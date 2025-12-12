聖誕好去處｜ LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

今個冬日，充滿俏皮可愛魅力的超人氣角色「LINE FRIENDS minini」將化身糖果精靈，除了登陸新蒲崗Mikiki外，還會於屯門卓爾廣場亮相，帶來全新《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》主題活動！由即日起至2026年1月18日期間，兩大商場將換上 LINE FRIENDS minini 夢幻糖果裝置，攜手 LINE FRIENDS minini 星人打造沉浸式冬日甜蜜打卡場景，並設有充滿驚喜的互動遊戲攤位、冬日主題工作坊及特別版節日精品換領，邀請人類尼尼一同投入LINE FRIENDS minini夢幻冬日糖果樂園！

廣告 廣告

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸Mikiki 設6米高毛絨絨minini糖果樹打卡位｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

卓爾廣場化身LINE FRIENDS minini三大糖果奇境

夢幻打卡位 + 互動遊戲玩轉冬日

在屯門卓爾廣場地下中庭亦化身LINE FRIENDS minini糖果奇境，三大夢幻打卡位及趣味遊戲，包括由 minini lenini坐鎮的4.5米高「LINE FRIENDS minini巨型冬日糖果屋」、造型可愛的「LINE FRIENDS minini巨型甜心抱抱沙發」營造溫馨氛圍，以及由 minini conini 主持的「LINE FRIENDS minini糖果射擊樂」挑戰區，挑戰成功更可贏取 LINE FRIENDS minini冬日特別版小禮物，邀請大家投入甜蜜歡樂的冬日派對！

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

=================

卓爾廣場工作坊：

1. 黏土波波聖誕樹

日期：12月14日 (星期日) 及12月26日 (星期五，聖誕節翌日公眾假期)

時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘，每節名額15個)

地點：屯門卓爾廣場地下中庭

2. 冬日Shake Shake掛飾

日期：12月21日 (星期日) 及12月28日 (星期日)

時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘，每節名額15個)

地點：屯門卓爾廣場地下中庭

*參加方法：The Point 會員於卓爾廣場即日以電子貨幣消費滿HK$300，即可換領活動入場證，免費參與工作坊1次。

=================

Mikiki《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》

日期：即日起至2026年1月18日

地點：卓爾廣場地下中庭

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）