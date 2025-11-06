Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演

想提早計劃聖誕短線遊？KKday推出廣州及佛山純玩3天團，全程4大樂園門票全包，包括擁有最新打卡點「Barbie飛車」、獲稱「小奈良鹿園」的嶺南鹿鹿牧場的盈香心動樂園、正佳廣場兩大海洋館—「極地海洋世界」與「企鵝冰雪世界」，以及超大型主題樂園「長鹿休博園」。現時團費低至56折優惠，成人每人只需$799起，連服務費除開每日人均$346.3。此團一大優點是不用轉酒店，方便帶小朋友出遊的家庭，玩得輕鬆又開心！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

全程包4大樂園門票

聖誕節假期想近近地參加短線團放鬆一下！KKday一款佛山加廣州純玩3天團，每日安排一個大型景點，重本全包4大樂園門票。行程首日到訪超大型主題樂園「長鹿休博園」，園內共有11大園區，有合家歡過山車、消防車滅火遊戲等機動遊戲，動物園區能近距離觀賞小朋友最喜歡的野生動物如企鵝、長頸鹿、亞洲象、老虎等，還可以欣賞地球村幻秀大馬戲表演。

超大型主題樂園「長鹿休博園」，園內共有11大園區，動物園區能近距離觀賞小朋友最喜歡的野生動物如企鵝、長頸鹿、亞洲象、老虎等。（相片來源：KKday）

行程包地球村幻秀大馬戲表演。（相片來源：KKday）

暢玩盈香心動樂園：Barbie飛車/鹿鹿牧場

第二日前往熱門打卡景點佛山「盈香心動樂園」，包乘坐登山飛毯或登山木馬上山，體驗至潮彩虹「Barbie飛車」，全程近2公里叢林賽道，自由控制速度，十分過癮，還可在嶺南鹿鹿牧場親親水豚及鹿仔，以及大玩30多個機動遊戲等！

盈香心動樂園全新升級。（相片來源：KKday）

「Barbie飛車」全程近2公里叢林賽道，自由控制速度。（相片來源：KKday）

小奈良「鹿鹿牧場」親親小鹿。（相片來源：KKday）

亞洲首席體驗式購物樂園

最後一日則前往被譽為亞洲首席體驗式購物樂園的「廣州正佳廣場」，到訪園區的「極地海洋世界」及「企鵝冰雪世界」，當中有兩大必看演出「遇見愛斯基摩」及企鵝見面會，是非常適合親子遊客人的景點，喜愛海洋生物的大人與小朋友絕不能錯過。如果對懷舊嶺南文化感興趣，一定會喜歡充滿傳統石橋、紅牆、白瓦，以及精美的雕刻的「嶺南新天地」，一踏入門口便有穿越時光的感覺，像是置身於古代嶺南的街道中，打卡一流。

廣州正佳廣場的「極地海洋世界」是適合親子遊覽的水族館。（相片來源：KKday）

「企鵝冰雪世界」（相片來源：KKday）

團費低至56折 每日低至$346.3起

這個旅行團安排方便家庭客人，連住兩晚佛山禦尚然酒店或同級，不用轉酒店；而且全程包5餐，嘗盡當地美食包括順德粥底火鍋宴、經典順德拆魚羹及鳳城三杯雞、簸箕上飯飯包餃掂宴，只有兩餐午餐需自費，一家大細盡興放聖誕假。團費現時低至56折優惠，成人只需$799起、小童不佔床$639起。提提大家，團費不包括服務費每人每日$80，3日$240，除開每日人均$346.3，完團前由領隊向團友收取。

佛山·廣州純玩3天團｜打卡至新至潮彩虹「芭比飛車」｜包門票暢玩盈香心動樂園、正佳兩大景點極地海洋世界、企鵝冰雪世界、長鹿旅遊休博園｜連住2晚佛山酒店省心不用搬行李

56折優惠價：成人$799起 （原價$1,428） ，小童$639起 （原價$1,148）

此方案2人起訂，本團隊以 2位成人 / 2成人+1小童 / 2成人+2小童 的組合來計算共用一房的標準（小童為不佔床費用），如果團隊人數超出以上的房間標準，則超出的單數客人及單人報名的客人需支付單人房附加費

要求大床房／雙床房或其它特殊要求以酒店當天安排為準，不保證。

以上團費不包括服務費HKD80/人/天，客人必須按訂單訂購人數即場繳交給導遊（大小同價）

服務費包括當地導遊， 旅遊車司機及旅行社相關工作人員 ，完團前向團友收取

SHOP NOW

更多相關文章：

雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處

雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟直通巴士買去送回！平均$35/程、旺角上落適用

雙11優惠2025｜深圳同泰萬怡酒店親子優惠低至55折！激抵價$12加購小童早晚餐，除開人均$203.4起

雙11優惠2025｜人氣深圳博林天瑞喜來登酒店減$100！雙人自助早晚餐+免費升級房型

雙11優惠2025｜深圳國際會展中心洲際酒店減高達$200、人均$467.3起！聖誕/除夕/元旦不加價 鄰近華發冰雪熱雪奇蹟

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券

雙11優惠2025｜深圳阿奇拉湯泉生活只要$11！8小時洗浴、暢玩遊樂設施、任食生果｜深圳過夜水療

雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店

雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠

深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$254 日式榻榻米客房/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷

北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點