聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環

今年聖誕，不妨走進太古廣場的「聖誕中央車站」，登上奇幻列車，欣賞奇妙打卡裝置，參加暖心工作坊，選購節日禮品，更隨時有音樂劇場、快閃演出等等。不只是打卡熱點，更是一場沉浸式的節慶體驗，讓你在繁忙都市中感受一份童話般的聖誕氛圍。

太古廣場今個聖誕，化身聖誕中央車站。（官方圖片）

走進太古廣場夢幻車站

由2025年11月14日至2026年1月2日，太古廣場變身為充滿節日魅力的「聖誕中央車站」，邀請大家登上奇幻列車。整個「聖誕中央車站」佈置別出心裁，設有多個打卡位，包括靜謐的月台、歡樂的候車室及互動裝置，讓你拍出獨一無二的聖誕照片。車站內的「奇妙禮盒」禮品店亦不容錯過，精選節日商品如「聖誕毛絨盲盒」及「聖誕旅人禮品卡套裝」。另外車站入口亦將上演節慶表演盛宴，從音樂劇場到快閃演出，為整個活動添上歡樂氣氛，讓人感受到濃濃聖誕情懷。

整個「聖誕中央車站」佈置別出心裁，設有多個打卡位，濃濃的聖誕氣氛之餘，更可愛度十足。（官方圖片）

聖誕老人列車與暖心工作坊

更特別設置「聖誕老人列車」，邀請大家與親朋摯愛一同登車，與聖誕老人合照留念。活動不僅溫馨，更具慈善意義——所有門票收益將全數撥捐「愛心聖誕大行動」，為有需要人士送上節日祝福。同場還有車站咖啡店，舉辦一系列聖誕工作坊，包括製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環，工作坊及聖誕老人列車同樣於11月14日開放網上預約。

車站咖啡店舉辦一系列聖誕工作坊。（官方圖片）

包括製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環。（官方圖片）

於11月14日開放網上預約。（官方圖片）

聖誕夢幻啟程

地址：太古廣場

日期：2025 年11月14日至 2026年1月2日

網址：按這裡

