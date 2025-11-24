張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
聖誕好去處｜全港首個超巨型6.5米高Cheer Bear聖誕蛋糕登陸青衣城 限定店入手100款周邊精品｜Yahoo活動街
青衣城今個聖誕首度與來自美國、風靡全球的人氣角色Care Bears™聯乘，打造全港首個「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」！由即日起至2026年1月4日，青衣城邀請你一同進入夢幻世界，讓你與摯愛好友體驗被甜品治癒心靈的神奇力量！
作為全球最受喜愛的生活風格品牌之一，Care Bears™多年來透過色彩繽紛的小熊角色，向身邊人傳遞溫暖與愛意。每隻可愛小熊身上有著各種獨特的顏色與標誌，代表著它們不同的性格與魔法能力。今個聖誕，一眾人見人愛的Care Bears™降臨青衣城，特別打造全新甜點主題裝置，邀請大家一同參與這場全城最甜的聖誕派對，為大家發放快樂能量！
整個場景充滿多巴胺色系設計，讓人頓時心情愉悅，其中最矚目的定必是6.5米高超巨型Cheer Bear 聖誕蛋糕及5米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」打卡位！更有5大人氣角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、Share Bear和Wish Bear換上不同聖誕造型，穿梭於場內每個甜品角落，其可愛模樣帶來的療癒力量，讓你今個冬日全情投入Care Bears™的繽紛世界！
=================
Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園
日期：即日起至2026年1月4日（星期日）
時間：11am – 9pm
地點：青衣城一期一樓中庭
=================
此外，場內更為大家帶來Care Bears™主題期間限定店，發售接近100款周邊精品 ，除了大熱的毛公仔及盲盒外，青衣城期間限定店更有迷你照相機，彩色菲林相機，智能手錶，手機配件及生活用品等獨家限定版產品，定必掀起一眾粉絲的熱烈期待，不容錯過！
Care Bears™青衣城 期間限定店
日期：即日起至2026年1月4日（星期日）
時間：11am – 9pm
地點：青衣城一期一樓中庭
青衣城更將於聖誕期間舉辦連串精彩活動，以一系列歌舞表演為大家送上最熱烈的聖誕祝福，Cheer Bear 更會於週末驚喜現身，與粉絲共度溫馨的互動時光。青衣城2期平台花園更會浪漫上演「冬日泡泡燈光秀」，不論大人小朋友都喜愛，讓你全天候沉浸於濃厚的節日氣氛中！
人見人愛的Cheer Bear將於週末指定日子驚喜穿梭商場出席粉絲見面會，於商場不同地方及中庭的「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」遊走，與大家一同歡度開心聖誕節，粉絲更可與它近距離接觸及合照，記得預留時間到場盡情捕捉Care Bears的身影！
為了慶祝這個充滿歡樂的節日，青衣城更將於聖誕期間多個周末及公眾假期舉辦一連串的精彩活動及娛樂表演，當中包括「國際無伴奏合唱Gala」、「聖誕歌聲馬拉松」、「聖誕動感舞會」等等，伴各位共度普天同慶的聖誕佳節，萬勿錯過！
=================
其他一系列聖誕精彩活動：
唱遊聖誕．Busking
日期：2025年11月28日、12月5日 (星期五)
時間：7pm – 8pm
地點：青衣城一期一樓中庭
=================
國際無伴奏合唱Gala
日期：2025年11月29日 (星期六)
時間：4pm - 6pm
地點：青衣城一期一樓中庭
=================
聖誕歌聲馬拉松
日期：2025年12月 6、13、20日 (星期六)
時間：2pm – 5pm
地點：青衣城一期一樓中庭
=================
Cheer Bear粉絲見面會
日期：2025年12月7、14、21、27、28日
時間：12:30pm – 3:30pm
地點：商場各層
=================
聖誕動感舞會
日期：2025年12月7、14、21日 (星期日)
時間：3pm 、4pm & 5pm
地點：青衣城一期一樓中庭
=================
聖誕老人大巡遊
日期：2025年12月24、25、26日
時間：2pm – 6pm
地點：商場各層
=================
聖誕氣球扭扭樂
日期：2025年12月25、26日
時間：12nn – 2pm
地點：商場各層
=================
冬日泡泡光影秀
日期：2025年12月5日至2026年1月4日（逢星期五至日及公眾假期、聖誕節及除夕）
時間：5pm 、6pm、7pm 、 8pm(每日4場，10分鐘為一場)
地點：青衣城2期2樓平台花園
=================
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
