聖誕好去處｜全球首個BIG HUGS抱抱人「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」登陸東薈城！設七大星光主題打卡互動裝置｜Yahoo活動街

全球首個BIG HUGS抱抱人「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」登陸東薈城！設七大星光主題打卡互動裝置｜Yahoo活動街

今個冬日，一股溫暖心靈的治癒力量將會在東薈城名店倉全面綻放！於2025年11月13日起至2026年1月4日期間，東薈城名店倉將首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)，攜手呈獻全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕主題活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，推出七大星光主題區域，把風靡國際的治癒系角色BIG HUGS抱抱人帶到香港，邀請大家一同HUG HERE HUG NOW，共度療癒人心的聖誕節！

美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)

身為當代最具影響力的潮流藝術家之一，CDR在2015年創造了療癒角色 — BIG HUGS抱抱人！他相信「擁抱是表達愛意的最好方式」，透過BIG HUGS抱抱人，溫柔傳遞他簡單卻深刻的理念—「擁抱，讓世界變得更美好」。CDR希望大家釋放煩惱、擁抱當下，追逐散發溫暖的星光，感受幸福的每一刻。BIG HUGS抱抱人以繽紛色彩與簡約線條登場，一推出便圈粉無數，尤其深受全球的Gen Z和藝術迷喜愛，紛紛被這份柔軟而有力的療癒力量打動。BIG HUGS也曾與Coach、Google、UNIQLO、PANDORA等國際品牌聯乘合作，成為跨界療癒系代表角色，一看就能喚起人們心中的溫暖與微笑。

全球首個BIG HUGS抱抱人「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」七大星光主題打卡互動裝置及數碼體驗

今個聖誕，準備好被愛與星光包圍了嗎？BIG HUGS抱抱人家族將換上聖誕新裝，獨家登陸東薈城名店倉！這次還帶來兩位全新節日好友：閃閃發亮、活力滿滿的抱抱星人，以及甜到入心的薑餅人精靈，一起張開雙臂，用滿滿星光與愛意，伴您展開一場冬日療癒之旅—「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，為繁忙的都市人充充電、補補愛！感受完BIG HUGS抱抱人的擁抱魔法後，也別忘了多抱抱身邊的人，因為我們相信—每個人都可以成為BIG HUGS抱抱人，用一個擁抱，傳遞關懷與溫暖，讓世界變得更美好 ！

一踏進東薈城名店倉地下入口，便會遇見2.5米高的BIG HUGS聖誕老人熱情張開雙臂，迎接您的到來！這位於香港首度亮相的BIG HUGS聖誕老人將舉行Free Hugs抱抱大會，邀請您來個暖心擁抱，在旁的抱抱星人亦全力應援，舉著「HUG HERE HUG NOW」標語牌宣傳，更驚喜飛躍空中跟大家Say Hi，一起來擁抱聖誕的美好時刻吧！

全球首個BIG HUGS抱抱人「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」登陸東薈城！設七大星光主題打卡互動裝置｜Yahoo活動街

來到二樓中庭廣場的「SPARK★TACULAR抱抱星球」，五大超吸睛的抱抱打卡位等您來發掘！旅程由「星星相印拱門」展開，兩顆熱情滿滿的抱抱星人早已張開雙臂，準備迎接您的到來！坐上夢幻的「星芒漫遊」親子單車互動裝置，讓星光與搖曳的芒草包圍著，沉浸在歡樂又療癒的氛圍中。別錯過高達4米的巨型「擁抱奇織」裝置，您更可透過「星語奇織留言版」數碼互動體驗為摯愛送上節日祝福！沿著後方的「星蹤小徑」繼續探索，還會遇見一眾BIG HUGS抱抱人家族成員，更有超驚喜的「星語電話亭」數碼互動體驗，聽聽四位本地星級名人的窩心留言。最後，記得到「HUG FOR LOVE」互動裝置來個深情擁抱，每一個擁抱都會

最後一站走到二樓天橋，抬頭便會看到夢幻登場的「星語長廊」！首次亮相的彎月抱抱人在半空緊緊擁抱閃亮星星，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！四周星光閃爍，整條天橋瞬間變身成溫馨宇宙步道，氛圍感滿分！不要讓BIG HUGS抱抱人久等，快來跟他在星空下挽手自拍，留下這佳節最閃亮的瞬間 ！

全球首個BIG HUGS抱抱人「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」登陸東薈城！設七大星光主題打卡互動裝置｜Yahoo活動街

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」裝置詳情：

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

時間：每日早上11時至晚上10時

