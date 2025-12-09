聖誕好去處2025｜唐宮小聚點心工作坊 人均$165起！親子DIY聖誕樹、小雪人點心／嘆5款下午茶點／附證書

香港航空今天發稿，已於2025年10月26日正式重啟與國際航空夥伴西捷航空（WestJet）的代碼共享合作，進一步擴展其國際航線網絡，為往返香港與加拿大的旅客提供更靈活便捷的出行選擇。根據新協議，香港航空將其航班代碼「HX」掛載於西捷航空於加拿大境內多條主要航線之上，讓旅客可透過香港航空航班，經溫哥華順暢接駁至卡加利、多倫多、愛德蒙頓、基隆拿、喬治王子城及維多利亞等主要城市，輕鬆探索加拿大各地。此安排意味著旅客只需一張機票即可完成整個旅程，一次辦理登機手續，行李便可直掛至北美目的地，令溫哥華成為連接香港與加拿大熱門城市的重要樞紐。香港航空常務副總裁李殿春表示：「我們非常高興能與西捷航空重啟合作關係。這不僅進一步加強了香港航空於北美地區的航線覆蓋，讓旅客可透過我們在溫哥華的航點便捷轉機前往該區多個主要城市，亦彰顯香港航空對拓展全球航線網絡的信心，以及我們『連通世界』的承諾。未來，我們將繼續深化與全球合作夥伴的夥伴關係，鞏固香港作為國際航空樞紐的核心地位，為旅客提供更多元化及更優質的旅程體驗。」 (SY)

infocast ・ 14 小時前