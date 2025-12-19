聖誕好去處｜西沙GO PARK《 HAPPY GO ROUND冬日樂園》 設5.9米闊「炫夢旋轉木馬」｜Yahoo活動街

今個冬季，全港首個商場戶外機動5.9米闊真．「炫夢旋轉木馬」 將坐鎮於新鴻基地產旗下西沙GO PARK，讓您坐上360度旋轉木馬機動遊戲，瞬間置身浪漫歐式冬日聖誕！由即日起至2026年1月4日，西沙GO PARK及12月中旬試業的GO PARK 2將化身夢幻《HAPPY GO ROUND冬日樂園》，打造充滿歐陸風情的浪漫打卡玩樂冬日狂歡慶典！

聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

一家大細不妨結伴倚坐超巨型戶外真．「炫夢旋轉木馬」(12月20起指定日子正式開放予訪客乘坐)，除可坐上木馬上迴旋360度細看迷人美景外，更可仰望欣賞炫亮閃爍燈海，配上節日感滿滿的音樂，浪漫氣氛滿溢！小朋友更可走進「星光童畫馬」與巨型充氣搖搖馬及聖誕裝飾球打卡大拍合照、至於閨蜜們更可於馬鞍山山峰美景襯托下的5米高閃亮聖誕樹許下心甜願望！

廣告 廣告

聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

場內更有專為毛孩打造、區內首個「冬日萌寵滑冰派對」，讓毛孩坐上雪橇，享受冬季滑冰的樂趣，不用飛往外國都可與愛寵一同感受異國節日氣氛。更特設多個寵物友善的聖誕主題打卡位，讓主人與毛孩一同拍下溫馨合照，主子們定必開心而回！而於商場休憩位置更會有戶外光影長廓，以多種幻彩色調投射出一系列特色圖案及效果，打造夜間浪漫打卡氛圍！

聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

西沙GO PARK更精心策劃一系列聖誕驚喜：冬日樂園當然少不了聖誕市集，匯聚超過20檔個本地文青及創意品牌，更有快閃美食車，讓您與家人朋友及心愛毛孩盡情選購節日禮品送贈摯愛親友之外，亦可品嚐冬日味道的Grab & Go美食。至於小朋友更可參加不同親子「聖誕主題工作坊」，為聖誕創造更多美好回憶。於2025年12月20及24日，西沙GO PARK更會舉行「聖誕歌舞表演」，由多間學校及學生團體帶來一連串音樂與舞蹈演出，為現場注入歡樂氣氛。

聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》

一連2天聖誕老人親臨見面會及學生歌舞表演 迎接快樂聖誕

隨著聖誕佳節將至，在2025年12月24及25日，聖誕老人將會驚喜現身，為大家送上聖誕禮物及甜蜜祝福，屆時可與聖誕老人打卡拍照，分享聖誕願望，留下美好回憶！

=================

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》聖誕冬日主題活動

日期：即日至2026年1月4日

時間：10am – 10pm

地點：地面中央廣場

=================

「炫夢旋轉木馬」(12月20日起正式開放予訪客乘坐)

日期：2025年12月20 – 31日；2026年1月1、3 – 4、10 – 11、17 – 18、24 – 25、31日

時間：1pm – 8pm (24-26, 31/12 延長至9pm)

地點：地面中央廣場

參加方法：The Point會員憑指定消費及積分即可換領入場門票一張

=================

「冬日萌寵滑冰派對」

日期：12月13 – 14、20 – 21、25 – 28、31日；2026年1月1、3 – 4日

時間：1pm – 5pm

地點：二樓晴空花園

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）