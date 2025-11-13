黑色星期五優惠大合集！
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
相隔9年，迪士尼人氣動畫《優獸大都會2》即將於11月27日在香港上映，今集繼續有狐狸Nick及兔子朱迪（Judy），亦首次加入全新神秘角色「大蛇Gary」；為了讓大家率先感受優獸市內的氛圍，銅鑼灣時代廣場LOG-ON於即日起至11月27日舉行「優獸出沒快閃店」，帶來多個打卡位及互動遊戲，亦優先發售聖誕系列及公仔精品，帶大家走入真實又充滿驚喜的「優獸市」！
設3大打卡位 互動遊戲贏限量環保袋
「優獸出沒快閃店」以熒光橙及熒光綠為主調，設有多個打卡位，包括以狐狸Nick橙色毛髮示人的毛毛牆、掛滿角色公仔聖誕樹，以及超大隻眼的巨型朱迪等，「優獸市民」記得盡情打卡打到飽；店內更特別設有「閃電快快手」遊戲，參加者需要展現朱迪般眼明手快的本能，成功接住以意想不到速度墜落的閃電棒，即可獲得《優獸大都會2》限量環保袋一個，只需$30即可挑戰。
獨家推出聖誕系列+公仔精品
快閃店將獨家推出《優獸大都會2》聖誕系列及公仔精品，包括Nick與朱迪等人氣角色公仔匙扣、Nick及朱迪40cm咕𠱸、由警長朱迪領銜的錄音公仔，4款發光聖誕吊飾、棉花糖機吊飾等，每款設計都極具收藏價值，當聖誕節禮物送禮都相當有睇頭！
LOG-ON 聖誕呈獻：期間限定《迪士尼優獸大都會2 》- 優獸出沒快閃店
日期：2025年11月1日至11月27日
時間：10:30am-10pm
地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫（地圖按此）
