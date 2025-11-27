Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜東莞純玩2天團83折優惠！人均$99起！歎鮑魚海鮮盛宴、入住今年全新開業酒店、探索傳統工藝

北上大灣區想來一場輕鬆玩樂之旅？推介KKday早前推出的東莞純玩2天團，從香港福田或深圳灣口岸出發，2日1夜入住今年6月新開幕的東莞華蔚國際酒店，歎酒店海鮮自助晚餐，任食三文魚、凍蝦、青口、位上香菇扣鮑魚等美食之餘，還會安排輕鬆探索紫檀博物館的傳統工藝、傳統豆醬生產基地的文化風情。重點是人均只需$99起，相當適合親子家庭樂，絕對是週末放電選擇！

新開智能酒店+任食鮑魚海鮮

當日早上9時起會於福田口岸或深圳灣口岸集合，一行人再乘搭專巴直達東莞。到埗後，會先來個素派百味自助餐暖胃作午餐。KKday今次的東莞純玩2天團，最大亮點莫過於可入住今年6月才剛開業的東莞華蔚國際酒店，主打星級語音智能房間，可聲控燈光、空調，超有未來感。晚餐是當日的重頭戲，團友們會獲安排任食90分鐘酒店海鮮自助餐，三文魚生魚片、希鯪魚刺身、時令凍蝦、青口等海鮮無限供應，更有位上鮑魚香菇熱辣辣上枱，保證吃到飽！完結後就是大家的自由活動時間，晚上可與團友暢玩麻將，每團2張，先到先得。

入住今年6月才剛開業的東莞華蔚國際酒店。(圖片：KKday)

雙人房寬敞又舒適，主打星級語音智能房間，可聲控燈光、空調。(圖片：KKday)

晚餐會食酒店自助晚餐，可任食三文魚、希鯪魚刺身、時令凍蝦、青口等海鮮。(圖片：KKday)

位上香菇扣鮑魚(圖片：KKday)

食完自助餐後，大家可暢玩麻將，每團2張，先到先得。(圖片：KKday)

東莞文化體驗遊：紫檀博物館+豆醬基地

除了食玩行程後，還會帶大家參觀文化景點。首日下午會暢遊紫檀博物館，近距離欣賞華麗紫檀木雕、家具與宮廷工藝，導遊還會講解背後的歷史故事，順道上一堂歷史課。第二天下午會安排參觀傳統豆醬生產基地，親眼看手工發酵過程、試吃地道豆醬，感受農村風情，全程有充裕時間無需趕行程。行程包餐飲、住宿和交通，成人只需$99起、2至9歲兒童只需$89起，可於今年12月30日前出發，快捉緊週末或節假日檔期啦！

【保證成團】東莞純玩2天團｜酒店海鮮自助晚餐｜任食三文魚、時令海鮮、位上香菇扣鮑魚｜入住2025年6月開業語音智能東莞華蔚國際酒店

價錢：成人 $99起 （原價$119） ，兒童（2-9歲） $89起 （原價$119）

團費中不包括服務費（包括當地導遊、旅遊車司機及旅行社相關工作人員），每位成員需支付HKD80/人/天的服務費，無論年齡大小皆同價，完團前個別向團友收取

暢遊紫檀博物館，近距離欣賞華麗紫檀木雕、家具與宮廷工藝。（圖片：KKday）

導遊還會講解背後的歷史故事。（圖片：KKday）

