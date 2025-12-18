宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕好去處2025｜最後機會！山頂大富翁主題館限時回歸門票65折：6大經典主題場景、4D體驗與鑽石大盜街頭追逐
位於山頂的全球首個大富翁主題館「大富翁夢想世界™香港」，上月宣布完成在太平山頂的使命而關閉後，今個月旋風式回歸，決定加開檔期陪大家度過聖誕及新年！而且提前買門票更有低至65折優惠，成人每位只需$168起，沉浸式體驗大富翁世界的樂趣，多個經典場景等大家去打卡！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
全球首間大富翁主題館！6大經典主題打卡場景
「大富翁夢想世界™香港」主題館是全球首個真實大富翁世界，將多個經典遊戲元素呈現在觀眾眼前。館內設有6大主題場景，包括大富翁先生超級跑車、大富翁超級電子銀行、火車站4D影院、夢想地產、大富翁先生金庫及水務局，內設多款電子遊戲供小朋友遊玩，邊玩邊了解大富翁遊戲背後故事。但最受歡迎的，莫過於火車站4D影院，與大富翁先生一起，在港島街頭與鑽石大盜展開激烈追逐，搖動等特技效果有如親歷其境， 大人細路都啱玩！
成人門票優惠價$168起、聖誕及新年適用
經過短暫關閉，香港大富翁夢想世界載譽歸來，爭取延長營運讓大富翁先生陪香港市民再過一次聖誕及農曆新年！Klook上預訂門票有低至65折優惠，成人每位$168、小童每位$152；另有門票連扭蛋套票，成人$222、小童$206，最後機會獲得限定會場扭蛋。門票可於2026年2月28日前使用，聖誕去不到也不要緊，計劃定農曆新年去啦！
【限時優惠】入場門票
日期：即日至2026年2月28日
優惠價：成人$168、小童$152
（原價$220-$260）
入場門票 + 大富翁夢想世界扭蛋
日期：即日至2026年2月28日
優惠價：成人$222、小童$206
（原價$212-$228）
大富翁夢想世界™香港
營業時間：星期一至日 10am – 8pm（最後入場為7pm）
地址：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖（地圖按此）
交通：中環花園道纜車站乘搭山頂纜車；於中環五號碼頭或港鐵香港站D出口的中環交易廣場巴士總站，乘搭新巴15號巴士、於港鐵香港站E出口的公共運輸交匯處，乘搭1號綠色小巴前往山頂。
更多相關文章：
聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！ Pinkoi聖誕市集/ 全港最齊扭蛋樂園/TOMICA 周年慶典
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜時代廣場變優獸市／利東街飄雪匯演／中環10米高聖誕樹
聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）！尖東全新AI光影匯演/大玩薑餅人奇幻聖誕村/巨型粉紅禮物屋
聖誕好去處2025｜大棠雪戰嘉年華12.25開催！ 必玩親子雪合戰／攤位遊戲+大抽獎／聖誕BBQ
聖誕好去處2025｜Pinkoi聖誕市集限定6天！逾100個日韓台泰設計品牌／人氣歌手、Busker現場獻唱／聖誕工作坊
聖誕好去處2025｜全港首個Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園登陸青衣城！超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕＋彩虹馬卡龍聖誕樹＋期間限定店
聖誕好去處2025｜Plastic Thing為食妹脹卜卜造型登陸4大置富Malls！6米聖誕派對蛋糕、長法包拍燈小遊戲打造為食聖誕
Trip.com年尾優惠震撼登場！一口價機票$399起、機場快綫$12、海洋公園買一送一、機票/酒店減$400及8%回贈
12月香港好去處｜顛覆斷捨離！歐陽應霽xPMQ味道圖書館《不斷不捨不離》展覽
除夕好去處2025｜合和酒店天際跨年倒數派對早鳥優惠！灣仔最高點俯瞰維港、3小時暢飲紅白餐酒/任食甜品小食
新年好去處2026｜新春賀歲行大運美食團一日遊！觀賞花車巡遊＋林村許願節＋添好運夜茶 只辦一團、早鳥優惠低至84折
雙12優惠2025｜港澳玩樂優惠低至$12！香港迪士尼樂園半價、海洋公園/昂坪360買1送1、澳門Sandbox VR「怪奇物語」$12
其他人也在看
《SONG SUNG BLUE： 藍色情歌》電影預告
《SONG SUNG BLUE： 藍色情歌》故事大綱： 環球影業榮譽呈獻，改編自真人真事，一對平凡夫妻，一段非凡的愛情故事。兩個破碎靈魂在人生低谷相遇——Mike（曉治積曼 飾）是掙扎求生的越戰老兵，Claire（姬蒂赫遜 飾）是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當他在她的歌聲中聽見共鳴，當她在他的旋律裡找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder」樂隊，用Neil Diamond的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。 這不只是一段關於音樂的旅程，更是兩個靈魂彼此治癒的動人篇章。在導演克雷格布魯爾的鏡頭下，見證愛情與夢想如何讓平凡生命綻放非凡光芒。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
【Yahoo送你限定精品】LINE FRIENDS minini登陸Mikiki及卓爾廣場 設多個打卡夢幻糖果裝置｜Yahoo活動街
今個冬日，充滿俏皮可愛魅力的超人氣角色「LINE FRIENDS minini」將化身糖果精靈，萌爆登陸新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，帶來全新《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》主題活動！由即日起至2026年1月18日期間，兩大商場將換上 LINE FRIENDS minini 夢幻糖果裝置，攜手 LINE FRIENDS minini 星人打造沉浸式冬日甜蜜打卡場景，並設有充滿驚喜的互動遊戲攤位、冬日主題工作坊及特別版節日精品換領，邀請人類尼尼一同投入LINE FRIENDS minini夢幻冬日糖果樂園！為了讓Yahoo會員感受「LINE FRIENDS minini」的聖誕氣氛，Yahoo將會特別送出限定精品，讓你免費將可愛的「LINE FRIENDS minini」精品帶回家，把聖誕的暖意延續到家中！Yahoo 活動街 ・ 23 小時前
冬至盆菜2025｜米芝蓮三星新同樂盆菜限時8折！人均最平$443食南非鮮鮑魚／日本皇冠吉品鮑魚
冬至又就快到，準備跟屋企人食餐好，聚首一堂？不妨考慮一下由米芝蓮三星「新同樂」 推出的高級盆菜系列！現在只要去KKday預訂即有限時8折優惠，價錢最平由$2,658至$4,758不等，當中大家可以食到八頭南非鮮鮑魚、澳洲兩頭黑金鮑魚及39頭日本皇冠吉品鮑魚之外，更有機會食到鮑汁扣鵝掌、50頭關東刺參、天洋花膠筒、北海道宗谷瑤柱甫等多款昂貴美食，夠晒豪華！「新同樂」盆菜限時8折後，人均低至$443就食到米芝蓮三星質素，cp值極高！趁現在KKday特價，一於跟屋企人豪一豪喇！Yahoo Food ・ 1 小時前
除夕跨年倒數取消煙花匯演 姚柏良：或影響海景酒店房價
政府早前宣布，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行。旅發展局表示，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，活動安排及詳情將於稍後公布。 期望聖誕及新一年追回生意 旅遊界立法會議員姚柏良今早(19日)在電台節目表示，理解政府因宏福苑大火下的社會氣氛，取消除夕煙花匯演，有關安排可能影響海景酒am730 ・ 22 小時前
除夕維港煙花匯演取消 跨年倒數活動以另一形式進行
政務司司長陳國基昨日(17日)主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。AASTOCKS ・ 1 天前
聖誕親子遊攻略：全球 9 大夢幻目的地！追極光/歐洲市集/溫泉/交通慳錢貼士
想同小朋友過個難忘聖誕？Trip.com 精選 9 大聖誕親子遊目的地！涵蓋芬蘭聖誕老人村、冰島追極光、歐洲市集（德法英匈瑞）及札幌溫泉。附送機票酒店預訂、長途機準備及慳錢 Trip Coins 實用攻略！Trip.com ・ 1 天前
聖誕好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》 設5.9米闊「炫夢旋轉木馬」｜Yahoo活動街
今個冬季，全港首個商場戶外機動5.9米闊真．「炫夢旋轉木馬」 將坐鎮於新鴻基地產旗下西沙GO PARK，讓您坐上360度旋轉木馬機動遊戲，瞬間置身浪漫歐式冬日聖誕！由即日起至2026年1月4日，西沙GO PARK及12月中旬試業的GO PARK 2將化身夢幻《HAPPY GO ROUND冬日樂園》，打造充滿歐陸風情的浪漫打卡玩樂冬日狂歡慶典！Yahoo 活動街 ・ 23 小時前
灣仔美食｜熊本人氣「魚雷沾麵」首間海外旗艦店登陸！
日本九州熊本的沾麵名店「魚雷沾麵」終於來到香港，首間海外旗艦店選在灣仔駱克道開業，讓本地拉麵迷能輕鬆嚐到那種魚介豚骨湯頭配上獨特咖喱香的震撼滋味。這家店由創辦人夫婦松永隆二和松永佑佳一手打造，他們把香港當作進軍國際的第一站，希望用一碗碗平衡濃郁卻清爽的麵食。 從熊本走出的獨特風味 兩天熬製的靈魂湯底 故事要從熊本說起，本來以濃厚豚骨拉麵出名，但松永隆二不走尋常路，他想做出一碗屬於自己的經典沾麵。於是他把豚骨的醇厚和魚介的鮮甜完美融合，湯頭名為「魚雷」，「魚」代表海鮮精華，「雷」則是吃下去的那種驚喜衝擊感。品牌從當地拉麵界殺出重圍，現在正式登陸香港灣仔店。 創辦人夫婦松永隆二及松永佑佳 沾麵的精髓在湯頭，得花兩天才煉成。第一天用50公斤豬骨、雞殼等大火慢熬，關鍵是用錘子「一擊碎骨」，讓骨髓鮮味慢慢釋放，不帶半點雜質。第二天再加沙甸魚、鯖魚等魚介，配上自家辛味噌、蒜蓉薑片，濃度剛好，用專業儀器測出來，喝起來魚鮮豚濃卻清爽不膩。 魚介豚骨拉麵 辛辣魚介叉燒拌麵 魚雷沾麵 麵條用三種麵粉揉成，比傳統多一款，帶來小麥甜香和Q彈口感，沾進湯裡各層風味不搶戲。自家辣油用白絞油低溫萃取粗粒辣...men’s Reads ・ 1 天前
聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！ Pinkoi聖誕市集/ 全港最齊扭蛋樂園/TOMICA 周年慶典
一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為新界區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
PressLogic完成收購親子網站Baby Kingdom
本地媒體貿易公司PressLogic宣布，已完成戰略性收購親子網站「親子王國」(Baby Kingdom)。 新世界(00017.HK)於2017年透過新世界策略投資收購Baby Kingdom，當時未有公布涉及投資金額和持股比例，僅表示新世界成為其中一位投資者，日常運作仍由網站管理團隊負責。而根據集團旗下公司名單，截至2023年11月，Baby-Kingdom Holdings Limited及Baby-Kingdom.com Limited仍為新世界發展旗下公司。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
【IKEA】過千款貨品低至3折 會員買滿$1,000享3x yuu積分（即日起至21/01）
由即日起至2026年1月21日，IKEA進行大減價，過千款貨品低至3折，yuu 會員買滿$1,000仲賺多 3x yuu 積分，仲有精選優惠陸續送上！YAHOO著數 ・ 1 天前
【譚仔三哥米線】三哥火鍋兩大湯底回歸！邊爐套餐只需$59 （即日起至優惠結束）
譚仔三哥邊爐兩大湯底皇牌水煮湯和超人氣蝦湯載譽回歸！皇牌水煮湯底預設配鴨血和滑牛肉，而超人氣蝦湯底預設配蝦和藍青口，邊爐套餐連埋1份精選食材、1份菜籃、1份主食和1杯凍飲，堂食限定優惠只需$59！兩款邊爐套餐可免費轉配其他湯底，詳情請參考店內餐牌。YAHOO著數 ・ 21 小時前
蛋糕食譜｜黑糖海綿蛋糕
「黑糖海綿蛋糕」 黑糖有種帶有少許焦糖香氣的獨特風味，用佢黎整甜品，甜味會比較豐富有層次😋😋 但要注意黑糖因保留較多的糖蜜，含水量相對較高，當中亦含有少量甘蔗中的雜質，對打發全蛋／蛋白的穩定性有一定的影響，打發的時間比平時長少少，而且需要相對減少蛋糕的液體量 ，否則容易出現消泡的情況，成品的口感亦會偏紮實...... 下次可以嘗試用黑糖打發鮮忌廉配搭茶味蛋糕🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1PHhirxJGW/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 18 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前