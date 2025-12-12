聖誕好去處｜角落小夥伴登陸荷里活廣場！打造冰川雪國世界 設5米高毛絨白熊｜Yahoo活動街

今個聖誕，鑽石山荷里活廣場將聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，攜手打造「荷里活廣場 x Sumikkogurashi角落小夥伴白色奇幻聖誕」 ，帶領大家投入暖心又優哉游哉的節日旅程！由即日起至2026年1月4日期間，一眾角落小夥伴將以全新冬日造型可愛登場，陪伴大家度過一個溫暖又奇幻的冬日！

今次活動精心打造 6 大主題打卡及 2 大玩樂專區，其中最矚目的必定是首次亮相的 5 米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置！平時害羞內斂的白熊，今次穿上聖誕裝束，化身成冬日親善大使，以軟萌姿態迎接每位訪客，歡迎前來與他打卡留念，感受溫暖治癒的瞬間！而一眾角落小夥伴，如企鵝?、貓、蜥蜴、與山等人氣角色齊齊換上冬日裝束，藏身於浪漫雪景與甜點之間，每個角落都洋溢著童話般的節日氛圍，引領大家走進角落小夥伴的奇幻世界！

而喜歡挑戰與冒險的大小朋友，絕對不能錯過兩大動感遊戲設施——全長7米的「冰雪極地飛索」及5米長「冰極冒險滑梯」，讓您體驗高空滑行的刺激快感，彷彿與角落小夥伴一同穿越極地冰川，展開精彩的冬日大冒險！

除此之外，場內更設有「角落小夥伴聖誕期間限定店」，當中有日本版角落小夥伴產品，以及全港首賣冰川雪國主題限定精品，粉絲們記得把握機會，將心愛角色帶回家珍藏！

=================

荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」活動詳情

日期： 即日起至2026年1月4日

時間： 上午11時至晚上8時

地點： 鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

=================

荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」 -

「冰雪極地飛索」/「冰極冒險滑梯」活動詳情及參加方法

活動日期： 即日起至2026年1月4日

活動時間： 星期一至五：下午2時至6時

星期六、日及公眾假期：中午12時至晚上8時

活動地點： 鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

換領方法： 荷里活廣場VIC會員於星期一至五憑5積分，或星期六、日及公眾假期憑10 VIC積分，可於手機應用程式預留指定日期及時段電子入場券1張。每名VIC會員每日可憑積分預留每個活動最多2張入場券。

換領日期： 即日起至2026年1月4日（或至換完即止）

活動時限及名額： 每節長約15分鐘，每節名額10個

*以上活動名額有限，先到先得，換完即止。換領詳情/參加詳情請參閱場內之活動海報或荷里活廣場網頁及手機應用程式。

=================

角落小夥伴聖誕期間限定店

日期： 即日起至2026年1月4日

時間： 中午12時至晚上8時

地點： 鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

=================

