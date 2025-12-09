宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕好去處2025｜唐宮小聚點心工作坊 人均$165起！親子DIY聖誕樹、小雪人點心／嘆5款下午茶點／附證書
聖誕假期除了可帶小朋友到遊樂場放電外，不妨來一場充滿甜蜜互動的親子廚藝派對！KKday早前推出了聖誕限定的唐宮小聚點心工作坊，家長同小朋友可齊齊化身做小廚神，學習正宗港式點心製作，DIY聖誕樹及小雪人點心，還包食5款下午茶點。完成點心製作後，更會獲得獨家證書一張！1位大人連同1位兒童參加，人均只需$165起，工作坊僅於12月14日開辦1場，活動隨時滿額，要報名就要趁早！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
90分鐘DIY聖誕樹、小雪人點心＋60分鐘嘆下午茶點
以精緻港式點心走紅香港的中餐廳「唐宮小聚」，近年大搞DIY點心工作坊。適逢聖誕節來臨，唐宮小聚推出90分鐘聖誕限定親子點心工作坊，由名廚帶領親手製作聖誕樹及小雪人點心，就算是零廚藝基礎也能變身點心師傅！完成點心製作後，更會獲得一張印有小童名字的活動證書，儀式感滿滿！活動還可免費品嚐5款下午茶點，包括懷舊蜂巢糕、黑金流沙、趣味鮮蝦角、韭菜豚肉粉果及酒釀丸子，都是唐宮小聚最經典熱賣茶點，大人細路至愛！
1大1小人均只需$165起！僅辦1場！
想報名參加這場親子廚藝派對的話，就要捉緊KKday優惠！1位大人連同1位2至6歲兒童參加，人均只需$165起，工作坊包製作用食材一份、下午茶點一份、「愛我點心」圍裙一條及食譜一份，返到屋企都可以DIY聖誕樹及小雪人點心。活動僅於12月14日開辦1場，以往親子工作坊都相當搶手，名額手快有手慢無！
【KKday獨家送證書｜1大1小】唐宮小聚・點心班工作坊＋下午茶｜中環｜活動日期：2025年12月14日
價錢：$330/1大1小，人均$165起
唐宮小聚中環店（TheL.Place 2樓）
地址 : 中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓（地圖）
日期：2025年12月14日（星期日）
時段：3pm-5:30pm (3pm-4:30pm 點心班工作坊、4:30-5:30 點心小聚下午茶)
交通 : 港鐵上環站E1出口步行4分鐘
更多相關文章：
聖誕好去處2025｜澳門國際光影節12.6登場！必看28大夜間光影燈飾/免費巴士巡遊/聖誕主題美食遊戲 即睇時間/地點/交通安排
3萬呎室內兒童遊樂場全日任玩買1送1、人均$125！全港最長兒童忍者道＋適合2-14歲小朋友
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！Miffy/小飛象/mofusand/Chip ‘n’ Dale陪過聖誕
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕禮物DIY提案！超美漸層聖誕樹蠟燭/聖誕松花卡/家居自製香水套裝
聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
其他人也在看
芝士圈食譜｜煙肉芝士圈
煙肉芝士圈? #煙肉 #芝士 咸咸香香，還是脆脆的? Bacon and Cheese RingsCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
週末必睇！勁抵「北上」攻略：潮汕文化快閃同大灣區玩樂限時優惠！
Trip.cpm 搜羅咗門票體驗、美食、Spa 按摩、玩樂同埋各種特色體驗嘅限時優惠 。目的地集中喺中國內地北上嘅熱門城市，包括深圳、廣州、珠海、惠州 等成個大灣區城市 。獨家優惠低至 5.1 折 (51% OFF) ，有啲產品仲低至 5.9 折 (59% OFF) 添 ！Trip.com ・ 1 天前
Google 與 Apple 合作簡化 Android 與 iOS 之間的切換功能
根據最新報導，Google 和 Apple 正在合作，致力於簡化用戶在其各自的移動操作系統之間切換的過程。此次 […]TechRitual ・ 1 天前
Xmas 主題 WhatsApp Sticker
🎅聖誕節🎄又來喇！🎊 快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！Squly & Friends ・ 11 小時前
香港航空與西捷航空重啟代碼共享合作
香港航空今天發稿，已於2025年10月26日正式重啟與國際航空夥伴西捷航空（WestJet）的代碼共享合作，進一步擴展其國際航線網絡，為往返香港與加拿大的旅客提供更靈活便捷的出行選擇。根據新協議，香港航空將其航班代碼「HX」掛載於西捷航空於加拿大境內多條主要航線之上，讓旅客可透過香港航空航班，經溫哥華順暢接駁至卡加利、多倫多、愛德蒙頓、基隆拿、喬治王子城及維多利亞等主要城市，輕鬆探索加拿大各地。此安排意味著旅客只需一張機票即可完成整個旅程，一次辦理登機手續，行李便可直掛至北美目的地，令溫哥華成為連接香港與加拿大熱門城市的重要樞紐。香港航空常務副總裁李殿春表示：「我們非常高興能與西捷航空重啟合作關係。這不僅進一步加強了香港航空於北美地區的航線覆蓋，讓旅客可透過我們在溫哥華的航點便捷轉機前往該區多個主要城市，亦彰顯香港航空對拓展全球航線網絡的信心，以及我們『連通世界』的承諾。未來，我們將繼續深化與全球合作夥伴的夥伴關係，鞏固香港作為國際航空樞紐的核心地位，為旅客提供更多元化及更優質的旅程體驗。」 (SY)infocast ・ 14 小時前
【元氣壽司】元氣外賣節日盛 8折早鳥優惠登場（即日起至14/12）
節日臨近，元氣特別準備咗早鳥優惠俾大家預早計劃！由即日至12月14日， 尊尚會員同銀會員優先訂購節日盛可享獨家8折優惠， 恒生信用卡客戶仲可以享85折優惠，而一般客戶亦有9折優惠㗎！YAHOO著數 ・ 1 天前
深圳滑雪酒店2025：10間高CP值滑雪酒店推介，步行到達滑雪場！
心思思想滑雪唔使請長假！深圳室內滑雪場話咁快就到。Trip.com 為你整理10間深圳滑雪酒店，部分行路就到滑雪場！即睇最新酒店優惠同交通攻略，plan個快閃滑雪weekend！Trip.com ・ 16 小時前
【魚尚】星期二魚尚日 消費滿指定金額即送茶碗蒸或醬油溏心蛋（即日起至30/12）
每逢星期二「魚尚日」就會有限定超荀優惠，購物每滿$40，即送茶碗蒸 (原價$12) 1份，滑嫩細膩，啱晒下午茶放鬆一下或每滿 $60，送醬油溏心蛋 (原價$19) 1份，鹹香柔軟，滋味滿分！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕Staycation 2025｜西貢The Pier Hotel住宿優惠低至64折！住尊貴海景房＋聖誕半自助晚餐／寵物友善／歎紅酒芝士盤套餐
今年聖誕想避開人山人海的打卡位，但又想過一個有浪漫氣氛的節日？不如走入有「香港後花園」之稱的西貢，在白沙灣海景旁渡過兩日一夜的浪漫聖誕！KKday最近推出The Pier Hotel聖誕住宿優惠，兩人於平安夜或聖誕節入住尊貴海景房，有機會免費升級尊貴海景露台房之餘，還包食雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐，適合情侶度過甜蜜一宵；另外酒店還有推出寵物友善住宿及「芝」味紅酒套餐package優惠，低至64折，人均只需$675起，快把握優惠與家人或另一半過一個難忘聖誕！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
台灣親子溫泉酒店精選！香港家庭必睇8大推薦：礁溪、北投、泥漿溫泉別墅任你揀！
台灣親子遊唔使煩！Trip.com精選北中南8間頂級親子溫泉酒店，齊集礁溪美人湯、北投白磺泉、關子嶺泥漿溫泉！飛機唔使兩粒鐘，即睇邊間有水上樂園、積木主題房，啱晒香港家庭歎世界！Trip.com ・ 18 小時前
糯米飯食譜｜隴仔蒸臘味糯米飯
天寒地凍，整番個食咗會暖笠笠又飽肚的香噴噴臘味糯米飯吾少得Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雪菜肉絲食譜│做法簡單雪櫃備用隨時加餸！米粉/湯麵點配搭都得
茶餐廳早午常餐必備的雪菜肉絲米粉/麵，是不少人的心頭好，平日有空時先弄一盒放雪櫃看門口，下班晚做消夜或早上配個米粉做早餐也夠方便。如果想方便，可以用火鍋肉片來切絲，省時快捷。雪菜在煮之前要先處理，調好鹹淡味道才跟肉絲一起煮，用保鮮盒盛好放雪櫃，可以保存四至五日，但每次取用時要用乾淨的餐具，即睇如何製作雪菜肉絲米粉：Yahoo Food ・ 1 天前
智利14日總統決選 左右派大對決
（法新社智利聖地牙哥9日電） 南美國家智利將於14日舉行總統決選，兩名候選人截然不同：一是獲廣泛左翼聯盟支持、具有共產黨背景的賈拉（Jeannette Jara），另一則是主打嚴厲治安與移民政策的極右派政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）。51歲的賈拉則是智利長年由菁英家族主導的政壇中，少見出身工人階級的候選人。法新社 ・ 1 天前
【蘇寧】HONOR 聖誕狂歡大激賞 多款限量禮遇大放送（即日起至11/1）
HONOR聖誕狂歡大激賞嚟啦，多款限量禮遇大放送！即日起至2026年1月11日嚟蘇寧入手指定型號產品，即有HONOR限量禮品送俾你，禮品數量有限，送完即止。立即嚟蘇寧入手心水HONOR產品啦，用埋AEON信用卡簽賬仲可享高達$1,200現金回贈添。YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜深圳福朋喜來登酒店聖誕套票優惠 人均$503.7起 包聖誕大餐、豐富抽獎表演、客房升級
趁聖誕假期想北上深圳，鄰近福田口岸的深圳福朋喜來登酒店有聖誕特備節目，平安夜及聖誕日特設聖誕自助晚餐，同場更有聖誕唱詩班、現場樂隊、小丑魔術表演、聖誕老人派發聖誕糖果及幸運大抽獎等，兩大一小入住一晚連自助早餐、聖誕自助晚餐及升級精選房，平均每人只需$503.7起。絕對是想過得有聖誕氣氛又高CP值的選擇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
甜品食譜│栗子奶露 用呢種栗子整最香甜滑溜
廿四節氣的大雪也過了，雖然天氣還不是十分寒冷，也是要適時的給身體補上一點滋潤。時令的栗子具有健脾養胃、補腎強骨的功效，更被視為「補腎之果」，雖然隨手可得，卻是很好的滋潤食物，用來做栗子奶露滋潤又撫養生，用桂林錐栗子更是粉糯又香甜，即睇如何製作栗子奶露：Yahoo Food ・ 1 天前
墨田區錦糸町警方封鎖調查！ 雪櫃驚現嬰兒四肢頭顱黑幕！
6日晚9點，一名員工打開冷凍層，發現膠袋內疑似嬰兒頭顱，下層還有四肢，嚇到馬上報警。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 1 天前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 14 小時前