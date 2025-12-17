聖誕套餐推介2025｜肉多多限時送「現炒龍蝦石頭湯」和牛火山＋肉瀑布打卡必備

今年聖誕節，想與親友共享一頓具節日氣氛、菜式豐富又可以影相打卡的晚餐，不一定要食酒店自助餐。人氣火鍋品牌肉多多推出「點一隻龍蝦＝免費升級爆炒龍蝦石頭湯」，還有期間限定「爆炒龍蝦鍋歡聚套餐」，可以一邊打邊爐、一邊欣賞兼拍攝師傅即席爆炒的過程。節日套餐現正推出優惠價，放滿一桌的龍蝦海鮮加肉瀑布、和牛火山，人均消費只是三百多元起，CP值超高！

點餐後店員會捧出生猛鮮的龍蝦。

師傅落單即時炙燒、爆炒，香氣四溢。

湯底盡是龍蝦的精華。

節日打卡必備：即席炮製「爆炒龍蝦石頭湯」

節日聚會要有儀式感又有話題性，肉多多的「爆炒龍蝦石頭湯」絕對能夠滿足你！凡單點原隻活龍蝦，即可免費升級為「爆炒龍蝦石頭湯鍋底」。點餐後店員會捧出生猛鮮的龍蝦，讓你體驗龍蝦即劏即煮，影相拍片mode正式啟動！

隨後師傅會即席處理活龍蝦，先將蝦頭炙燒逼出油脂與香氣，再放入鍋中高溫爆炒，餐桌頓時瀰漫龍蝦與爆炒的香氣。然後注入熱湯，令蝦膏與香氣完全落入在鍋底之中。

開鍋前，店員會先奉上一小碗湯讓客人試味，龍蝦的鮮甜與爆炒帶出的鑊氣層層疊加，之後不論涮肉、灼海鮮或下王子麵，均能吸收濃郁湯底的精華，滋味倍升。

爆炒龍蝦鍋歡聚套餐

節日限定：超豐富海陸豪華盛宴

節日來臨想與同事好友共聚，四人聚餐可以選擇期間限定的「爆炒龍蝦鍋歡聚套餐」，套餐包括原隻活龍蝦配升級版爆炒龍蝦石頭湯鍋底，再加上分量十足的肉瀑布、和牛火山及精選海鮮拼盤，兼具海陸風味與視覺效果。

肉瀑布以大堆頭的牛肉、豚肉片，呈現如瀑布般的層層肉浪；和牛火山選用質素上乘、油花分佈均勻的A4和牛，配合濃郁龍蝦湯底，入口油脂細膩、肉香四溢。

「八仙過海」海鮮拼盤包括：鮑魚、北寄貝、基圍蝦、半殼扇貝、珊瑚蚌及蛤蜊等，放入龍蝦湯中輕煮，即可將海鮮鮮味融入湯底；還有蔬菜、豆製品和菇類，最後可選擇薯粉、王子麵或刀削麵，麵條把湯中蝦膏與海鮮精華一併鎖住，為整頓火鍋畫上滿足句號。

聖誕海陸歡樂套餐A

CP值超高：優惠價人均三百多元起

肉多多另推出了「聖誕海陸歡樂套餐A」同樣豐富超值。兩款套餐均有節日特別優惠，爆炒龍蝦鍋歡聚套餐（4人份）原價$2,229，優惠價$1,700（慳足$529）；「聖誕海陸歡樂套餐A」（4人份）原價$1,858，優惠價$1,380（即慳$558）。套餐期間限定，名額有限，記得提早預訂。

在用餐時間上，肉多多細心照顧不同食客需要。逢星期一至四，全日不設用餐時限，方便下班後前來聚會的食客，可以盡情邊食邊傾；星期五至日及公眾假期則採取120分鐘時段制，但如現場沒有客人輪候，亦可繼續留座享用，非常貼心。

肉多多火鍋

地址：銅鑼灣糖街25-31號 Sugar+ 3樓

電話：2982 2118

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:30

線上訂位

（資料由客戶提供）