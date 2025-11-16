聖誕好去處｜萌犬Muck化身5米高聖誕老人登陸尖沙咀iSQUARE 設3大萌趣打卡位｜Yahoo活動街

冬日我們需要一點暖，不妨由萌犬Muck在2025年帶來一份融化人心的聖誕祝福吧！即日起至2026年1月4日， iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師 Tombonia，溫暖呈獻：萌犬Muck暖暖聖誕物語 ，以Tombonia筆下的貴婦犬Muck，來一場聖誕溫馨大放送！Tombonia以輕快的黑色綫條勾勒出濃密捲毛的Muck，更把Muck的擬人動態，包括跟主人親切互動，及和其他萌汪的日常片刻紀錄於社交平台。Muck亦衝出國際跟不同品牌聯乘，當中包括運動服飾、寵物用品、以至家品設計，同時都有參加國際文創及藝術展，以治癒生活日常圈粉無數！

萌爆Muck將會首次走入香港商場，到iSQUARE國際廣場渡過開心聖誕新年，3大打卡區域分別展示活潑 Muck的不同魅力，包括：

萌汪Muck聖誕野營歷險（地點：地下iPIAZZA）

萌爆Muck打卡位1. iSQUARE國際廣場地下正門iPIAZZA，走冬日戶外風的萌汪Muck即將探索聖誕野營歷險，5 米高化身聖誕老人 Look的可愛Muck，向你介紹他最喜歡的冬日活動：露營、滑雪及垂釣等等。

汪星歐陸聖誕浪漫之城（地點：3樓iFUNCTION）

萌爆Muck打卡位2. 三樓iFUNCTION的汪星歐陸聖誕浪漫之城，鬼馬Muck化身為咖啡師及速遞員等不同角色造型，在火樹銀花的溫馨小鎮中，讓你被一股可愛又浪漫的氛圍擁抱。

萌Muck聖誕販機站（地點：大堂樓層iEXHIBITION）

萌爆Muck打卡位3. 大堂樓層iEXHIBITION的萌Muck聖誕販機站，襲來日系的都會聖誕氣氛，Muck仿佛是日本街頭遇上的老朋友，帶我們在售賣機前選購飲品零食。

冬日購物氣氛熾熱，iSQUARE國際廣場於12月指定周末及聖誕假期，為大家帶來Muck玩轉冬日聖誕市集，集合不同食品、文創商品及精品等攤位，而12月13 - 14日，特設「Tombonia│Muck」期間限定店，在打卡區被圈粉也可即時到市集搜購萌Muck精品，應援一番！更可以下載可愛 Muck聖誕應節Whatsapp 貼圖，在數碼世界也讓Muck為你傳情達意！iSQUARE國際廣場於指定日期會有聖誕老人巡遊，將會大派糖果，進一步推高節日氣氛！而由 11月14日開始，iSQUARE國際廣場的Shop & Dine GO! Rewards，消費滿HK$500 即可換領HK$250 商場優惠券，合共送出總值超過 HK$80萬的商場優惠券，超抵獎賞，聖誕購物更爽手更有樂趣！

「萌犬Muck暖暖聖誕物語」詳情：

日期：即日起至2026年1月4日

時間：上午10時30分至晚上 10時30分

地點：地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

