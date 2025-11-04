聖誕好去處2025｜小飛象嘉年華空降將軍澳！9米高聖誕樹、充氣飛天小飛象、大玩攤位遊戲

今個聖誕迪士尼經典角色小飛象將成為主角，於MCP新都城中心舉行「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」，3,000呎Dumbo主題聖誕嘉年華，特設5大打卡位包括6米高充氣小飛象、9米高巨型閃爍星光聖誕樹等，更可挑戰4大攤位遊戲，贏取會場限定主題禮品，能沉浸於小飛象的奇幻世界！

今個聖誕，迪士尼經典角色小飛象將成為主角，於MCP新都城中心舉行「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」。（相片來源：官方照片）

小飛象聖誕嘉年華空降將軍澳

MCP新都城中心由2025年11月1日至2026年1月1日舉行「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」，由小飛象與好友提摩太（Timothy）帶領大家玩轉5大聖誕嘉年華打卡位，包括6米高充氣星空小飛象裝置、9米高巨型閃爍星光聖誕樹、小飛象號聖誕列車、小飛象旋轉派對等，更設4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」，H‧COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿$300，即可換領嘉年華遊戲券4張，有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕，即使未能成功挑戰者，亦可獲小飛象主題杯墊及掛飾等小禮品！

廣告 廣告

由小飛象與好友提摩太（Timothy）帶領大家玩轉5大聖誕嘉年華打卡位。（相片來源：官方照片）

帳幕上的9米高巨型「閃爍星光聖誕樹」，以及兩旁簇擁著小飛象裝置的聖誕森林樹群，洋溢濃厚節日氣氛！（相片來源：官方照片）

「小飛象號」聖誕列車，小飛象化身小車長駕駛著滿載禮物的「小飛象號」聖誕列車，準備向大家派發聖誕禮物。（相片來源：官方照片）

小飛象旋轉派對，除了捕捉活潑的小飛象裝置繞著派對飛翔的身影，亦可坐上雜技單車，挑戰平衡力，或者躲入巨型禮物盒，拍下從盒中彈出的瞬間！（相片來源：官方照片）

4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」。（相片來源：官方照片）

參加攤位遊戲有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包圓形餐碟。（相片來源：官方照片）

頸枕超可愛！（相片來源：官方照片）

憑消費換領小飛象主題禮品

商場亦推出一系列小飛象主題禮品，包括「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」以及「小飛象主題馬戲世界毛毯」，H‧COINS會員於場內消費每滿指定金額，又或集齊指定數目電子印花即可免費換領，絕對是冬日居家必備單品！

「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」（相片來源：官方照片）

「小飛象主題馬戲世界毛毯」（相片來源：官方照片）

指定日子有童夢遊藝活動及表演

為了增加嘉年華氣氛，11月15日至12月21日期間的星期六及日將舉行一系列「童夢遊藝活動及表演」，包括「魔幻雜耍表演」、「奇趣泡泡秀」、「夢幻面部彩繪」、「棉花糖大放送」等，同樣地H‧COINS會員指定消費即可參加活動一次，絕對是聖誕好去處之一。

「夢幻面部彩繪」（相片來源：官方照片）

「奇趣泡泡秀」（相片來源：官方照片）

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

日期： 2025年11月1日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點： MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場（地圖按此）

聖誕嘉年華攤位遊戲

日期： 2025年11月1日至2026年1月1日

時間： 12nn-8pm

地點： MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場（地圖按此）

更多相關文章：

雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？

雙11優惠2025｜聖誕燈飾開蓬巴士遊$111二人同行優惠！人均$55.5起夜遊尖沙咀，睇全新AI光影匯演

香港好去處｜鑽石山跨年代體適能嘉年華 互動體驗搶包山、端午龍舟、登獅子山