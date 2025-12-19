Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕好去處2025｜啟德JP超動感世界全日任玩套票低至3折！$500玩足10小時＋自助餐飲＋超音鼠見面會＋大抽獎

聖誕節即將來臨，還在煩惱去哪裡開 Party？位於啟德的超人氣室內運動遊樂場 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）將於12月20日舉行「周年慶典」，原價$1,690的「全日玩樂套票」，現大派福利，只需$500，10小時任玩3大主題區，還包豐富派對美食自助餐、現場Live Band音樂會，甚至還有大抽獎！無論是情侶拍拖、成班Friend聚會，還是一家人帶小朋友去「放電」都超級划算。名額有限，即睇以下必玩亮點！

啟德的超人氣室內運動遊樂場 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）將於12月20日舉行「周年慶典」，原價$1,690的「全日玩樂套票」，現只需$500！（圖片：Klook）

一口價$500！10小時無限任玩！

啟德JP超動感世界這次12月20日的限定活動，以$500一口價包辦了全日任玩門票、午餐及娛樂表演」，性價比在同類活動中絕對是「天花板」級別。大家可以由早上10時半開門一直玩到晚上8時半，整整 10 個小時任你挑戰場內3大主題區、多款融合科技與運動的設施，平時玩不夠的項目，今次可以無限 Encore！

室內面積大約三萬平方呎，分成三大主題區，包括忍者道場、未來運動館及超音鼠競技場。（圖片：Klook）

超音鼠競技場以 Sonic 為主題嘅動感競技區，小朋友見到一定即刻衝入去。（圖片：Klook）

未來運動館用感應、投影等科技，將運動變成互動遊戲。（圖片：Klook）

4.5小時無限供應 Pizza、意粉、甜品

玩累了當然要醫肚，這張$500門票包埋自助餐飲！活動當日早上11時半至下午4時期間，位於4樓的「餓虎藏龍」餐廳將供應多款派對美點。菜單絕不馬虎，包括番茄羅勒水牛芝士手工薄餅、肉醬意大利麵、芝士雞肉飯等飽肚主食，還有輕食如蛋沙律三文治、凱撒沙律、迷你牛角包、巧克力蛋糕及果汁汽水。大家可一邊聽著 Hungry Tiger Hidden Dragon現場音樂演出，一邊歎美食，氛圍感拉滿！

大家可一邊聽著 Hungry Tiger Hidden Dragon現場音樂演出，一邊歎美食。（圖片：Klook）

活動當日早上11時半至下午4時期間，位於4 樓的「餓虎藏龍」餐廳將供應多款派對美點。（圖片：Klook）

超音鼠Sonic現身合照！參加抽獎贏驚喜禮物

既然是周年慶，當然少不了SEGA的招牌明星！當日超音鼠將會於1:30pm及2:30pm驚喜現身，各位粉絲記得把握機會捕捉這隻藍色刺猬來個「打卡」合照。此外，主辦方還安排了多項互動有獎小遊戲，分別在3:30pm 及5pm舉行周年慶典大抽獎。只要手持門票入場就有機會中獎，隨時贏走豐富禮品，滿載而歸！

周年慶典全日玩樂套票

價錢：$500 （原價：$1,690）

費用包括

1張JP超動感世界全日任玩門票 (不限時任玩:10:30-20:30)

4樓餓虎藏龍餐廳派對美點 (供應時間11:30-16:00)

周年慶典大抽獎機會 （抽獎時間： 15:30-16:00 & 17:00-18:30）

超音鼠吉祥物見面合照 （13:30-14:00 & 14:30-15:00）

Hungry Tiger Hidden Dragon 現場音樂演出 （演出時間：15:00-15:30 & 16:30-17:00）

當日超音鼠將會於1:30pm及2:30pm驚喜現身。（圖片：Klook）

啟德JP超動感世界 (Joypolis Sports Hong Kong)

地址：啟德體育園運動健康中心 (G樓至四樓)

開放時間：10:30am-8:30pm

交通：宋皇臺站 (D出口) 或啟德站 (D出口) 步行約10分鐘

