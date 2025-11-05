雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
聖誕好去處2025｜太古城化身甜蜜糖果樂園！8米高紅白士的糖+巨型熊仔笑笑糖坐鎮
今個聖誕，太古城中心變身成甜蜜糖果樂園，糖果兵團包括熊仔笑笑糖、紅白花紋士的糖、平安夜曲奇、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖，帶來多個打卡位、互動遊戲、快閃甜甜店及聖誕音樂表演等，與大家齊齊慶祝開心Sweetmas！
8米紅白士的糖+巨型熊仔笑笑糖坐鎮
太古城中心於11月14日至2026年1月4日期間舉辦《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，一群調皮可愛的糖果兵團聚首一糖與大家歡度佳節，屆時商場二樓中庭佈滿糖果造型裝飾與閃亮燈飾，設置Sweetmas巨型軟糖、3隻可愛的熊仔笑笑糖，以及高達8米的紅白花紋士的糖，成為拍照打卡熱點。
設四大互動打卡區 既甜蜜又搞怪
除了齋影相打卡，二樓中橋設有四大互動打卡區，包括輕拍禮盒屋按鈕能喚醒聖誕布甸的「聖誕布甸禮盒屋」、塞滿30個粟米糖夥伴的「粟米糖迷宮」、30秒內鬥快擊中最多亮燈朱古力豆的「曲奇快趣挑戰」以及有多達400款特色糖果的「快閃甜甜店」，來一個既甜蜜又搞怪的聖誕節。
掃QR Code送糖衣掛飾盲袋
百厭的糖果兵團還「藏身」於商場不同角落，包括從罐中探頭而出的聖誕薄荷糖、變成一棵扭扭聖誕樹的蟲蟲糖，以及戴上聖誕專用毛冷帽子的橡皮豆豆，LIVE+會員只需於同日內找到並掃描其中兩位的QR code，再追蹤商場IG，即可換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！
12月有聖誕音樂表演 聖誕氣氛MAX
此外，商場亦準備了Sweetmas出遊系列旅行袋套裝、商戶現金券、商場電子禮券等獎賞供LIVE+會員憑指定消費換領；而12月指定日子，商場將舉辦「聖誕音樂表演」，邀請多個本地團體帶來一系列經典舞蹈和聖誕頌歌表演，滿有聖誕氣氛呢！
「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋 」換領詳情
日期： 2025年11月14日至2026年1月4日
時間： 星期一至五12nn-9pm，星期六、日及公眾假期11am-9pm
地點： 太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）
「Sweetmas Rewards」換領詳情
日期：2025年11月21日至 2025年12月26日或換完即止
時間：11am-9pm
地點：太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 265 號舖)（地圖按此）
