「香煎石斑魚」、「慢烤美國極級牛肉」及「聖誕火雞配蜜糖火腿」，以午市價錢就可以食到跟晚餐同級的節慶美食，性價比極高！最後甜品區有聖誕布甸、朱古力栗子樹頭蛋糕、聖誕果子甜包等，視覺及味覺兼備，甜品控一定會淪陷。「聖誕半自助午餐」折後人均只需$565，抵食到爆！

聖誕半自助午餐

特價：$565/位｜ 原價：$691/位

SHOP NOW

聖誕火雞配蜜糖火腿

餐廳環境

海岸扒房

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店 (地圖)

