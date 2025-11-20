Trip.com酒店減$500、機票減$200
聖誕好去處｜迪士尼Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對登陸將軍澳PopWalk 主題打卡點驚喜登場｜Yahoo活動街
今個聖誕，新地旗下將軍澳 PopWalk 天晉滙將化身為充滿香甜氣息的節日烘焙樂園，由迪士尼人氣角色 Chip ‘n’ Dale 帶領大家走進充滿驚喜的冬日甜點世界！PopWalk 天晉滙特別打造【Chip ‘n’ Dale 甜蜜烘焙派對】主題企劃，將主題裝置、互動裝置、限定周邊及體驗活動融為一體！踏進 Chip ‘n’ Dale 的森林步道，遊客可邊遊覽邊拍下節日打卡照，更可親手體驗烘焙樂趣，將專屬你的烘焙方包、限定甜點與精品帶回家。這不僅是一個打卡位，而是一趟能感受、參與、甚至收藏節日幸福時刻的冬日旅程！
PopWalk 天晉滙「聖誕の森烘焙屋」 主題打卡點驚喜登場
森林風格滿滿的「烘焙小屋」坐落於 2 期中庭，探索松果、麵包、果仁等造景，重現花栗鼠的烘焙世界。3 米高發光松果森林與角色裝飾遍佈 3 期戶外與Ocean PopWalk長廊，形成一條打卡路線：穿越Ocean PopWalk中庭的「聖誕の森拱門」，尋找隱藏的 Chip ‘n’ Dale打卡點、與角色一同走進1期的「森林焗爐屋」，感受溫暖火光閃爍的烘焙焗爐場景及節日氣氛滿滿的聖誕！
除此以外，PopWalk 天晉滙每逢週末更有【鋼牙與大鼻主題期間限定店】，除全新「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題限定精品外，更設寵物專屬系列精品，為愛寵送上最有心思的禮物，共渡佳節！
PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置
日期：即日起至2026年1月4日
時間：上午10時至晚上10時
地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊
PopWalk 天晉滙「【鋼牙與大鼻主題週末限定店】」
日期：即日起至2026年1月4日
(逢星期六、日及公眾假期)
時間：上午11時至晚上8時
地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊
