聖誕好去處｜太古城中心「Merry Sweetmas」糖果兵團登場！暢玩四大互動打卡區、捕捉8米高聖誕士的糖 ｜Yahoo活動街

當聖誕遇上糖果夢境，太古城中心化身全港最甜蜜打卡點，與熊仔笑笑糖一起探索『Merry Sweetmas』的奇幻世界，感受幸福滋味！由2025年11月14日起至2026年1月4日，一群調皮可愛的糖果兵團將糖粉灑滿太古城中心，讓大家享受普天同慶的Merry Sweetmas！無論你是GenZ潮流達人，還是希望與孩子共度溫馨時光，太古城中心都邀請各位成為Sweetmas甜蜜專員，齊齊與糖果朋友一起捧腹大笑，享受聖誕佳節！

聖誕好去處｜太古城中心「Merry Sweetmas」糖果兵團登場！

糖果兵團包括平安夜曲奇、士的糖、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖，和你拆開最大型的甜蜜聖誕！走進商場中庭，活潑Q彈的熊仔笑笑糖及間條夥伴巨型士的糖已等待多時，引領各位Sweetmas甜蜜專員進入中橋的甜蜜總部，一同展開刺激甜滋滋的快樂冒險。糖果迷千萬別錯過快閃甜甜店入手逾400款糖果，與摯愛好友一同分享甜蜜滋味。此外，糖果兵團於太古城中心不同角落大玩伏匿匿 — 包括悠閒地等待佳節來臨的聖誕薄荷糖、變身成聖誕樹造型的蟲蟲糖以及搞怪又美味的橡皮豆豆。一於約定親友摯愛發掘躲藏在場內不同角落的糖果兵團，盡情玩樂打卡，將難忘節日瞬間定格，人人「LIVE HAPPY快樂識放」！

8米高巨大化糖果兵團坐鎮 化身Sweetmas一員投入聖誕甜蜜派對

踏入太古城中心二樓中庭，即被繽紛趣味重重包圍！色彩斑斕的Sweetmas巨型軟糖及3隻可愛的熊仔笑笑糖正熱情地邀請大小朋友踏入甜蜜總部，旁邊高達8米的紅白花紋士的糖亦迫不及待從巨型糖盒中躍出，聳立上方露出搞怪表情歡呼著聖誕來臨！Sweetmas甜蜜專員們緊記把握機會換上聖誕裝扮，齊齊化身糖果兵團，站在中庭最佳位置拍照，一同捕捉他們的鬼馬身影！

暢玩四大互動打卡區 創造甜絲絲聖誕回憶

想過一個與別不同，既甜蜜又搞怪的聖誕節，太古城中心就是你的終極目的地！一眾俏皮的糖果兵團早已閃亮登場，於二樓中橋四大互動打卡區等待Sweetmas甜蜜專員加入！先探訪「聖誕布甸禮盒屋」，遠道而來的聖誕布甸在它的專屬禮盒屋裹睡著了，趕緊輕拍禮盒屋按钮喚醒聖誕布甸參與這場甜蜜派對。旁邊的「粟米糖迷宮」塞滿30個頑皮粟米糖夥伴，它們正活潑地向各位招手，邀請你走入迷宮，體驗蹦蹦跳跳的甜蜜衝擊！聖誕派對怎少得鬆軟誘人的平安夜曲奇？試試考驗眼明手快的「曲奇快趣挑戰」，與親友來一場緊張刺激的反應大戰 — 於30秒內快趣擊中最多數量的亮燈朱古力豆，爭奪派對反應王！為了滿足各位的甜食癮，別忘了到訪「快閃甜甜店」，店內有多達400款特色糖果，來挑選最令你甜入心的節日糖果，在Sweetmas盡情享用糖漬般的甜蜜饗宴！

Sweetmas甜蜜專員必玩尋寶遊戲「甜心四圍尋」換領限量版禮品

繽紛趣味不止於此！三位聖誕甜心更大玩伏匿匿，躲於太古城中心不同角落！找到引人注目的「薄荷糖漩渦樂園」，聖誕薄荷糖從罐中探頭而出，以一身經典條紋打扮現身派對。接著到訪「蟲蟲糖鬼馬扭扭樹」，充滿活力的蟲蟲糖竟然合體變身，變成一棵扭扭聖誕樹！最後抵達「美味橡皮豆豆站」，古靈精怪的橡皮豆豆戴上聖誕專用毛冷帽子，正奮力地尋找最佳的匿藏位置！LIVE+會員只需於同日內找到並掃描其中兩位甜心的QR code，再追蹤太古城中心的Instagram @cityplazahk，即可換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！

除了各大互動打卡點，糖果兵團更悄悄在商場內外藏匿隱藏驚喜，記得與好友們一起收集全部聖誕糖果甜心的合照，創造今個佳節專屬甜蜜爆棚的難忘回憶！

「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋^#」換領詳情

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：

星期一至五：中午12時至晚上9時

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

