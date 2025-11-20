Trip.com酒店減$500、機票減$200
聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯
香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於即日起至2026年1月4日舉行，今次活動首次聯手置地公司，帶來頭炮活動「冬日小鎮．中環」，分別於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」、遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！
中環皇后像廣場花園變身聖誕天地
由即日起中環化身充滿節日氣氛的「冬日小鎮」，中環皇后像廣場花園的「聖誕天地」，一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，與28棵掛滿金、紅、銅三色聖誕裝飾的迷你聖誕樹互相輝映。同場亦佈滿巨型玩具，包括飛機、吉普車、飛船，以及每20分鐘啟動一次的小火車，加上負責運送禮物的小木偶們，以及復古時鐘、心型「士的糖」等小心思，仿如走進童話般的夢幻聖誕小鎮。其他指定日子更有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及由12間小木屋打造的聖誕市集，帶來主題餐飲、應節精品及節日限定工作坊。
金色星光長廊+置地廣場大型互動裝置
連接聖誕天地的中環遮打道，沿路逾30棵樹木及行人天橋掛滿燈飾，對出的上蓋位置更懸掛由無數金色燈串組成的聖誕樹燈飾，每晚5點起，化身金光璀璨的「星光長廊」。一直沿住燈海前進，便到達置地廣場，場內設置歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，高達11米的燈塔備有多個獨特打卡熱點，更展出全港最大型互動祈願湖「光之湖」，能感受冬日浪漫。
8大地標合演光影匯
此外，11月28日起中環八幢地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，將合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」， 結合3D投影、燈光效果及節日音樂，呈現天使、雪人、馴鹿、聖誕禮物等立體的節慶元素圖案，部份影像更穿梭於建築與樹木之間，每晚7點半至10點半，每30分鐘循環演出，最佳觀賞位置為皇后像廣場花園！
「冬日小鎮．中環」聖誕天地
地點：中環皇后像廣場花園（地圖按此）
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
時間：即日起至12月21日星期一班五4pm-11:30pm、星期六及日11am-11:30pm；12月22日至2026年1月4日11am-11:30pm
「冬日小鎮．中環」光影匯·中環
觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）（地圖按此）
日期：2025年11月28日至2026年1月4日
時間：7:30pm-10:30pm，每30分鐘循環演出
「冬日小鎮．中環」星光長廊
日期：2025年11月下旬至2026年1月
地點：香港島中環置地廣塲中庭（地圖按此）及中環遮打道一帶（地圖按此）
Black Friday優惠2025｜開蓬巴士夜遊聖誕燈海買1送1優惠！人均只需$74 夜遊尖沙咀、彌敦道鬧市｜聖誕好去處
AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔
迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
聖誕禮物DIY提案！超美漸層聖誕樹蠟燭/聖誕松花卡/家居自製香水套裝
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
