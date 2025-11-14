聖誕好去處｜本地潮牌KYUBI首次聯乘《機動戰士高達》 荃新天地1期設4米高打卡牆、1.8米高型格高達｜Yahoo活動街

【聖誕好去處／荃新天地／機動戰士高達／KYUBI】今個聖誕，荃新天地將搖身一變成為全港潮人與動漫迷的必到朝聖地！商場特別策劃聖誕主題活動，把型格潮流元素與熱血動漫世界完美融合，為大家送上今年最具話題性的節日驚喜！

本地原創潮流品牌 KYUBI 近年憑多個人氣聯乘系列掀起搶購熱潮，而今個冬日更迎來破天荒合作 —— 首次與日本著名玩具製造商 Bandai 合作，為經典作品《新機動戰記高達W》30周年打造限定聯乘系列！是次《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃，將於荃新天地1期隆重登場，並同步推出多款香港限定潮流服飾、聯乘周邊及收藏玩具，勢必成為高達迷與潮牌愛好者的年度必搶系列。無論你是高達忠粉、潮流份子，還是想感受不一樣的聖誕節日氣氛，荃新天地這個聯乘企劃都會為你帶來滿滿驚喜與回憶。

荃新天地2025聖誕活動《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

高達迷潮聖必影！ 4 米高的 Wing Gundam Zero (EW)巨型打卡牆及1.8 米高的高達 RX-78-2、Wing Gundam Zero (EW) 及 Gundam Deathscythe Hell (EW )

《新機動戰記高達W》作為無數人心目中的不朽經典，適逢今年慶祝其30周年，聖誕期間將與人氣潮流品牌KYUBI破格聯乘，由2025年12月5日至1月4日，於荃新天地1期中庭舉辦《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃，引領大家瞬間穿越至高達宇宙。場內設有多個極具視覺震撼的沉浸式主題打卡位，其中矚目焦點是場地中央的月球場景，讓大家仿如化身高達駕駛員，置身無重外太空，拍出專屬高達迷的型格照片！

現場將會打造成多個沉浸式打卡場景，包括極具視覺震撼的4米高Wing Gundam Zero (EW)超巨型打卡牆，以及配以煙霧及燈效的1.8米高型格高達 RX-78-2、Wing Gundam Zero (EW) 及 Gundam Deathscythe Hell (EW )，更重現《新機動戰記高達W》希羅・尤、迪奧・麥韋等多位高達駕駛員的專屬場景，引領大家親身步入高達的熱血世界！除了全港首發的KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM聯乘系列，同場亦有發售Bandai高達模型玩具，必定掀起搶購熱潮！

高達 RX-78-2 期間限定店 必搶香港限定潮流服飾、周邊精品及玩具

除多個打卡場景外，《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》獨家發售多款香港限定KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM主題產品，主打兩大皇牌系列——《機動戰士高達》與《新機動戰記高達W》，款式涵蓋潮流T-Shirt、手提袋及擺設等，設計完美融合動漫熱血與日常穿搭！特別推介限定聯乘滑板與藝術玩具，全球限量發售，KYUBI及高達迷一定要把握機會入手！現場更設有巨型版希羅・尤專屬打卡裝置，場內可購買KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM系列的金屬收藏掛飾，造型精細奪目，配合透明收藏盒及可拆式皮扣，極具收藏價值，為潮人與動漫迷帶來雙重驚喜。

荃新天地2025聖誕推廣活動：

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

日期：2025年12月5日至2026年1月4日

時間：10:30am – 10:00pm (TBC)

地點：荃新天地1期高層地下中庭

KYUBI期間限定店

日期：2025年12月5日至2026年1月4日

時間：10:30am – 10:00pm (TBC)

地點：荃新天地1期地下 (萬寧側)

