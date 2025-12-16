Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕女王正式「解凍」！ Mariah Carey 拉斯維加斯《Here For It All》聖誕特輯 Apple Music 獨家上架

每年年底，網民都會笑稱「聖誕女王」Mariah Carey 已經開始「解凍」，準備統治大家的播放清單！今年她不只帶來經典的聖誕歌聲，更攜同全新專輯《Here For It All》強勢回歸。Apple Music 現已獨家上架她在拉斯維加斯 Dolby Live at Park MGM 舉辦的《Here For It All》假日特別節目，讓未能親身飛往 Vegas 的樂迷，也能隔著螢幕感受天后的巨星風采。

廣告 廣告

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

立即觀看

新舊金曲閃耀 Vegas 舞台

這次特別節目是為了慶祝 Mariah Carey 透過獨立多媒體平台 gamma 發行的新專輯《Here For It All》。在五光十色的節日主題舞台設計下，Mariah 不僅獻唱了新專輯的作品，更演繹了一系列歌迷耳熟能詳的經典「K 歌」，包括騷靈味十足的《Emotions》、甜蜜情歌《Always Be My Baby》以及勵志金曲《Hero》。

聖誕氣氛拉滿 壓軸神曲登場 當然，作為聖誕特輯，絕對少不了充滿節日氣氛的經典曲目。Mariah 現場演繹了溫馨的《Silent Night》、輕快的《Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane)》以及普世歡騰的《Joy to the World》。而整晚的高潮，自然是那首每年必聽、響遍大街小巷的聖誕國歌——《All I Want For Christmas Is You》。這場演出完美融合了新舊作品，為觀眾帶來一場視聽覺的頂級饗宴。

現在只需點擊下方連結，即可在 Apple Music 上重溫這場精彩絕倫的演出，與 Mariah Carey 一起投入濃厚的節日氣氛中！

Apple Music - Mariah Carey《Here For It All》

立即觀看

更多內容：

Mariah Carey《Here For It All》假日特別節目

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk