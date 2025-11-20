黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
聖誕好去處｜上水廣場「迪士尼Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」 設烘焙工房互動體驗、主題限定聖誕自拍機｜Yahoo活動街
迪士尼粉絲注意！今個聖誕，迪士尼經典人物Chip ‘n’ Dale帶領大家走進香氣四溢的節日甜點世界！新地旗下上水廣場打造【Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對】主題活動，以兩大主題場景貫穿互動裝置、主題周邊產品及互動體驗，與你一起記錄下屬於這個冬天的甜蜜回憶。參加 Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對，走過森林步道，拍下冬日相片，再帶走專屬你的烘焙方包、限定甜點與精品 —— 這不只是打卡，而是一場讓你感受、參與、收藏的快樂旅程。
陪你親手寫下一份窩心的節日回憶！上水廣場【聖誕烘焙工房】互動體驗，誠邀你化身「甜蜜烘焙師」，親手為你的Chip ‘n’ Dale角色造型麵包「加醬汁」、「調味」及「包裝」，置身滿滿情緒價值的烘焙小劇場！親手製作Chip ‘n’ Dale主題節日小禮，將祝福與心意一層層包進香噴噴的麵包裡。今個聖誕，就來 Chip ‘n’ Dale的甜蜜烘焙小屋，為自己和摯愛，親手製作一份暖心回憶吧！
上水廣場呈現Chip ‘n’ Dale「甜蜜烘焙雪屋」展開 Chip ‘n’ Dale烘焙之旅！
上水廣場為大家準備了 Chip ‘n’ Dale「甜蜜烘焙雪屋」，香濃麵包香、粉嫩草莓氣息與閃爍燈光交織成溫暖冬日森林。
在這座打卡場景中，粉絲可走進「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及聖誕樹雪地區域，與角色一起探索烘焙派對小驚喜——尋找淘氣的”鋼牙”：躲在麵粉袋後玩捉迷藏、捉住可愛的”大鼻”：偷嚐草莓蛋糕的經典一幕即場重現，聖誕打卡點合共5個，每一幕都值得收藏。
【聖誕烘焙工房】全新4步互動體驗
上水廣場【聖誕烘焙工房】互動體驗，由即日起至2026年1月4日期間(逢星期六、日及公眾假期)，於上水廣場換領「甜蜜烘焙師」體驗證，參加者穿上造型圍裙，展開獨特互動體驗：
節日驚喜當然不止於此！上水廣場推出【鋼牙與大鼻主題期間限定店】，集結超過 200 款迪士尼限量精品，並首度發售超過 50 款Chip ‘n’ Dale角色烘焙主題限定設計，包括麵包造型精品、聖誕裝飾、實用雜貨與甜點系列，更有最新盲盒系列貨品應有盡有。
聖誕主題系列包括聖誕曲奇套裝、聖誕倒數日曆、聖誕襪、聖誕抱枕、DIY聖誕圈、香薰等，各位鋼牙與大鼻迷必定滿載而歸！鋼牙與大鼻主題期間限定店當然不能錯過Chip ‘n’ Dale主題甜品包括公仔索袋曲奇、奶凍連保溫袋套裝、馬卡龍及Chip ‘n’ Dale造型手工曲奇等。主題專屬購物袋，只須於主題期間限定店購物滿 HK$380 即免費贈送，數量有限，送完即止！
Chip ‘n’ Dale主題聖誕自拍機於上水廣場獨家開放，不論是在這場冬日甜蜜烘焙派對為自己留下記念，還是為親朋好友送上快樂，都最適合不過，快來選購心水精品吧！
