聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸Mikiki 設6米高毛絨絨minini糖果樹打卡位｜Yahoo活動街
今個聖誕，充滿俏皮可愛魅力的超人氣角色「LINE FRIENDS minini」將化身糖果精靈，萌爆登陸新蒲崗Mikiki，帶來全新《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》主題活動！由即日起至2026年1月18日期間，商場將換上 LINE FRIENDS minini 夢幻糖果裝置，攜手 LINE FRIENDS minini 星人打造沉浸式冬日甜蜜打卡場景，並設有充滿驚喜的互動遊戲攤位、冬日主題工作坊及特別版節日精品換領，邀請人類尼尼一同投入LINE FRIENDS minini夢幻冬日糖果樂園！
今個冬日，Mikiki為大家帶來全球首個《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》，攜手 LINE FRIENDS minini 星人打造夢幻糖果樂園！最吸睛的必定是6米高毛絨絨「甜心星願LINE FRIENDS minini糖果樹」，是節日感滿滿的拍照點；指定日子更可以於「LINE FRIENDS minini夢幻糖果屋」的「LINE FRIENDS minini翻頁書照相亭」製作大熱「LINE FRIENDS minini冬日主題Flipbook Album (翻頁書相簿)」，拍下甜蜜節日回憶！場內設不同夢幻打卡位，大小朋友都不容錯過！
先玩玩「LINE FRIENDS minini糖果過三關挑戰」，再挑戰「LINE FRIENDS minini甜心夾夾機」贏取限定禮品；更有浪漫童話感的「LINE FRIENDS minini夢幻糖果屋」、可愛度爆燈的「LINE FRIENDS minini旋轉甜心木馬」、寵物友善的「LINE FRIENDS minini毛孩糖果沙發」，讓大家盡情投入甜蜜氛圍！
活動期間，Mikiki更特設「LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Mikiki」期間限定店，發售超過100款LINE FRIENDS minini商品，包括2025年首發系列限定精品，人類尼尼絕對不能錯過！此外，兩大商場亦會舉辦一連串親子及寵物冬日主題工作坊，讓人類尼尼及毛孩在創意與歡樂中，共同締造難忘冬日回憶！
Mikiki工作坊：
1. 毛毛球節日掛飾
日期：12月13日(星期六)
時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘，每節名額15個)
2. 冬日新地蠟燭
日期：12月25日 (星期四，聖誕節公眾假期)
時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘，每節名額15個)
3. 寵物節慶甜品
(i) 聖誕老人杯子蛋糕
日期：12月20日 (星期六)
時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘，每節名額15個)
(ii) 聖誕樹造型曲奇
日期：12月27日 (星期六)
時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘，每節名額15個)
地點：
Mikiki 地下中庭A區 (近周大福)
參加辦法：
The Point 會員於Mikiki場內即日以電子貨幣消費滿HK$300，即可換領活動入場證，免費參與工作坊1次。
=================
Mikiki《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》
日期：即日起至2026年1月18日
地點：Mikiki地下中庭A區
=================
