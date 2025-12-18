Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕好去處2025｜最後機會！山頂大富翁主題館限時回歸門票65折：6大經典主題場景、4D體驗與鑽石大盜街頭追逐

位於山頂的全球首個大富翁主題館「大富翁夢想世界™香港」，上月宣布完成在太平山頂的使命而關閉後，今個月旋風式回歸，決定加開檔期陪大家度過聖誕及新年！而且提前買門票更有低至65折優惠，成人每位只需$168起，沉浸式體驗大富翁世界的樂趣，多個經典場景等大家去打卡！

全球首間大富翁主題館！6大經典主題打卡場景

「大富翁夢想世界™香港」主題館是全球首個真實大富翁世界，將多個經典遊戲元素呈現在觀眾眼前。館內設有6大主題場景，包括大富翁先生超級跑車、大富翁超級電子銀行、火車站4D影院、夢想地產、大富翁先生金庫及水務局，內設多款電子遊戲供小朋友遊玩，邊玩邊了解大富翁遊戲背後故事。但最受歡迎的，莫過於火車站4D影院，與大富翁先生一起，在港島街頭與鑽石大盜展開激烈追逐，搖動等特技效果有如親歷其境， 大人細路都啱玩！

同巨型汽車棋子於經典「棋子房」打卡自拍（圖片來源：大富翁夢想世界™香港）

好似大富翁先生一樣在金庫打卡自拍，找出金庫的秘密（圖片來源：大富翁夢想世界™香港）

成人門票優惠價$168起、聖誕及新年適用

經過短暫關閉，香港大富翁夢想世界載譽歸來，爭取延長營運讓大富翁先生陪香港市民再過一次聖誕及農曆新年！Klook上預訂門票有低至65折優惠，成人每位$168、小童每位$152；另有門票連扭蛋套票，成人$222、小童$206，最後機會獲得限定會場扭蛋。門票可於2026年2月28日前使用，聖誕去不到也不要緊，計劃定農曆新年去啦！

【限時優惠】入場門票

日期：即日至2026年2月28日

優惠價：成人$168、小童$152 （原價$220-$260）

SHOP NOW

入場門票 + 大富翁夢想世界扭蛋

日期：即日至2026年2月28日

優惠價：成人$222、小童$206 （原價$212-$228）

SHOP NOW

記得帶一套大富翁桌遊回家，和家人朋友一齊創造屬於你的大富翁傳奇（圖片來源：大富翁夢想世界™香港）

山頂大富翁主題館限時回歸，門票至明年2月底適用（圖片來源：大富翁夢想世界™香港）

大富翁夢想世界™香港

營業時間：星期一至日 10am – 8pm（最後入場為7pm）

地址：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖（地圖按此）

交通：中環花園道纜車站乘搭山頂纜車；於中環五號碼頭或港鐵香港站D出口的中環交易廣場巴士總站，乘搭新巴15號巴士、於港鐵香港站E出口的公共運輸交匯處，乘搭1號綠色小巴前往山頂。

