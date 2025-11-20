Trip.com酒店減$500、機票減$200
聖誕好去處｜miffy 70周年亞洲巡迴香港最終章登陸東港城 乘坐星願小船、70週年珍藏展覽廊、暢遊夢幻打卡場景｜Yahoo活動街
環球知名的miffy今年正式迎來70歲生日，其慶祝活動遍布世界各地，掀起全球miffy慶生熱潮！來到年末，miffy70周年亞洲巡迴慶祝活動最終站將落戶香港，並於將軍澳東港城舉行壓軸生日盛典。即日起至2026年1月1日期間，陪伴您我成長的miffy將化身「星願守護使者」空降東港城，重磅呈獻miffy70周年「東港城．miffy星河祈願之旅」！活動以既神秘又浪漫的星河之旅為主題，打造別樹一格的沉浸式miffy祈願村莊互動體驗，引領大家一同遊歷miffy夢幻國度！
「東港城．miffy星河祈願之旅」場內設有不同星河祈願主題夢幻打卡場景，人見人愛的miffy將穿梭不同角落與您相遇，包括星河祈願村莊拱門前提著小油燈的「親善大使」miffy；星級必影推介超巨型手捧璀璨星願瓶的超巨型「星願守護使者」miffy與金色miffy造型的星河祈願池；在夢幻島上手持釣竿的「魔法精靈」miffy；展示多幅珍貴miffy繪畫的「miffy 70週年珍藏展覽廊」；祈願小屋中手執一顆星的「星星大使」miffy；還有miffy星河小鎮大街中的巨型miffy壁畫和miffy夢想電話亭等，大家一定要報名成為miffy星河祈願之旅的旅客，一邊遊歷，一邊打卡。
miffy 星河祈願主題夢幻打卡場景一覽
第一站：miffy 星河祈願村莊拱門
歡迎參加「東港城．miffy 星河祈願之旅」，提著小油燈的「親善大使」miffy 帶著純真的微笑恭候各位靜候大家光臨。別忘了進村前先與她在巨大耳朵造型的 miffy 星河祈願村莊拱門前合照，為您接下來的祈願旅程揭開溫馨序幕。
第二站：「miffy星河祈願之旅」票務站
The Point會員於東港城憑即日指定消費，即可換領「東港城．miffy星河祈願之旅」活動入場券１張，展開您的專屬miffy星河祈願旅程。
The Point會員憑即日指定消費金額，更可同時換領「miffy星願小船．乘船券」1張，讓其3-12歲的小朋友乘坐著miffy星願小船，探索星河秘景。
備註1：每張活動入場券只限１人入場參與玩樂體驗及於完成互動體驗後憑券獲「miffy 70周年限定卡片套及心意卡」一份。如持入場券之兒童身高為1.4米以下，必須由１位家長陪同參與體驗，惟陪同之家長不會獲額外名額參加玩樂體驗及領取「miffy 70周年限定卡片套及心意卡」。
備註2：每張「miffy星願小船」乘船券只限3-12歲，身高介乎80-120cm之兒童參與，每組參加者的體重不得超過 100KG (3名參加者為 1組)。
第三站：miffy閃爍星河
持有「miffy星願小船．乘船券」的小朋友，可以特別的方式，乘坐miffy星願小船展開一段迷人的星河之旅；先將精緻小油燈掛在小船頭，注入祈願能量；電動「miffy星願小船」將緩緩駛進閃爍星雲。
途中，您會看見星河中央的夢幻島上，手持釣竿的「魔法精靈」miffy正從閃閃星河中釣起願望，幸運兒將得到miffy的魔法祝福，實現心中的期盼；您亦會穿過正在灌注璀璨星願的超巨型「星願守護使者」miffy。究竟「星願守護使者」miffy正在做什麼呢? 就讓旅客們下船踏進miffy星河祈願村莊細心探索。
第四站：miffy星河祈願村莊入口
歡迎光臨miffy星河祈願村莊，請每位持入場券的旅客入場時領取１個miffy金幣收集袋。miffy已預備多個互動體驗和打卡位讓你慢慢探索，沿途完成每個指定互動體驗即可獲取miffy70周年金幣勳章１個。整理好裝備就可以出發，準備開展miffy星河祈願之旅！
第五站：miffy 70週年珍藏展覽廊
作為miffy 70週年亞洲巡迴壓軸一站，今次特設「miffy 70週年珍藏展覽廊」，展覽廊內展出多幅別具意義的珍貴海報。各位旅客請細味每一幅海報的意義，感受那份溫暖而真摯的創作初心。
完成「miffy 70週年珍藏展覽廊」體驗後，旅客可獲得miffy金幣勳章1枚，請放入miffy金幣收集袋往下一站進發。同時，展覽廊內悄悄留下miffy的故事足跡，請細心閱讀，或許在之後的互動體驗用得著呢！
第六站：miffy 祈願小屋
走進星光熠熠的祈願小屋，手執一顆星的「星星大使」miffy正向你揮手，邀請你坐在她身旁一起點亮星願魔法。在星河許願桌之上，散落著代表不同心願的星星與月亮，只要一同摘下星星，魔法隨即觸動，星河將以溫柔光芒回應，並閃現專屬的角色動畫，彷彿與miffy及好友實現聖誕願望，見證心願被點亮的魔法時刻！完成「miffy 祈願小屋」體驗後，旅客即可獲得miffy金幣勳章１枚。
第七站：miffy粉絲大考驗
再踏入「miffy粉絲大考驗」小屋，一道道miffy知識之門正等候你揭開。自問是miffy忠實粉絲，歡迎挑戰有關miffy的趣味問答，展現您對miffy的熱愛與了解。完成「miffy粉絲大考驗」體驗後，旅客即可獲得最後一枚miffy金幣勳章。現在，您的miffy金幣收集袋應該集齊3枚miffy金幣勳章了！請好好保管，期待即將出現的驚喜！
第八站：miffy星河小鎮大街
閃亮動人的miffy星河小鎮大街，讓人彷彿步入童話繪本的夢幻國度，沿途可看到miffy的可愛裝飾，歡迎坐在巨型miffy壁畫前打卡，留下最美一刻！
走著走著，突然想起什麼夢想希望能夠實現?不妨走進「miffy夢想電話亭」，拿起聽筒透過夢想熱線悄悄向miffy訴說心底願望。
第九站：超巨型「星願守護使者」miffy 與星河祈願池
矚目地佇立在miffy星河祈願村莊中央的超巨型「星願守護使者」miffy，手捧著璀璨星願瓶，如同守護願望的精靈，將萬千願望化為閃耀流光，溫柔地傾瀉入金色miffy造型的星河祈願池之中。
傳說中，星河祈願池裡一顆又一顆小星星代表著不同的願望，只要能摘下星河祈願池內的星星，miffy就會為您的祝願施予閃亮魔法！請在星河祈願池摘下星願吧！完成「miffy星河祈願池」體驗後，旅客即可獲得星星一顆。
第十站：miffy星願獎賞站
悄悄來到星河祈願之旅的尾聲了，您的miffy金幣收集袋內收集了3枚miffy金幣，手裡也拿著一顆小小的星願。請您懷著期待的心情，前往miffy星願獎賞站，領取miffy為您精心準備的驚喜禮遇。
你可憑收集到的３枚miffy金幣，換領miffy70周年限量版「星河祈願之旅」卡套；以及憑手上的小星星獲得對應的miffy70周年限量版「星河祈願之旅」心意卡，讓這趟願望旅程更具紀念價值！
東港城． 一田「miffy 70周年期間限定店」 超過100款miffy 周邊產品
星河祈願之旅驚喜延續，「東港城．miffy 星河祈願之旅」活動期間，東港城． 一田「miffy 70周年期間限定店」將會同步登場，限定店售賣超過百款miffy周邊產品，包括鎖匙扣、杯、杯墊、毛毛吊飾盲盒、毛絨袋、斜揹袋、保溫瓶、咕𠱸、T-Shirt、帽、旅行袋、毛巾、水樽、餐具及文具套裝等等，生活用品及精品一應俱全，而限定店亦特別推出70週年限定貨品。讓粉絲們滿載而歸，萬勿錯過！
日期：即日起至2026年1月1日
時間：中午12時至晚上8時
地點：東港城1樓中庭
miffy粉絲見面會
「東港城．miffy星河祈願之旅 」活動期間的指定日子，人見人愛的miffy將會驚喜登場，舉辦溫馨見面會跟各位粉絲會面，送上滿滿的溫暖與歡樂！屆時記得前來捕捉miffy的迷人身影，並與她合照留念，記錄這個冬日佳節最甜美的回憶！
活動日期：11月23(日)、11月29日(六)、12月6(六)、12月14日(日)、12月25日(四)、12月26日(五)、
2026年1月1日(四)
活動時間：下午2時至3時
地點：東港城1樓中庭
名額：每日30個
=================
東港城．miffy星河祈願之旅
日期：即日起至2026年1月1日
時間：中午12時至晚上8時（最後入場時間晚上7時30分）
地點：東港城一樓中庭
=================
