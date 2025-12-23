聖誕大餐食譜│平底鑊煎春雞唔使焗爐！加一種醃料即煎至外脆內嫩

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
冇焗爐都可以煮春雞！原來煎春雞都可以好好食？即睇Yahoo Food聖誕食譜：
聖誕大餐主菜，烤春雞是熱門選擇，但未必每人都有焗爐，如果焗爐太細也會很易烤得外焦入面仍未熟，倒不如試試這種煎春雞。將春雞中間打開壓平，這種做法叫蝴蝶春雞，受熱更平均，新手更易掌握。只要塗得足夠的油和調味，便可避免烤雞常有的乾柴問題。煎的時候用重物壓住，可以令外皮煎得更香口，即睇如何製作平底鑊煎春雞：
平底鑊煎春雞（1-2人份量）
烹煮時間：35分鐘
材料
洋葱半個（切絲）
春雞1隻（450克）
薯仔1個（切小塊）
南瓜2片
百里香3條
醃料
蒜粉1茶匙
黑椒半茶匙
鹽1茶匙
橄欖油2湯匙
做法
1. 春雞解凍後，由腹部那面開始剪開，清洗內臟，把背骨剪走，將春雞攤平。
2. 把醃料拌勻，用百里香作掃，把醃料抹在春雞內外。
3. 平底鑊鋪上錫紙，抹少許油，春雞皮朝下，放在錫紙上，在旁邊放薯仔、南瓜，把洋葱和剛剛沾過醃料的百里香放雞上，再鋪一張錫紙。
4. 在雞上再放上一個有重量的煲，開小火，先煎10分鐘。檢查有沒有煎焦。翻轉煎另一面，同樣鋪回錫紙，再壓上湯煲，煎10分鐘。取走湯煲和錫紙，再翻轉雞皮那面，大火煎至喜歡的金黃程度即可上碟。
