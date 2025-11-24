聖誕好去處2025｜中環ifc聖誕裝置亮相！潛入兩層高「聖誕後勤總部」與至潮聖誕老人影相

中環ifc聖誕裝置亮相！今年主題為「聖誕後勤總部」都幾有趣，這座雙層高的後勤總部，隱藏4大神秘互動體驗區及6大打卡場景，特務們可解鎖各個互動裝置及數碼遊戲任務、參與慈善捐款活動、約見聖誕老人並獲得驚喜禮物，完成任務後更可欣賞精彩音樂表演及盡享聖誕購物禮遇。

（Yahoo Style圖片）

影相位有聖誕老人的服裝間「聖誕裁縫屋」，裡面有很時尚的套裝，更有一系列紅色眼鏡Collection，這個聖誕老人很潮！轉出去更可參觀聖誕老人的Gym房「馴鹿健身室」，另一邊更有他的髮廊「HO-HO-HO造型室」，互動區可以幫聖誕老人剪髮變靚，相當有趣。「總部」的頂部設計亦很有心思，360度看一回，每處都有小精靈、天使、鹿鹿可愛擺設，大家在地面影完又可以上一層欣賞裝置。

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

想跟聖誕老人影相的話，可透過KLOOK預約「聖誕老人瞭望台」，以$180捐款就可以與聖誕老人影相，亦有小禮物送贈。活動於2025年11月25日（星期二）早上10時正式開放預約，名額有限，先到先得，詳情請密切留意ifc商場的官方網站。所有活動收益將全數撥捐「願望成真基金 (Make-A-Wish Hong Kong )」，支持他們為重病兒童實現願望的寶貴使命。

香港ifc商場「聖誕後勤總部」裝置詳情

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

時間：10am-10:30pm

地點：香港ifc商場一樓中庭

電話：2295 3308

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

