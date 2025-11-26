聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿

聖誕好去處2025｜合和商場 x 歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華 飄雪6米聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿

合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」，三位人氣吉祥物歡樂貓「拖肥」、「小咪」與「機靈」帶大家走進飄雪山谷，與6米高聖誕樹、聖誕老人、合唱團等一同迎接佳節，更有主題餐點、工作坊及酒店住宿，留港都可以濃濃節日氣氛。

合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華，最矚目是6米飄雪聖誕樹。（官方圖片）

森林山谷 聖誕挑戰

走進合和商場三樓中庭，彷彿置身北歐童話，有小朋友最愛的吹氣彈床天地，包括滑梯、攀登架與障礙賽，讓孩子們盡情放電。森林山谷另一邊，設有多款經典攤位遊戲，包括擲彩虹、飛環、滾球與射擊挑戰，全部換上聖誕限定造型。「機靈」親手烘焗的彩虹麵包成為「歡樂彩虹」的投擲目標，「小咪」不慎掉落的聖誕波波則化身「幸運滾球」的主角，而「拖肥」則在「歡樂飛環」中堆砌雪人，邀大家齊齊套圈召喚聖誕老喵，還有「灣仔神槍手」攤位更設有三重關卡，從煙囪爬出的聖誕老喵、指定形狀的飄落葉片，到香脆餅乾的射擊挑戰，每一關都充滿創意與節日氣氛。

小朋友最愛的吹氣彈床天地，有齊滑梯、攀登架與障礙賽。（官方圖片）

聖誕老人現身 合唱團獻唱

另外在合和商場G樓入口，與巨大化的歡樂天地玩具盒合照。拖肥、小咪、機靈在門口展開雙手迎接大家，走進玩具盒後還有小雪喵與Q版聖誕樹陪你一同拍照，為這個聖誕留下最溫馨的回憶。而在指定日子，既有聖誕老人現身，亦有飄雪體驗，歡迎大家打卡，記錄下今年最甜蜜的一刻。合和商場亦邀請啟思幼稚園合唱團進行多場表演，小小表演家以悅耳歌聲為商場注入節日祝福。

合和商場G樓入口，就有巨大化的歡樂天地玩具盒。（官方圖片）

節日限定甜點與創意手作

商場內的星光喫茶洋食，在中庭擺設攤位售賣節日限定甜點，包括士多啤梨鮮奶油蛋糕、南瓜巴斯克蛋糕、蘋果冬甩與熱南瓜栗子鮮奶等聖誕限定甜點。此外QEEBOO亦舉辦多場聖誕創意手作體驗，包括迷你聖誕樹、聖木與肌理畫，讓你親手打造屬於自己的節日藝術品。

12月6及7日，有迷你聖誕樹工作坊，1大人1小朋友$680，包材料費。（官方圖片）

七脈輪療癒聖木工作坊，12月6、7日，每場$380，包材料費。（官方圖片）

住進聖誕童話裡

合和酒店首度與歡樂天地合作，推出親子住宿之旅。兩款主題客房「歡天雪地」與「歡樂嘉年華」各具特色，前者以粉色雪地為主調，四隻吉祥物分佈於房間各處，營造夢幻茶會氛圍；後者則以繽紛嘉年華為主題，拖肥、小咪、機靈身穿華麗禮服。住宿套餐更附送250個歡樂天地電子幣及隨機機動遊戲禮劵，合和商場盡情享受聖誕假期。

以歡樂嘉年華作主題的酒店房。（官方圖片）

冬日飄雪嘉年華

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口（地圖按此）

日期：2025年12月3日至2026年1月5日

時間：1-8pm

價錢：4大必玩攤位遊戲套票：$100；森林彈床：每20分鐘$50

聖誕老人見面會

日期及時間：2025年12月23-25日，3-5pm

