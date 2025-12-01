宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
聖誕大餐2025｜黃金海岸酒店聖誕套餐早鳥優惠限時82折！人均$565起食慢燉羊膝／香煎石斑魚
海岸扒房於KKday推出聖誕大餐早鳥82折，聖誕半自助午餐折後人均$565，而聖誕晚市套餐則人均$709，即看內文：
不足一個月聖誕節就到，大家又要開始預訂聖誕大餐，買定聖誕禮物，準備出席一連串的聖誕派對。未計畫好去邊食聖誕大餐？不妨考慮下位於屯門的黃金海岸酒店海岸扒房，餐廳環境寬敞舒適，可以遠眺海岸景色，是不少人的拍拖勝地。近日海岸扒房更於KKday推出聖誕大餐早鳥82折優惠，聖誕半自助午餐折後人均$565，而聖誕晚市套餐則人均$709，以聖誕正日價錢來講，算幾抵食！想知今年黃金海岸酒店聖誕大餐有邊幾款美食選擇？即看內文！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
人均$709食聖誕晚市套餐！主菜5選1 有牛／羊／雞／魚
今年海岸扒房「聖誕晚市套餐」以精緻用料為主題，為大家帶來一場高級的美食盛宴！頭盤以「香煎帶子沙律伴三文魚籽及柚子油醋汁」打頭陣，帶子煎得金黃微脆，入口鮮甜彈牙，配上清香的柚子油醋及鮮味三文魚籽，十分清爽。之後就有「藍蟹肉龍蝦濃湯」，湯底濃郁香滑，龍蝦鮮味突出，當中的藍蟹肉更提升了整碗湯的層次感，飲完好想encore！進入主菜前，大廚更以「紅桑莓雪葩」為大家清新一下味蕾，一酸一甜，非常開胃。
去到主菜，大家可以5選1，從牛、羊、魚到火雞都一應俱全。推薦選擇「慢烤美國極級牛肉配黑胡椒汁」，牛肉以低溫慢烤方式鎖住肉汁，一咬油香四溢，配上大啡菇、蘆筍、青瓜及法式焗薯，份量足夠又好味。如果喜歡海鮮，可以考慮「開心果碎香煎鱈魚柳配香草忌廉汁」，脆香的開心果配上嫩滑鱈魚，加上忌廉汁，味道意外地夾，而且更清新不膩，非常有驚喜。另外的迷迭香慢燉羊膝則肉質鬆化、烤美國火雞則肉嫩多汁，每道菜都充滿誠意。
最後甜品以「焦糖雙重朱古力海綿蛋糕配雲呢拿雪糕」為整個聖誕大餐畫上完美句號，甜而不膩，食完簡直大滿足！現在KKday早鳥優惠82折後，人均只需$709就食到，聖誕大餐未有想法的話，值得考慮！
聖誕晚市套餐
特價：$709/位｜
原價：$867/位
預算有限必選！半自助午餐人均不用$570
除了晚市套餐之外，海岸扒房亦推出了「聖誕半自助午餐」，當中冰鎮海鮮有長腳蟹腳、鮮蝦、海螺及紐西蘭青口，款款都鮮味十足，海鮮控不能錯過。另外亦有加州卷、水牛芝士番茄沙律、煙燻大西洋三文魚、凱撒沙律、藍蟹肉龍蝦濃湯等前菜，統統任食，保證大家可以食到夠！
而半自助午餐主菜亦有4款選擇，當中午市限定的「烤西班牙豬扒配柚子果醬」帶有淡淡果香，一咬則肉質軟嫩，更帶點油脂香氣，配上松露薯蓉及烤時蔬，非常好食。另外3款則是跟晚市一樣，分別是「香煎石斑魚」、「慢烤美國極級牛肉」及「聖誕火雞配蜜糖火腿」，以午市價錢就可以食到跟晚餐同級的節慶美食，性價比極高！最後甜品區有聖誕布甸、朱古力栗子樹頭蛋糕、聖誕果子甜包等，視覺及味覺兼備，甜品控一定會淪陷。「聖誕半自助午餐」折後人均只需$565，抵食到爆！
聖誕半自助午餐
特價：$565/位｜
原價：$691/位
海岸扒房
地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 16 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 22 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
青馬大橋中年漢上周日墮海 7日後尋獲遺體
【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。on.cc 東網 ・ 21 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 16 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網 移除施工期間封窗膠板
正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。infocast ・ 19 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
解讀 | 點解英超會有05分開波時間？
一直有觀看英超賽事的香港觀眾，相信都有一個穩定開波時間概念。那麼為何今周英超會有賽事安排於英國時間下午2時05分開賽呢？Yahoo 體育 ・ 9 小時前
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
34C禾羽「胸」襲宿霧 白滑長腿極誘人
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
宏福苑大火│張致恒助送物資 獲網民激讚 ：唔好睇少自己能力
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，市民大眾與各界藝人都希望盡心盡力協助災民，其中早前轉行做運輸工人的男團Boyz成員張致恒...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
特朗普大動作！拜登任內簽署涉及中國文件跟行政命令恐失效？
美國總統特朗普上周五 (11 月 28 日) 在 Truth Social 上宣佈，將全面廢除前任總統拜登在任期間以自動簽名筆簽署的行政命令，稱這類文件約佔拜登總簽署量的 92%，且自即刻起不再具任何法律效力。此舉立即引發外界對美國政治運作程序正當性與跨屆政策延續性的深度質疑，更令外界關注其中涉及中國的相關法案命運。鉅亨網 ・ 5 小時前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 1 天前