低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
想提早計劃聖誕短線遊？KKday推出廣州及佛山純玩3天團，全程4大樂園門票全包，包括擁有最新打卡點「Barbie飛車」、獲稱「小奈良鹿園」的嶺南鹿鹿牧場的盈香心動樂園、正佳廣場兩大海洋館—「極地海洋世界」與「企鵝冰雪世界」，以及超大型主題樂園「長鹿休博園」。現時團費低至56折優惠，成人每人只需$799起，連服務費除開每日人均$346.3。此團一大優點是不用轉酒店，方便帶小朋友出遊的家庭，玩得輕鬆又開心！
全程包4大樂園門票
聖誕節假期想近近地參加短線團放鬆一下！KKday一款佛山加廣州純玩3天團，每日安排一個大型景點，重本全包4大樂園門票。行程首日到訪超大型主題樂園「長鹿休博園」，園內共有11大園區，有合家歡過山車、消防車滅火遊戲等機動遊戲，動物園區能近距離觀賞小朋友最喜歡的野生動物如企鵝、長頸鹿、亞洲象、老虎等，還可以欣賞地球村幻秀大馬戲表演。
暢玩盈香心動樂園：Barbie飛車/鹿鹿牧場
第二日前往熱門打卡景點佛山「盈香心動樂園」，包乘坐登山飛毯或登山木馬上山，體驗至潮彩虹「Barbie飛車」，全程近2公里叢林賽道，自由控制速度，十分過癮，還可在嶺南鹿鹿牧場親親水豚及鹿仔，以及大玩30多個機動遊戲等！
亞洲首席體驗式購物樂園
最後一日則前往被譽為亞洲首席體驗式購物樂園的「廣州正佳廣場」，到訪園區的「極地海洋世界」及「企鵝冰雪世界」，當中有兩大必看演出「遇見愛斯基摩」及企鵝見面會，是非常適合親子遊客人的景點，喜愛海洋生物的大人與小朋友絕不能錯過。如果對懷舊嶺南文化感興趣，一定會喜歡充滿傳統石橋、紅牆、白瓦，以及精美的雕刻的「嶺南新天地」，一踏入門口便有穿越時光的感覺，像是置身於古代嶺南的街道中，打卡一流。
團費低至56折 每日低至$346.3起
這個旅行團安排方便家庭客人，連住兩晚佛山禦尚然酒店或同級，不用轉酒店；而且全程包5餐，嘗盡當地美食包括順德粥底火鍋宴、經典順德拆魚羹及鳳城三杯雞、簸箕上飯飯包餃掂宴，只有兩餐午餐需自費，一家大細盡興放聖誕假。團費現時低至56折優惠，成人只需$799起、小童不佔床$639起。提提大家，團費不包括服務費每人每日$80，3日$240，除開每日人均$346.3，完團前由領隊向團友收取。
佛山·廣州純玩3天團｜打卡至新至潮彩虹「芭比飛車」｜包門票暢玩盈香心動樂園、正佳兩大景點極地海洋世界、企鵝冰雪世界、長鹿旅遊休博園｜連住2晚佛山酒店省心不用搬行李
56折優惠價：成人$799起
（原價$1,428），小童$639起 （原價$1,148）
此方案2人起訂，本團隊以 2位成人 / 2成人+1小童 / 2成人+2小童 的組合來計算共用一房的標準（小童為不佔床費用），如果團隊人數超出以上的房間標準，則超出的單數客人及單人報名的客人需支付單人房附加費
要求大床房／雙床房或其它特殊要求以酒店當天安排為準，不保證。
以上團費不包括服務費HKD80/人/天，客人必須按訂單訂購人數即場繳交給導遊（大小同價）
服務費包括當地導遊， 旅遊車司機及旅行社相關工作人員 ，完團前向團友收取
