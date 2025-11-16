聖誕好去處｜太古城中心Sweetmas糖果兵團登陸！捕捉8米高聖誕士的糖＋暢玩四大互動打卡區｜Yahoo活動街

生活很苦，但你要很甜！由即日起至2026年1月4日，一群調皮可愛的糖果兵團將糖粉灑滿太古城中心，讓大家享受普天同慶的Merry Sweetmas！無論你是GenZ潮流達人，還是希望與孩子共度溫馨時光，太古城中心都邀請各位成為Sweetmas甜蜜專員，來認識一班糖果朋友，享受聖誕佳節！

糖果兵團包括平安夜曲奇、士的糖、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖，和你拆開最大型的甜蜜聖誕！走進商場中庭，活潑Q彈的熊仔笑笑糖及間條夥伴巨型士的糖已等待多時，引領各位Sweetmas甜蜜專員進入中橋的甜蜜總部，一同展開刺激甜滋滋的快樂冒險。糖果迷千萬別錯過Mr Simms Olde Sweet Shoppe的快閃甜甜店入手逾400款糖果，與摯愛好友一同分享甜蜜滋味！

於11月21日至12月26日期間，到太古城中心及太古城之指定商戶消費滿指定金額，更可參加 「Sweetmas Rewards」，換領多項獨家聖誕禮物，齊齊將難忘節日瞬間定格在糖果般甜美的回憶中，人人「LIVE HAPPY快樂識放」！

8米高巨大化糖果兵團坐鎮 化身Sweetmas一員投入聖誕甜蜜派對

踏入太古城中心二樓中庭，即被繽紛趣味重重包圍！色彩斑斕的Sweetmas巨型軟糖及3隻可愛的熊仔笑笑糖正熱情地邀請大小朋友踏入甜蜜總部，旁邊高達8米的紅白花紋士的糖亦迫不及待從巨型糖盒中躍出，聳立上方露出搞怪表情歡呼著聖誕來臨！Sweetmas甜蜜專員們緊記把握機會換上聖誕裝扮，齊齊化身糖果兵團，站在中庭最佳位置拍照，一同捕捉他們的鬼馬身影！

暢玩四大互動打卡區 創造甜絲絲聖誕回憶

想過一個與別不同，既甜蜜又搞怪的聖誕節，太古城中心就是你的終極目的地！一眾俏皮的糖果兵團早已大舉入侵，於場內四大互動打卡區盡情大玩特玩，等待Sweetmas甜蜜專員加入！

「聖誕布甸禮盒屋」

「粟米糖迷宮」

「曲奇快趣挑戰」

「快閃甜甜店」

「快閃甜甜店」

此外，糖果兵團於太古城中心不同角落大玩伏匿匿 — 包括悠閒地等待佳節來臨的聖誕薄荷糖、變身成聖誕樹造型的蟲蟲糖以及搞怪又美味的橡皮豆豆，集齊其中兩位甜心的QR code及追蹤太古城中心的Instagram @cityplazahk，更可換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！一於約定親友摯愛加入他們的歡樂行列，發掘隱藏在場內不同角落的糖果角色們，盡情玩樂打卡，將難忘節日瞬間定格在糖果般甜美的回憶中！

「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋

「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋^#」換領詳情

日期：即日起至2026年1月4日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點太古城中心二樓中庭及中橋

^ 每會員賬戶於推廣期內每日只限換領禮品乙次，受條款及細則約束，詳情瀏覽太古城中心網頁。

* 禮品款式將隨機派發，恕不能選擇或於開封後退換。先到先得，送完即止。

「Sweetmas Rewards」換領詳情

日期：2025年11月21日至2025年12月26日或換完即止

時間：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心二樓LIVE+服務處 (近265號舖)

