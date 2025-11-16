聖誕好去處｜迪士尼小飛象Dumbo聖誕嘉年華登陸MCP新都城中心！4米巨型小飛象充氣裝置翱翔6米高｜Yahoo活動街

今個聖誕，想與迪士尼經典動畫《小飛象》（Dumbo）的主角們一起投入夢幻遊樂嘉年華？由即日起至2026年1月1日，MCP CENTRAL （新都城中心2期）將為你譜出「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」，由小飛象與好友提摩太（Timothy）領航，帶領大家翱翔於充滿驚喜與笑聲的聖誕嘉年華，沉浸於小飛象的奇幻世界，感受節日的歡樂氛圍！

９米高巨型「閃爍星光聖誕樹」

MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

迪士尼經典動畫《小飛象》裡的主角小飛象因天生一對超大的耳朵而遭到嘲笑，在好友提摩太的幫助下，終於發現自己的大耳朵擁有神奇的飛行力量！在MCP新都城中心天幕下，小飛象將化身成6米高巨型「星空小飛象」充氣裝置，並伸展著招牌大耳朵，與大家一起開展充滿希望與勇氣的聖誕探索旅程！

6米高充氣「星空小飛象」裝置｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

星願馬戲門廊｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

小飛象馬戲大舞台｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

「小飛象號」聖誕列車｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

小飛象旋轉派對｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

聖誕嘉年華 挑戰4大攤位遊戲 贏取會場限定小飛象主題精品

想參加聖誕嘉年華，贏取會場限定小飛象主題精品？H‧COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿HK$300，即可換領嘉年華遊戲券4張。顧客亦可即場以優惠價HK$100購買遊戲券4張(原價：HK$120) ，讓你一展身手，玩盡4大攤位遊戲，並有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕。未能成功挑戰贏取大獎，亦可獲小飛象主題杯墊及掛飾等小禮品！

聖誕嘉年華｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

聖誕嘉年華｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

聖誕嘉年華｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

聖誕嘉年華｜MCP「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」5大打卡區

小飛象主題精品：掛飾

小飛象主題精品：咕𠱸

小飛象主題精品：貼紙

小飛象主題精品：杯墊

小飛象主題精品： A5文件夾

小飛象主題精品：圓形餐碟

小飛象主題精品：頸枕

Ｈ‧COINS會員限定 憑消費換領限量主題禮品

開心驚喜豈止於此？商場特意準備了一系列小飛象主題禮品，讓大家可以抱回家，開心過聖誕！H‧COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$600，即可換領「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」乙個，小飛象猶如飛翔於粉色水晶球之中，向著目標努力，取下夢想旗幟！

此外，H‧COINS會員於場內以電子貨幣單一消費每滿HK$500，即可獲得電子印花1枚(每張單據最多可獲電子印花2枚)。集齊4枚電子印花，即可換領「小飛象主題馬戲世界毛毯」乙張，既可愛又實用，絕對是冬日居家必備單品！

逐夢小飛象主題硅藻杯墊

小飛象主題馬戲世界毛毯

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

日期：即日起至2026年1月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

