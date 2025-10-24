專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
聖誕好去處｜太古城中心「Merry Sweetmas」糖果兵團登場！暢玩四大互動打卡區、捕捉8米高聖誕士的糖 ｜Yahoo活動街
當聖誕遇上糖果夢境，太古城中心化身全港最甜蜜打卡點，與熊仔笑笑糖一起探索『Merry Sweetmas』的奇幻世界，感受幸福滋味！由2025年11月14日起至2026年1月4日，一群調皮可愛的糖果兵團將糖粉灑滿太古城中心，讓大家享受普天同慶的Merry Sweetmas！無論你是GenZ潮流達人，還是希望與孩子共度溫馨時光，太古城中心都邀請各位成為Sweetmas甜蜜專員，齊齊與糖果朋友一起捧腹大笑，享受聖誕佳節！
糖果兵團包括平安夜曲奇、士的糖、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖，和你拆開最大型的甜蜜聖誕！走進商場中庭，活潑Q彈的熊仔笑笑糖及間條夥伴巨型士的糖已等待多時，引領各位Sweetmas甜蜜專員進入中橋的甜蜜總部，一同展開刺激甜滋滋的快樂冒險。糖果迷千萬別錯過快閃甜甜店入手逾400款糖果，與摯愛好友一同分享甜蜜滋味。此外，糖果兵團於太古城中心不同角落大玩伏匿匿 — 包括悠閒地等待佳節來臨的聖誕薄荷糖、變身成聖誕樹造型的蟲蟲糖以及搞怪又美味的橡皮豆豆。一於約定親友摯愛發掘躲藏在場內不同角落的糖果兵團，盡情玩樂打卡，將難忘節日瞬間定格，人人「LIVE HAPPY快樂識放」！
8米高巨大化糖果兵團坐鎮 化身Sweetmas一員投入聖誕甜蜜派對
踏入太古城中心二樓中庭，即被繽紛趣味重重包圍！色彩斑斕的Sweetmas巨型軟糖及3隻可愛的熊仔笑笑糖正熱情地邀請大小朋友踏入甜蜜總部，旁邊高達8米的紅白花紋士的糖亦迫不及待從巨型糖盒中躍出，聳立上方露出搞怪表情歡呼著聖誕來臨！Sweetmas甜蜜專員們緊記把握機會換上聖誕裝扮，齊齊化身糖果兵團，站在中庭最佳位置拍照，一同捕捉他們的鬼馬身影！
暢玩四大互動打卡區 創造甜絲絲聖誕回憶
想過一個與別不同，既甜蜜又搞怪的聖誕節，太古城中心就是你的終極目的地！一眾俏皮的糖果兵團早已閃亮登場，於二樓中橋四大互動打卡區等待Sweetmas甜蜜專員加入！先探訪「聖誕布甸禮盒屋」，遠道而來的聖誕布甸在它的專屬禮盒屋裹睡著了，趕緊輕拍禮盒屋按钮喚醒聖誕布甸參與這場甜蜜派對。旁邊的「粟米糖迷宮」塞滿30個頑皮粟米糖夥伴，它們正活潑地向各位招手，邀請你走入迷宮，體驗蹦蹦跳跳的甜蜜衝擊！聖誕派對怎少得鬆軟誘人的平安夜曲奇？試試考驗眼明手快的「曲奇快趣挑戰」，與親友來一場緊張刺激的反應大戰 — 於30秒內快趣擊中最多數量的亮燈朱古力豆，爭奪派對反應王！為了滿足各位的甜食癮，別忘了到訪「快閃甜甜店」，店內有多達400款特色糖果，來挑選最令你甜入心的節日糖果，在Sweetmas盡情享用糖漬般的甜蜜饗宴！
Sweetmas甜蜜專員必玩尋寶遊戲「甜心四圍尋」換領限量版禮品
繽紛趣味不止於此！三位聖誕甜心更大玩伏匿匿，躲於太古城中心不同角落！找到引人注目的「薄荷糖漩渦樂園」，聖誕薄荷糖從罐中探頭而出，以一身經典條紋打扮現身派對。接著到訪「蟲蟲糖鬼馬扭扭樹」，充滿活力的蟲蟲糖竟然合體變身，變成一棵扭扭聖誕樹！最後抵達「美味橡皮豆豆站」，古靈精怪的橡皮豆豆戴上聖誕專用毛冷帽子，正奮力地尋找最佳的匿藏位置！LIVE+會員只需於同日內找到並掃描其中兩位甜心的QR code，再追蹤太古城中心的Instagram @cityplazahk，即可換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！
除了各大互動打卡點，糖果兵團更悄悄在商場內外藏匿隱藏驚喜，記得與好友們一起收集全部聖誕糖果甜心的合照，創造今個佳節專屬甜蜜爆棚的難忘回憶！
=================
「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋^#」換領詳情
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
時間：
星期一至五：中午12時至晚上9時
星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時
地點：太古城中心二樓中庭及中橋
=================
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
其他人也在看
李家超主持第二期關愛隊啟動禮 進一步優化社區支援網絡
【Now新聞台】行政長官李家超主持第二期關愛隊啟動禮。 李家超在社交平台指，全港十八區有455隊關愛隊代表見證啟動禮，又提到關愛隊第一期合共探訪約61萬個有需要住戶，舉辦約5萬項地區活動。關愛隊第二期服務開展時，將進一步優化社區支援網絡，並按地區需要新增三支關愛隊小隊，政府亦會加強培訓，讓關愛隊持續與政府部門、公共事業機構及地區組織深化應急支援合作，強化應對突發和緊急事故的能力。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計 […]TechRitual ・ 13 小時前
消防處推行物聯網火警偵測系統先導計劃
【Now新聞台】消防處推行物聯網火警偵測系統先導計劃。 先導計劃會透過無線複合火警偵測器、火警警報網關以及中央監控平台，提供更精準及可靠的偵測系統。消防處會在年底前，為分布於港九新界共10幢樓高6層或以下、受消防安全條例規管的目標樓宇推行系統，強調相比傳統的手動火警警報以及喉轆系統，新系統可自動偵測火警，工程時間由5至6年減少至2星期，費用亦由60萬下降至約20萬。處方會在明年第一季進行評估，若運作理想，會在同年第二季全面應用。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
雙11優惠2025｜Epicland歷奇王國買一送一、人均$129！玩鬼屋迷宮、面部彩繪、Trick or Treat!｜萬聖節好去處
下星期就迎來Halloween！家長們想帶小朋友好好感受萬聖節氣氛，不妨到Epicland歷奇王國～10月的每個週末及公眾假期都會舉辦不同的萬聖節活動～最重要的是有門票優惠！Klook今日（24日）9pm推出買一送一優惠，人均$129起就可以入場玩足2小時，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
叱咤2025︳MIRROR唔到助攻馮允謙衝金？COLLAR或成20年來首隊金獎女團
2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於1月1日舉行，多個獎項以歌曲播放率計算成績，唔少網民都會聽實節目計算商台歌曲全年播放次數。仲有2個月就係截數日子，綜合網民數據及903專業推介上榜歌資料，各大獎項賽果都漸見眉目。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熊一家闖湯澤站草叢危機！ 凌晨熊群夜襲JR站驚魂！
哎喲，秋田縣湯澤市這3小時簡直像拍恐怖片！10月19日凌晨5點05分，一名男子在JR湯澤站附近的元清水地區散步，背後突然竄出熊，撲倒他摔傷。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜金光飛航$50優惠價加購回程票！除開每程只要$111.5
澳門船票又有優惠！Klook推出金光飛航優惠，買去程船飛只要$50就可以加購回程船飛，來回套票只要$223起，除開每程只要$111.5，相當划算～澳門最近活動多籮籮，特別是11月中年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
Amazon優惠｜DJI Mini 4K 航拍機歷史低價，HK$1,850 放飛創作靈感
旅行、遊玩已經厭倦了常規的拍攝視角？不妨入手一款航拍機，試一下不同的創作方向。對沒有「飛」過或者說畫質要求沒那麼高的朋友來說，DJI 這款 Mini 4K 是一個頗為均衡的選擇。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
AWS 全球故障事故︱亞馬遜稱自動化軟件漏洞所致 引發連鎖影響 全球約 2000 網站及程式癱瘓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞馬遜（Amazon）旗下雲端服務 AWS 近日出現大規模故障，導致包括 Signal、Roblox、 Duolingo，以及約 2,000 個網站及應用程式一度癱瘓。AWS 昨日（23 日）表示，事故源於自動化軟件中的一個漏洞，令數據庫系統 DynamoDB 的自動域名管理功能失效。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 17 小時前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
林正峰自爆去見工 透露面試官滿意 有信心拿到3年社工合約
林正峰由J2節目《#後生仔傾吓偈》出身，近年工作機會增多，涉及主持及及司儀工作，又參與唔少劇集拍攝，包括《法證先鋒VI》、《新聞女王》、《青年心城之撐起青春》等等。其中，以《法證先鋒VI》、《新聞女王》令觀眾留下深刻印象，更進軍內地拍劇《宛妃傳》，升呢成為做男主角，開拓內地市場。不過，林正峰最近卻自爆去見工。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
川普憤怒終止美加所有貿易談判 全因加拿大「假雷根」廣告
美國總統川普週四 (23 日) 晚間發布貼文指出，他已終止與加拿大的所有貿易談判，原因是他指控加國使用了一則「假」廣告，內容中前美國總統雷根 (Ronald Reagan) 發表對關稅持負面意見的言論。鉅亨網 ・ 22 小時前
華留學生在英詐取鐵路延誤賠償 重囚最多30個月
【on.cc東網專訊】兩名中國留學生涉嫌自2021年起，在英國利用鐵路延誤賠償機制的漏洞，榨取超過15.5萬英鎊（約160萬港元），近日分別被判囚30個月以及17周。on.cc 東網 ・ 22 小時前
58歲陳麗麗高齡產女 晒細女和黃澤鋒合照感慨：話咁快就兩個月
黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 13 小時前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」 與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔
10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」姊妹淘 ・ 19 小時前
【惠康】買李施德林/Aveeno產品滿$199 即送總值$264禮品（即日起至30/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買李施德林/Aveeno產品滿$199，即送總值$264豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
竇驍拒簽婚前協議傳婚變？5000萬婚禮出資藏玄機，與何超蓮關係冷淡陷疑雲
賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍婚後動向再度引發關注。據港媒報導，兩人因「婚前協議」內容未達共識，所以婚後互動明顯越來越少，近期甚至清空合照，外界揣測婚姻已亮紅燈。姊妹淘 ・ 1 天前