聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）！西九聖誕小鎮/聖誕熊啤啤禮物池/姆明+飛天小女警陪過聖誕

聖誕節正式來臨，香港不少商場及地標都推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考以下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為九龍區，記得跟住尋找聖誕好去處吧！

聖誕節好去處九龍區1. 姆明八十周年展：走進姆明的第一章

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》主題展覽由即日起至2026年1月4日、於啟德體育園啟德零售館2期4樓舉行，帶來姆明首部作品《姆明與大洪水》的沉浸式體驗，會場中會見到故事中經典場面的放大立體佈置，並轉化為沉浸式體驗，設10大主題展區，包含了7大經典場景如「老先生糖果屋」、「樹精秘境」、「姆明屋」等，既有數十盞發光樹精燈飾、投影地板、標誌性藍色房屋，亦有特殊霧氣效果重現暴雨的震撼場景等，讓大家有走入故事裡的感覺。最後別忘了到訪主題限定商店，選購多款全新推出產品：Cap帽、T恤、布袋、筆記本及襟章等。

姆明八十周年展：走進姆明的第一章

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：11am-9pm（8:15pm為最後入場）

地址：九龍城承啟道38號啟德零售館2期4樓（地圖按此）

價錢：$128起

按此經Klook預訂

「老先生糖果屋」。（相片來源：官方圖片）

「姆明屋」。（相片來源：官方圖片）

「幽暗森林區」需手持特製花朵手電筒尋找隱藏在暗處的小不點—力夫。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區2. 西九聖誕小鎮

西九文化區即日起開放聖誕小鎮，藝術公園海濱西草坪的「西九聖誕森林」擺放了超過60棵聖誕樹，其中一棵高達12米，入夜後燈飾會亮起燈，配上樹屋與旋轉木馬等裝置，指定日子更設聖誕老人見面會及飄雪表演，浪漫感滿滿。海濱東草坪則有「西九聖誕市集」設30個特色攤位，匯聚環球美食及寵物食品，一應俱全，指定日子有聖誕特色手作工作坊、多元音樂與舞蹈表演等，非常熱鬧！

同期西九文化區亦有不少精選活動，當中Merry Balloon Park匯聚多個本地及國際人氣IP角色，提供「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊、「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園及「Merry-Go-Around Town」，為市民與旅客帶來前所未有的遊樂與驚喜。

西九聖誕小鎮

日期：即日起至2026年1月12日

地點：西九文化區（地圖按此）

網址：按這裡

Merry Balloon Park

日期：2025年11月24日至2026年1月11日

地點：西九文化區藝術公園大草坪（地圖按此）

時間：10am-10:40pm

門票：$168起

按此經Klook預訂

西九文化區即日起開放聖誕小鎮，藝術公園海濱西草坪的「西九聖誕森林」擺放了超過60棵聖誕樹，其中一棵高達12米。（相片來源：官方圖片）

入夜後燈飾會亮起燈，配上樹屋與旋轉木馬等裝置，指定日子更設聖誕老人見面會及飄雪表演，浪漫感滿滿。（相片來源：官方圖片）

海濱東草坪則有「西九聖誕市集」設30個特色攤位，匯聚環球美食及寵物食品。（相片來源：官方圖片）

Merry Balloon Park匯聚多個本地及國際人氣IP角色，設有「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區3. LCX x 飛天小女警 Sweet X’mas

由即日起至2026年1月11日，飛天小女警換上聖誕裝扮登陸尖沙咀LCX，設有三大打卡熱點，亦有出售多款飛天小女警精品的期間限定店、聖誕工作坊、DIY飛天小女警聖誕卡的印章收集活動、提供兩款獨家主題相框的SNAPIO自拍亭等，當然大家亦可參加聖誕糖果大作戰，完成任務有機會得到獨家香薰掛飾一件，換完即止。

LCX x 飛天小女警 Sweet X’mas

日期：即日起至2026年1月11日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX（地圖按此）

開放時間：10am-10pm

由即日起至2026年1月11日，飛天小女警登陸尖沙咀LCX。（相片來源：官方圖片）

飛天小女警們換上聖誕裝扮，陪大家度過一個甜蜜的節日。（相片來源：官方圖片）

參加聖誕糖果大作戰，完成任務有機會得到獨家香薰掛飾一件，換完即止。（相片來源：官方圖片）

印章收集活動可DIY飛天小女警聖誕卡。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區4. AIRSIDE x BADMEAW「聖誕喵樂園」

泰國人氣IP萌喵BADMEAW化身聖誕小精靈空降啟德AIRSIDE，打造「聖誕喵樂園」，設置4大打卡位，包括尤如貓巴士的「BADMEAW笑笑小列車」、設一系列幻覺蛋糕的「BADMEAW貓咪森林派對」、戴上標誌性頭套及披風的「三色喵巨型充氣裝置」、帶來搞鬼禮物的「聖誕禮物站」等，大家亦可大玩「好人指數」心理測驗，透過不同的情境題，測試自身好人指數，完成後可換領限定BestMeaw卡，上面印有「好人金句」，提醒大家要愛己及人。同場還有期間限定店，出售多款BADMEAW產品，包括聖誕限定禮盒，送禮自用一流。

AIRSIDE x BADMEAW「聖誕喵樂園」

日期：2025年12月12日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點：AIRSIDE地下露天廣場、3/F、5/F及6/F空中花園（地圖按此）

BADMEAW快閃店

日期：2025年12月12日至2026年1月1日

時間：11am-9pm

地點：AIRSIDE 311號舖NF Touch會員服務櫃台對出空間（地圖按此）

泰國人氣IP萌喵BADMEAW化身聖誕小精靈空降啟德AIRSIDE，打造「聖誕喵樂園」。（相片來源：官方圖片）

戴上標誌性頭套及披風的「三色喵巨型充氣裝置」。（相片來源：官方圖片）

帶來搞鬼禮物的「聖誕禮物站」。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區5. MegaBox 「Christmas Advent Delights」

MegaBox以熊啤啤與聖誕倒數月曆為主角，化身為夢幻樂園，呈獻節日盛會「Christmas Advent Delights」，大家可遊走於三大互動拍照區，包括6米毛茸茸聖誕熊啤啤禮物池、5米紅寶石聖誕樹、巨型華麗倒數月曆，憑指定金額消費或Mega Club積分可大玩聖誕奇幻禮物火車的夾禮物遊戲，又或帶走熊啤啤即影即有相片連相框/迷你版可愛熊啤啤！其他指定日子有精彩聖誕活動，包括Mega Santa巡遊、繽紛氣球放送、聖誕人像速畫、Christmas Party Groove 聖誕舞動派對、聖誕祝福花環工作坊、立體聖誕場景卡工作坊，充滿節日氣氛。

MegaBox 「Christmas Advent Delights」

日期：2025年12月6日至2026年1月4日

時間：12nn - 8pm

地點：MegaBox L5 中庭（地圖按此）

MegaBox以熊啤啤與聖誕倒數月曆為主角，化身為夢幻樂園，呈獻節日盛會「Christmas Advent Delights」。

酒紅色毛茸茸的熊啤啤雙手捧著精緻禮盒，從倒數月曆中探出頭來向大家送出最溫馨的祝福！

憑指定金額消費可帶走熊啤啤即影即有相片連相框。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區6. YM²裕民坊 薑餅人奇幻聖誕村

觀塘YM²裕民坊聯乘新加坡人氣親子品牌Kiztopia，打造超過2,000呎的《薑餅人奇幻聖誕村》，Kiztopia Friends換上聖誕造型，坐鎮各個關卡包括「小象Eli波波池探險屋」、「恐龍Drago夢幻滑梯」、「河馬Happy搖擺橋」，另有繽紛波波池、攀爬牆及障礙通道，讓小朋友邊玩邊鍛鍊平衡力與膽量。為了增加節日氣氛，場內設有多個打卡位，包括閃爍聖誕樹與甜點造型充氣裝置，能感受到濃厚的節日氣氛。

薑餅人奇幻聖誕村

地址：觀塘協和街33號YM²裕民坊L1中庭（地圖按此）

日期：即日起至2026年1月4日

時間：星期一至五12nn–8pm、週末及公眾假期11am–9pm

門票：平日$52，週末及公眾假期$60（每節約25分鐘）

按此經Klook預訂

觀塘YM²裕民坊聯乘新加坡人氣親子品牌Kiztopia，打造超過2,000呎的《薑餅人奇幻聖誕村》。（相片來源：官方圖片）

「河馬Happy薑餅村搖擺橋」（相片來源：官方圖片）

「小象Eli波波池探險屋」（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區7. 信和集團尖沙咀中心及帝國中心 「Windows of Wonder」

今個聖誕尖沙咀中心及帝國中心4千平方米「信和光影藝術幕牆」帶來全新AI光影匯演，分為三大篇章：「Love & Peace」、「Merry Everything & Happy Always」及「Here With You」，先以宏偉建築揭開故事序幕，再以聖誕頌歌旋律伴隨一個個動人的溫馨畫面，最後以聖誕祝福作結；早前活動公開徵集照片，獲選的照片可透過AI動畫技術，逐步由真實照片化身為動畫形象呈現幕牆上，讓市民化身成為光影盛宴的一部分。

此外，尖沙咀麼地里燈海的燈飾以全新面貌登場，以許願星光長廊為設計概念，逾20萬顆垂珠交織閃耀八角星的星海，能沉浸於如夢似幻的冬日美景。而維港對岸的銅鑼灣信和廣場，以及尖沙咀中港城大廈外牆的聖誕燈飾亦同步亮起。

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder」

日期：由2025年12月13日至2026年1月4日

亮燈時間：6pm-11pm

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心（地圖按此）及帝國中心外牆（地圖按此）

今個聖誕尖沙咀中心及帝國中心4千平方米「信和光影藝術幕牆」帶來全新AI光影匯演。（相片來源：官方圖片）

尖沙咀麼地里燈海的燈飾以全新面貌登場，以許願星光長廊為設計概念，逾20萬顆垂珠交織閃耀八角星的星海。（相片來源：官方圖片）

維港對岸的銅鑼灣信和廣場，以及尖沙咀中港城大廈外牆的聖誕燈飾亦同步亮起。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區8. 黃埔天地 THE WISHPHERE@THE WHAMPOA

黃埔天地化身為聖誕夢幻舞台，以聖誕、音樂與電影為靈感主軸，打造多個絢麗打卡熱點，最矚目的亮點，必定是由三層聖誕拱門前後視覺交錯組成、高達4.5米的「鏡映星語聖誕樹」，以大小不一的鏡面聖誕球與燈飾交織出光影場景，白天呈現繽紛色彩，夜晚則幻化為夢幻璀璨；還有七彩光譜交織的「星光樂章花園」、飄浮雪花點綴的「星霧飄雪光雕」、融合璀璨燈海及光影投射的「聖誕星光大道」，每一步都像踏進奇幻場景。另12月20、21及25日，聖誕老人將攜同雪人與麋鹿現身，與大家親切互動、合照打卡，現場亦化身聖誕舞台，帶來一場限定聖誕盛會！

黃埔天地 THE WISHPHERE@THE WHAMPOA

日期：即日起至2026年1月4日

亮燈時間：5pm-11pm

地點：黃埔天地黃埔號及德安街（地圖按此）

黃埔天地化身為聖誕夢幻舞台，以聖誕、音樂與電影為靈感主軸，打造多個絢麗打卡熱點。（相片來源：官方圖片）

最矚目的亮點，定必是由三層聖誕拱門前後視覺交錯組成、高達4.5米的「鏡映星語聖誕樹」。（相片來源：官方圖片）

七彩光譜交織的「星光樂章花園」。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區9.【有東尼有DD有T.O.P – Gen x - α 聖誕聯歡會】

T.O.P再次聯乘兩大插畫家「東尼電機」及DDED，兩位「超成熟學生」將以校服造型現身，打造一場跨世代聖誕派對，現場設四大搞怪爆笑打卡位，包括1樓的課室裝置有換上校服的東尼和DDED、5樓空中花園有首度亮相3米高的「聖誕仙人」、2樓有韓國大熱的熱感紙即影即有、4樓的壁報留言板則可留下你的聖誕願望，將商場搖身一變成T.O.P.中學。指定日子商場將舉辦一連串精彩活動，邀得女新人林芊瑩、韓國新晉韓星金施勲、新生代歌手黃明德、黎展峯、新晉男子組合ALITZ輪流到場表演，打造沉浸式音樂盛宴，免費入場。

活動亦推出限定聯乘商品，包括東尼電機出品的「I人E人轉換Done」玩具、DDED神仙玩具最新成員聖誕仙人潮玩，憑即日指定金額消費即可換領；另完成指定動作更可獲得活動限定貼紙1張，先到先得，派完即止。

【有東尼有 DD 有 TOP - Gen x - α 聖誕聯歡會】

日期：即日起至2026年1月11日

時間：12nn-9pm

地址：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place（地圖按此）

T.O.P再次聯乘兩大插畫家「東尼電機」及DDED，兩位「超成熟學生」將以校服造型現身。（相片來源：官方圖片）

全球首度亮相的3米高聖誕仙人學校村，據說聖誕仙人可增強你的交換禮物運氣。（相片來源：官方圖片）

4樓的壁報留言板則可留下你的聖誕願望。（相片來源：官方圖片）

活動推出限定聯乘商品，包括東尼電機出品的「I人E人轉換Done」玩具、DDED神仙玩具最新成員聖誕仙人潮玩。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區10. 海港城 x Sundae Kids「Threads of Love」

海港城聯乘泰國人氣插畫組合 Sundae Kids，呈獻以「Threads of Love」為主題的暖心聖誕藝術企劃，特設「This is for You」巨型粉紅禮物屋藝術裝置，屋內首度公開展出藝術家特意為本次活動創作的4幅大型塑膠彩畫原作，所售出的藝術品收益將全數捐予香港血癌基金。同場亦有Threads of Love期間限定店，集結多款限定周邊，包括T恤、編織袋、貼紙、漫畫書和明信片等。

禮物屋旁設有4米高「雲」暖聖誕樹、玩味十足的V型傾心長椅、互動傳心信箱，以及位於長廊的「愛的聖誕藝廊」，藝廊展出專為今次活動創作的全新漫畫故事、首度公開12幅從未曝光的活動主題原創插畫，亦設置Sundae Kids節日限定相框的四格相自拍亭，帶來藝術家特別設計的聖誕主題相框，打造專屬節日回憶。活動亦特別推出Sundae Kids兩用抱枕毛毯，憑指定消費及/或指定捐款即可換領；指定日子聖誕老人將現身，而追蹤海港城官方社交帳號並完成指定動作可免費獲得限量版Sundae Kids 2026年曆卡一張。

「Threads of Love @ 海港城」聖誕活動詳情

日期：2025年11月29日-2026 年1月4日

地點：港威商場大堂II、港威商場地下長廊（地圖按此）

海港城聯乘泰國人氣插畫組合 Sundae Kids，呈獻以「Threads of Love」為主題的暖心聖誕藝術企劃。（相片來源：官方圖片）

位於長廊的「愛的聖誕藝廊」，展出專為今次活動創作的全新漫畫故事、首度公開12幅從未曝光的活動主題原創插畫，亦設置Sundae Kids節日限定相框的四格相自拍亭。（相片來源：官方圖片）

指定日子聖誕老人將現身，而追蹤海港城官方社交帳號並完成指定動作可免費獲得限量版 Sundae Kids 2026 年曆卡一張。（相片來源：官方圖片）

活動亦特別推出Sundae Kids兩用抱枕毛毯，憑指定消費及/或指定捐款即可換領。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區11. MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

POP MART療癒系角色星星人換上全新烘焙造型首度現身「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」，各位粉絲變身小矮人穿梭巨型甜蜜打卡場景及3大互動遊樂體驗，包括放大200倍的「餅乾屋星星人」、化身派對管家的「幸福蝴蝶酥星星人」及琳瑯滿目的節日美食、豎起耳朵聆聽著冬日樂曲的「馬卡龍時刻星星人」、正忙於挑選士多啤梨及車厘子為蛋糕作點綴的「抹茶奶油雪星星人」等，而挑戰3大玩樂攤位：「星際彈珠台」、「星星人牛角包夾夾樂」及「星光果醬大作戰」有機會解鎖星星人禮物包括貼紙包或透明小卡，是一場充滿驚喜的烘焙盛宴！另12月24日只要追蹤商場社交平台及讚好指定帖文可獲聖誕小禮品，而12月25及31日將舉行「冬日晚間音樂會」，邀得本地表演團體陪伴各位倒數聖誕節及迎接新年。

「MOKO 滋味冬日派對:星星人美味時刻主題展」

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點：MOKO新世紀廣場 MTR 樓層中庭（地圖按此）

POP MART療癒系角色星星人換上全新烘焙造型首度現身「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」。（相片來源：官方圖片）

放大200倍的「餅乾屋星星人」坐鎮！（相片來源：官方圖片）

正忙於挑選士多啤梨及車厘子為蛋糕作點綴的「抹茶奶油雪星星人」。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區12. 中港城「車尾箱聖誕市集」

中港城「車尾箱聖誕市集」以街頭藝術為主題，結集逾100個攤位，包括潮流教父葛民輝的自創品牌Like Black、DJ少爺占的精品咖啡品牌Treble Coffee，以及飲食攤位如主打養生輕食的何金銀外賣店、以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記等。今年將與本地街頭藝術木藝品牌Start from Zero合作，帶來4大木製攤位遊戲，亦會聯同本地文化潮流品牌Growthring & Supply、Flat Out 地板油及其他神秘嘉賓，帶來珍藏經典車展。同場設6米高巨型閃亮聖誕樹，指定日子邀得不同本地樂隊及歌手舉辦戶外音樂派對，麻利亦會主持現場podcast環節，邀請到檔主們分享匠人精神與品牌故事，在維港海旁展開一場別開生面的潮流派對！

中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月12-14、20-21、25-28及31日

時間：2pm-8pm（12月12日4pm-8pm、12月31日5:30pm-12:30am）

地點：中港城海豚池平台花園（地圖按此）

中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12日起回歸，以街頭藝術為主題，結集逾100個攤位。（相片來源：官方照片）

中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12至14日、20至21日、25至28日及31日舉行，橫跨聖誕與除夕假期。（相片來源：官方照片）

潮流教父葛民輝的自創品牌Like Black。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處九龍區13. apm「潮玩聖誕研究所」

apm與藝術玩具品牌INSTINCTOY合作，打造3,000呎的「潮玩聖誕研究所」，首次一站式展示藝術玩具（Art Toy）達人大久保博人20年來的大小原創怪獸角色，20隻經典怪獸雕塑散落商場內，當中「怪獸夢工場」以輸送帶把11隻大怪獸送到舞台，同時備有另類聖誕樹「Liquid Xmas Tree」，把傳統聖誕樹進化成流動感十足的玩味聖誕藝術裝置；「Fluffy實驗室」以充氣及織毛的物料塑造直徑最大至2.4米大的毛球，懸掛在中庭以及展示在毛球實驗室與展區；「奇趣幻象室」由LED屏及鏡面構成的幻象空間，播放藝術家歷來的平面創作；「INSTINCTOY 20周年展區」則展出INSTINCTOY 在過去20年間各式各樣的角色，藝術玩具迷萬勿錯過！

由即日起至11月30日，中庭設有INSTINCTOY快閃店，備有逾30款品牌藝術玩具及精品，其中10款為apm限定版產品，有首次發售的「巨型Monster Fluffy」及最新作品「珍珠版Maffy」等，已於11月中旬進行網上抽籤及付款，名額僅95名。另12月份將舉行一連串聖誕活動，包括聖誕頌歌、毛毛怪獸創作室、節日造型工作坊、巡遊派對、聖誕滋味市集等，能歡度聖誕節。

apm「潮玩聖誕研究所」

日期：由即日至2026年1月4日

時間：12nn-11pm

地點：apm大堂（地圖按此）

apm與藝術玩具品牌INSTINCTOY合作，打造3,000呎的「潮玩聖誕研究所」。（相片來源：官方圖片）

「Fluffy實驗室」以充氣及織毛的物料塑造直徑最大至2.4米大的毛球，懸掛在中庭以及展示在毛球實驗室與展區。（相片來源：官方圖片）

「奇趣幻象室」由LED屏及鏡面構成的幻象空間，播放藝術家歷來的平面創作。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區14. ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」

ELEMENTS圓方與Tiffany & Co.帶來女生最愛的巨型Tiffany Blue Box聖誕裝置，以品牌經典Bird on a Rock系列為靈感，逾4米高的半空垂吊飛鳥配上三座標誌性Tiffany Blue Box的華麗裝飾，綻放出節日驚喜；當中最受注目必定是Holiday Treat 節日限定甜點，只要登記成為ELEMENTS Club會員，並捐贈$150予大自然保育協會，即可走進最大型6米高禮盒的沉浸式體驗空間品嚐節日甜點，以視覺、聽覺及味覺享受其奢華魅力。另12月份將有多場精彩表演與聖誕派對，包括芭蕾舞表演、聖誕廣東歌DJ派對、詩歌獻唱等，為聖誕注入多元的慶祝氣氛。

ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」

日期：2025年11月20日至2026年1月1日

開放時間：10am-10pm（節日裝置）；12nn-8pm（Holiday Treat換領處）

地點：ELEMENTS圓方金區一樓（地圖按此）

ELEMENTS圓方與Tiffany & Co.帶來女生最愛的巨型Tiffany Blue Box聖誕裝置。（相片來源：官方圖片）

其中一個Tiffany Blue Box為「The Delight of Gifting」照相館，能捕捉喜悅閃爍一刻。（相片來源：官方圖片）

當中最受注目必定是Holiday Treat節日限定甜點，以視覺、聽覺及味覺享受其奢華魅力。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區15. 《BT21 THE JOURNEY主題體驗館@啟德體育園》

全港全個 《BT21 THE JOURNEY主題體驗館@啟德體育園》於即日起至2026年1月4日在體育園啟德零售館2舉行，BT21七位宇宙明星包括KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA 與 COOKY將聚首一堂，帶來長達20米巨型外牆打卡位、BT21人生四格自拍館、長達4米的光影互動舞台，以及BT21 REUNION 打卡位；同場亦舉行《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典，除有4米高巨型RJ及全員冬日造型打卡裝置，更有全港首棵7米高戶外「BT21璀璨聖誕樹」，以及「BT21 Winter POP-UP Store」率先發售「BT21 BABY MORE FLUFFY」及「BT21 Today’s Face」系列新品，還有BT21其他商品如毛公仔、鎖匙扣吊飾、擺設、文具及生活用品等，ARMY必到！

《BT21 THE JOURNEY主題體驗館@啟德體育園》

日期：2025年11月21日至2026年1月4日

地點：啟德體育園啟德零售館2 G樓 M2-011（地圖按此）

時間：即日起至2025年12月21日平日1pm-8pm，周末12nn-8:30pm；2025年12月22日至2026年1月4日12nn-8:30pm

全港全個 《BT21 THE JOURNEY主題體驗館@啟德體育園》於即日起至2026年1月4日在體育園啟德零售館2舉行。（相片來源：官方圖片）

長達4米的光影互動舞台。（相片來源：官方圖片）

《BT21 SWEET HOLIDAY@啟德體育園》冬日慶典，設有4米高巨型RJ及全員冬日造型打卡裝置。（相片來源：官方圖片）

「BT21 Winter POP-UP Store」率先發售「BT21 BABY MORE FLUFFY」及「BT21 Today’s Face」系列新品，還有BT21其他商品如毛公仔、鎖匙扣吊飾、擺設、文具及生活用品等，ARMY必到！（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處九龍區16. 海港城Magical Christmas

海港城與香港迪士尼合作，帶來樂園外在香港最大規模的聖誕活動「Magical Christmas@海港城」，將香港迪士尼20周年奇妙派對及「A Disney Christmas」的聖誕歡樂氣氛延伸到尖沙咀，供大家免費參觀。特設五大主題打卡位，海運大廈露天廣場設有由多棵聖誕樹組成的9米高「奇妙聖誕樹」，旁邊有10米長「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置，米奇、米妮、唐老鴨等均以20周年巡遊裝束、手持不同樂器現身。海運大廈正門大樓梯有全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」主題裝置，找到安娜、愛莎、小白的蹤影，必影高達6米高的冰雪拱門。海運大廈地下中庭的「Duffy與好友聖誕小屋」活動區，滿佈Duffy與好友冬日造型毛公仔及聖誕佈置，亦發售多款限定紀念品，所有收益將撥捐「願望成真基金」。海港城則有「Magical Christmas快閃店」，設兩大打卡位，包括一部以米奇造型和顏色為設計靈感的原大香港市區的士，以及由香港鐵路模型師打造的香港第一個極細緻1:87港鐵迪士尼綫場景，打卡之餘，粉絲可買到超過200款迪士尼主題商品，包括香港迪士尼20周年限定商品、全新香港系列主題商品、港鐵與香港迪士尼20周年系列，從珍藏級鐵路模型到生活小物一應俱全！

海運大廈露天廣場設有由多棵聖誕樹組成的9米高「奇妙聖誕樹」。（相片來源：官方圖片）

海運大廈正門大樓梯有全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」主題裝置，找到，安娜、愛莎、小白的蹤影。（相片來源：官方圖片）

海運大廈地下中庭的「Duffy與好友聖誕小屋」活動區，滿佈Duffy與好友冬日造型毛公仔及聖誕佈置，亦發售多款限定紀念品，所有收益將撥捐「願望成真基金」。（相片來源：官方圖片）

「Magical Christmas快閃店」出售超過200款迪士尼主題商品。（相片來源：官方圖片）

「Magical Christmas@海港城」

日期：2025年11月12日-2026年1月4日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區17. 荷里活廣場 × Sumikkogurashi角落小夥伴白色奇幻聖誕

鑽石山荷里活廣場聯乘日本人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴舉行白色奇幻聖誕主題活動，一眾角落小夥伴如企鵝、貓、蜥蜴、與山等以全新冬日造型可愛登場，藏身於浪漫雪景與甜點之間，6大主題打卡及2大玩樂專區中，最矚目的必定是首次亮相的5米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置；另有兩大動感遊戲設施，包括全長7米「冰雪極地飛索」及5米長「冰極冒險滑梯」，可體驗高空滑行的刺激快感，荷里活廣場VIC會員憑指定積分，即可換領入場券一張！同場設有角落小夥伴聖誕期間限定店，出售日本版角落小夥伴產品，以及全港首賣冰川雪國主題的限定商品，包括迷你匙扣相機、滑鼠墊及浴室地氈，極具收藏價值，粉絲們萬勿錯過！

鑽石山荷里活廣場聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴舉行白色奇幻聖誕主題活動。（相片來源：官方圖片）

一眾角落小夥伴如企鵝?、貓、蜥蜴、與山等將以全新冬日造型可愛登場，藏身於浪漫雪景與甜點之間。（相片來源：官方圖片）

5米長「冰極冒險滑梯」。（相片來源：官方圖片）

全長7米「冰雪極地飛索」。（相片來源：官方圖片）

荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」

日期：2025年11月15日至2026年1月4日

時間：11am-8pm

地點： 鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區18. 德福廣場「PUCKY聖誕奇幻森林」

德福廣場聯乘香港藝術家畢奇（Pucky）創作的小精靈呈獻全港首個「Pucky聖誕奇幻森林」，把商場搖身一變成為木系夢幻森林，配合浪漫光影交織，營造出童話般的氛圍，6大互動打卡位包括全球首度亮相的3米高巨型大耳怪獸豆子，以及4米高森林樹屋，樹屋內懸掛大量星形燈飾加上多塊鏡面折射燈光效果，營造出絕美浪漫氛圍。現場亦設有木林展覽區及期間限定店，既可欣賞藝術家畢奇借出的珍藏展品，了解每件作品背後的靈感來源與故事，亦能入手數十款角色精品及全球首發商品，從擺設、小飾物、文具到生活用品，應有盡有。12月6日更舉行「PUCKY藝術家簽名會」，畢奇將出現親身與粉絲互動。另外，商場於聖誕期間的多個週末及公眾假期，將舉辦一連串的精彩活動，包括聖誕氣球扭扭樂、聖誕動感舞會、聖誕歌聲馬拉松等，能沉浸在溫馨洋溢的聖誕佳節。

德福廣場聯乘香港藝術家畢奇（Pucky）創作的小精靈呈獻全港首個「PUCKY聖誕奇幻森林」，把商場搖身變成為木系夢幻森林。（相片來源：官方圖片）

全球首度亮相的3米高巨型大耳怪獸豆子。（相片來源：官方圖片）

4米高森林樹屋內懸掛大量星形燈飾加上多塊鏡面折射燈光效果，營造出絕美浪漫氛圍。（相片來源：官方圖片）

木林展覽區可欣賞藝術家畢奇借出的珍藏展品，了解每件作品背後的靈感來源與故事。（相片來源：官方圖片）

德福廣場「PUCKY聖誕奇幻森林」

日期：即日至2026年1月4日

時間：11am-9pm

地點：德福廣場一期地下中庭（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區19. Mira Place「“Gift” Warmth this Christmas」

Mira Place與UNIQLO合作打造全球首個暖「粒粒」聖誕樂園「“Gift” Warmth this Christmas」，以入UNIQLO禮物盒和溫暖聖誕元素帶來6大溫暖系聖誕打卡位，包括7米高暖「粒粒」聖誕樹屋、以搖粒絨物料及HEATTECH小物打造的打卡牆、4米高沉浸式聖誕雪人屋、聖誕巨型禮物盒等，而Mira Place行人天橋上則有巨型充氣聖誕冷帽、諾士佛臺旁邊的Mira Steps亦化身聖誕階梯，每日5點亮燈後更有節日氣氛。商場中庭每15分鐘更有音樂光影匯演，指定日子聖誕老人見面會及送禮活動，充滿聖誕氣氛！

Mira Place與UNIQLO合作打造全球首個暖「粒粒」聖誕樂園「“Gift” Warmth this Christmas」。（相片來源：官方圖片）

7米高暖「粒粒」聖誕樹屋（相片來源：官方圖片）

聖誕巨型禮物盒。（相片來源：官方圖片）

Mira Place「“Gift” Warmth this Christmas」

日期： 即日起至2026年1月1日

時間： 10am-10pm（戶外裝飾開放至12mn）

地點： Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps（地圖按此）

聖誕節好去處九龍及新界區20. 領展「紅爆聖誕：玩轉暖『粒粒』派對」

領展聯乘美國經典糖果品牌Jelly Belly，於即日至2026年1月11日於旗下20個商場舉辦「紅爆聖誕：玩轉暖『粒粒』派對」活動，以搶眼的紅色結合錯視藝術設計，打造一系列充滿創意與玩味的打卡熱點及Jelly Belly聖誕場景，當中樂富廣場有巨型糖果熱氣球與反「豆」列車、啟田商場有反「豆」賽道與巨型扭蛋機、TKO Gateway則以浪漫粉紅糖果，營造滿滿甜蜜氛圍等。此外，啟田商場於2026年1月3日舉辦「糖果小精靈彈跳比賽」，小朋友只要穿成糖果小精靈，參加免費的彈跳比賽，即可獲得豐富禮品包，勝出者更有機會得到Jelly Belly限定禮品及豐富獎品，同日糖果姐姐更會現場派發糖果，充滿歡樂氣氛。

TKO Gateway以滿滿的浪漫粉紅糖果，營造滿滿甜蜜氛圍。（相片來源：官方圖片）

樂富廣場設有巨型糖果熱氣球與反「豆」列車。（相片來源：官方圖片）

啟田商場則有反「豆」賽道與巨型扭蛋機。（相片來源：官方圖片）

領展「紅爆聖誕：玩轉暖『粒粒』派對」

日期：2025年11月21日起至2026年1月11日

地點：20個指定參與領展商場，包括樂富廣場（地圖按此）、啟田商場（地圖按此）、TKO Gateway（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區21. 又一城《BABY MIRROR GO ROUND》

MIRROR的卡通化身「BABY MIRROR」首次聯乘Sanrio家族推出《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》系列，12位成員分別化身Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty × 姜濤、My Melody × Anson Lo、布甸狗 × 呂爵安（Edan）等，並於2025年11月25日起登陸又一城打造出全港最閃亮的聖誕主題裝置，最吸睛的莫過於高達9米的巨型旋轉木馬，頂部戴上毛茸茸聖誕帽，象徵MIRROR舞台的閃耀光芒木馬上，更有12位BABY MIRROR成員等你來合照。其他打卡位還有2.6米高聖誕水晶球、綿花糖車、8米長互動隧道等，粉絲們可以近距離感受偶像的可愛一面。

活動期間限定店同步開幕，獨家發售《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》聯乘商品，包括毛公仔、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定產品等，更設有Sanrio Gift Gate專區，推出髮夾、化妝袋、DIY電話繩等聖誕精品。另於活動期間登記成為My FESTIVAL會員，並即日以指定電子貨幣消費滿$2,500，即可換領限量版「BABY MIRROR GO ROUND」應援鏡連鏡套，一物兩用，既可當隨身鏡，又可變身應援手牌，粉絲必搶！

BABY MIRROR變身Sanrio角色將於聖誕登陸又一城。（相片來源：官方圖片）

最吸睛的莫過於高達9米的巨型旋轉木馬，頂部戴上毛茸茸聖誕帽，木馬上更有12位BABY MIRROR成員等你來合照。（相片來源：官方圖片）

12位成員分別化身Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty × 姜濤、My Melody × Anson Lo、布甸狗 × 呂爵安等。（相片來源：官方圖片）

12位BABY MIRROR成員等你來合照。（相片來源：官方圖片）

毛公仔套裝，每款$380，特設限量全套12款套裝。（相片來源：官方圖片）

SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk

日期：2025年11月25日至2026年1月1日

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區22. 朗豪坊 Langham Place Noodoll：Merry PotatoMAS

英國爆紅品牌Noodoll首度登陸香港，於11月14日起帶來「Langham Place Noodoll：Merry PotatoMAS」主題活動，4樓通天廣場化身充滿節日儀式感的「薯誕百貨」，12隻造型獨特的毛毛Noodoll置身於精緻奢華的百貨公司場景中等大家發掘，全場焦點必屬全港獨有4米高Noodoll閃亮聖誕樹，還有暗藏「壞蛋四小薯」的巨型聖誕蝴蝶結，尤如置身「Merry PotatoMAS」聖誕盛典。活動更帶來一系列限量版禮品，如Noodoll薯仔家族化身一罐罐薯寶湯，以及更多精品將於薯誕百貨禮品部獨家登場；更會舉行聖誕大抽獎，有機會贏得最新iPhone 17 Pro、Noodoll冬日暖暖限量版電話繩等豐富獎品。

英國爆紅品牌Noodoll首度登陸香港，於11月14日起帶來「Langham Place Noodoll：Merry PotatoMAS」主題活動。（相片來源：官方圖片）

4樓通天廣場化身充滿節日儀式感的「薯誕百貨」，12隻造型獨特的毛毛Noodoll置身於精緻奢華的百貨公司場景中等大家發掘。（相片來源：官方圖片）

全場焦點必屬全港獨有4米高Noodoll閃亮聖誕樹。（相片來源：官方圖片）

暗藏「壞蛋四小薯」的巨型聖誕蝴蝶結，尤如置身「Merry PotatoMAS」聖誕盛典。（相片來源：官方圖片）

朗豪坊 Langham Place Noodoll：Merry PotatoMAS

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

時間：10:30am-10:30pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區23. life@KCC及joy@KCC「冬日好萌友音樂會」

life@KCC及joy@KCC即日起帶來「冬日好萌友音樂會」，設7大萌爆小鎮動物打卡位，空中花園Green@KCC有由狐狸與小熊乘坐雪橇打造的音樂旅程；Joy@KCC 2樓的聖誕音樂盛宴，由打鼓能手貓頭鷹、小號高手狐狸、唱高音的麋鹿、輕撥小結他的可愛小熊演奏悅耳的交響曲；life@KCC 3樓則有小熊暖暖報佳音、音樂小鎮大門、萌友鋼琴協奏曲、小鎮的聖誕派對、動物萌友禮物大使，讓大家置身於充滿音樂與童真的奇幻國度。

11月及12月的指定週末將有6大聖誕樂藝工作坊，可DIY聖誕馬賽克木盒、胡桃夾子閃閃燈箱、迷你松果聖誕樹、聖誕夢幻音樂盒等手作；其他指定日子更有5大「繽紛冬日慶典」，包括聖誕市集、聖誕老人見面會，更邀得兒童合唱團和小舞者，以及本地年輕Busker到場表演，充滿節日氣氛。

空中花園Green@KCC有由狐狸與小熊乘坐雪橇打造的音樂旅程。（相片來源：官方圖片）

Joy@KCC 2樓的聖誕音樂盛宴，由打鼓能手貓頭鷹、小號高手狐狸、唱高音的麋鹿、輕撥小結他的可愛小熊演奏悅耳的交響曲。（相片來源：官方圖片）

life@KCC 3樓則有小熊暖暖報佳音、音樂小鎮大門、萌友鋼琴協奏曲、小鎮的聖誕派對、動物萌友禮物大使，讓大家置身於充滿音樂與童真的奇幻國度。（相片來源：官方圖片）

「Merry CHILLmas市集」集合多款本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品。（相片來源：官方圖片）

life@KCC及joy@KCC冬日好萌友音樂會

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

地點：葵涌葵昌路72至76號life@KCC（地圖按此）、葵涌葵昌路51號joy@KCC（地圖按此）

聖誕節好去處九龍新界區24. 置富Malls「MERRY EAT~MAS為食聖誕」

置富Malls聯乘Plastic Thing，於旗下4大商場舉行「MERRY EAT~MAS為食聖誕」，為食妹Fatty與麵團生物Puffy、光頭仔Bald Boy、女神 Luison一同以獨家脹卜卜造型現身，當中包括：馬鞍山廣場「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」、+WOO嘉湖「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」、置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」、置富第一城「 Fatty暖心聖誕甜品屋」，帶來一個個以烘焙美食與應節甜品為主題的派對慶典場景。商場亦推出期間限定的Plastic Thing為食Fatty「焗盤連隔熱墊套裝」以及「抹抹嘴紙巾套」，Fortune+會員於指定商場內任何兩間不同商戶累積消費滿指定金額即可換領，將可愛的為食妹帶返屋企。

馬鞍山廣場「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」（相片來源：官方圖片）

+WOO嘉湖「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」（相片來源：官方圖片）

置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」（相片來源：官方圖片）

置富第一城「 Fatty暖心聖誕甜品屋」（相片來源：官方圖片）

馬鞍山廣場「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（地圖按此）

+WOO嘉湖「聖誕爆「脆」曲奇Party屋」

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（地圖按此）

置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：紅磡置富都會L7大堂（地圖按此）

置富第一城「Fatty暖心聖誕甜品屋」

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：置富第一城地下A1及A3區及置富第一城 · 樂薈中庭（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區25. iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」

iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師Tombonia以其筆下的貴婦犬Muck作主角，舉行「萌犬Muck暖暖聖誕物語」，3大打卡區域包括地下正門iPIAZZA的「萌汪Muck聖誕野營歷險」，5米高聖誕老人造型的Muck，展示他最喜歡的冬日活動：露營、滑雪及垂釣等；三樓iFUNCTION的「汪星歐陸聖誕浪漫之城」，Muck在火樹銀花的溫馨小鎮中，化身咖啡師及速遞員等不同角色造型；大堂樓層iEXHIBITION的「萌Muck聖誕販機站」，由Muck帶大家到售賣機前選購飲品零食，充滿日系的都會聖誕氣氛，同場亦設全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，共有6款Muck手機保護殼供換領，由2025年11月14日起以電子消費達$800或以上即可換領，名額有限，大家記得要密切留意！

iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師 Tombonia以其筆下的貴婦犬Muck作主角，舉行「萌犬Muck暖暖聖誕物語」。（相片來源：官方圖片）

「汪星歐陸聖誕浪漫之城」：Muck在火樹銀花的溫馨小鎮中，化身咖啡師及速遞員等不同角色造型。（相片來源：官方圖片）

「萌Muck聖誕販機站」：由Muck帶大家到售賣機前選購飲品零食，充滿日系的都會聖誕氣氛。（相片來源：官方圖片）

全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，共有6款Muck手機保護殼供換領。（相片來源：官方圖片）

iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：10:30am-10:30pm

地點：地下 iPIAZZA、3 樓 iFUNCTION、大堂樓層 iEXHIBITION（地圖按此）

