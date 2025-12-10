Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕好去處2025｜深圳酒店人氣Top 10：買一送一！聖誕除夕不加價，人均$245起，大玩卡魯冰雪/禁忌森林｜附優惠碼

Klook最近公佈2025下半年最熱賣內地酒店，大灣區深圳、珠海、廣州多間酒店上榜；繼珠海熱賣酒店後，Yahoo Travel整合了深圳酒店人氣Top 10，發現全部酒店於聖誕節期間均有推出超級優惠如：買一送一、$150優惠碼等，部份正日都不加價，人均只需$245起即可住返晚，計劃北上深圳過聖誕的各位留意吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

人氣深圳酒店1. 深圳硬石酒店｜買一送一 人均每晚$333.8起

1. 【買一送一】豪華房1間2晚／2間1晚（含歡迎小禮品）

優惠價：1間2晚／2間1晚 $1,335起 （原價$1,860） ，折後人均每晚$333.8起

SHOP NOW

2. 【卡魯狂歡冰雪套餐】豪華房1晚（含雙人卡魯冰雪3小時娛雪門票＋雙人運動公社首道門票）（＋$100升級雙人自助早餐）

優惠價：每晚$978起 （原價$1,749） ，人均$489起

SHOP NOW

廣告 廣告

深圳硬石酒店正推出買一送一優惠，人均每晚只需$333.8起。（官方圖片）

深圳硬石酒店

地址：深圳觀瀾高爾夫大道9號（地圖按此）

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站步行2分鐘

人氣深圳酒店2. 深圳同泰萬怡酒店｜聖誕正日買一送一 人均每晚$272起

1.【美食套餐】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人自助晚餐＋24小時健身房＋免費停車等）

優惠價：每晚$932起 （原價$1,749） ，人均$466起

SHOP NOW

2. 【雙11 | 買一送一】豪華房1間2晚／2間1晚（限量50份 人民幣11.11元加購雙人自助早餐）

優惠價：1間2晚／2間1晚 $1,088起 （原價$1,860） ，折後人均每晚$272起

SHOP NOW

深圳同泰萬怡酒店同樣推出買一送一優惠，聖誕正日人均只需$272起。（官方圖片）

深圳同泰萬怡酒店

地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）

交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。

人氣深圳酒店3. 深圳美憬閣酒店｜輸入優惠碼大減$150

1. 【美食套餐】豪華城景房1晚（含2大1小自助早餐＋2大1小自助晚餐（週三至週日）＋接駁巴士）（兒童1.4米以下）（週一週二為定製套餐）

優惠價：輸入優惠碼【SZMGALLERY】即減$150，折後每晚$1,060起 （原價$1,860） ，2大1小入住人均$353.3起

SHOP NOW

2.【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華城景房1晚（含雙人自助早餐＋接駁巴士）

優惠價：輸入優惠碼【SZMGALLERY】即減$116.4，折後每晚$659.6起 （原價$1,088） ，人均$329.8起

SHOP NOW

預訂深圳美憬閣酒店，只需輸入優惠碼即大減$150。（官方圖片）

深圳美憬閣酒店

地址：深圳市龍華區浪韻路8號（地圖按此）

交通方式：陽台山東地鐵站A出口，坐計程車前往酒店車程約16分鐘

人氣深圳酒店4. 深圳博林天瑞喜來登酒店｜低至67折 免費升級房型

1. 【美食套餐】豪華大/雙牀房1間1晚（含雙人自助早餐和雙人晚餐）（免費升級尊貴豪華客房）

優惠價：每晚$1,616起 （原價$2,410） ，人均$808起

SHOP NOW

2. 【動物園親子套餐】豪華大/雙牀房1間1晚（含2大1小自助早餐＋2張成人深圳野生動物園下午場門票）

優惠價：每晚$1,332起 （原價$1,970） ，2大1小入住人均$444起

SHOP NOW

深圳博林天瑞喜來登酒店推出的優惠低至67折，更可免費升級房型。（官方圖片）

深圳博林天瑞喜來登酒店

地址：深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘

人氣深圳酒店5. 深圳觀瀾湖酒店｜人均$344.3起 鄰近哈里波特禁忌森林

1. 【 悠然假期】高級豪華房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人晚餐或者$300代金券＋馬術教學體驗＋雙人卡魯娛雪3小時+兒童俱樂部）（雙11）

優惠價：每晚$1,378起 （原價$1,970） ，2大1小入住，人均$459.3起

SHOP NOW

2. 【KLOOK特惠 | 雙早套餐】高級豪華房1間1晚 （含2大1小精美早餐＋觀瀾運動公社門票＋兒童樂園＋手工拓印體驗等）（兒童1.4米以下）

優惠價：每晚$1,033起 （原價$1,419） ，2大1小入住，人均$344.3起

SHOP NOW

鄰近哈里波特禁忌森林的深圳觀瀾湖酒店，12月入住人均$344.3起。（官方圖片）

深圳觀瀾湖酒店

地址：深圳市寶安區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號（地圖按此）

交通方法：於高鐵西九龍站坐高鐵到深圳北站下車，換乘深圳地鐵四號線可直達觀瀾湖站下車，出站後（觀瀾湖站B、C出口）於觀瀾湖新城外有園區的免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店

人氣深圳酒店6. 深圳大梅沙京基洲際度假酒店｜海景放題 人均$644.3起

1. 【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華海景房1晚（含雙人自助早餐＋雙人自助晚餐＋旅拍體驗＋兒童樂園等）（1.2米以下免費）

優惠價：每晚$1,933起 （原價$2,741） ，2大1小入住，人均$644.3起

SHOP NOW

2.【雙早套餐】豪華海景房1晚（含雙早＋旅拍＋兒童樂園）

優惠價：每晚$1,557起 （原價$2,080） ，人均$778.5起

SHOP NOW

深圳大梅沙京基洲際度假酒店坐擁無敵海景，人均$644.3起。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店

地址：深圳鹽田大梅沙鹽葵路9號（地圖按此）

交通：從沙頭角口岸轉乘的士約20分鐘

人氣深圳酒店7. 深圳國際會展中心洲際酒店｜聖誕正日不加價 人均$471.7起

1. 【超值 | 立減$100】洲際豪華客房1間1晚（含兩大一小自助早餐＋兩大一小自助晚餐／套餐＋兒童樂園）

優惠價：每晚$1,415起 （原價$1,970） ，2大1小入住，人均$471.7起

SHOP NOW

2. 【klook專享】客房1間1晚（含雙人自助早餐＋洲際親子樂園）（免升豪華城景房）

優惠價：每晚$990起 （原價$1,419） ，人均$495起

SHOP NOW

於聖誕正日入住深圳國際會展中心洲際酒店也不加價，人均$471.7起。（官方圖片）

深圳國際會展中心洲際酒店

地址：深圳寶安區福園二路93號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線國展北站步行12分鐘

人氣深圳酒店8. 深圳南山伊敦酒店｜人均$245起 聖誕節同價

1.【愈訂愈多折｜即訂先享85折】客房1間1晚（含雙人自助早餐）

優惠價：每晚$735起 （原價$1,088） ，2大1小入住，人均$245起

SHOP NOW

2. 【聖誕大餐】商務客房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人聖誕自助晚餐及抽獎等活動）

優惠價：每晚$1,813起 （原價$2,631） ，2大1小入住，人均$604.3起

SHOP NOW

入住深圳南山伊敦酒店，人均$245起 ，聖誕節也不加價。（官方圖片）

深圳南山伊敦酒店

地址：深圳南山區蛇口龜山路8號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線海上世界站H出口5分鐘步程

人氣深圳酒店9. 深圳濱河時代薩和酒店｜85折優惠 聖誕適用

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含2份自助早餐薩和下午茶＋薩和明檔夜宵＋房內迷你吧）

優惠價：每晚$1,102起 （原價$1,419） ，2大1小入住，人均$367.3起

SHOP NOW

深圳濱河時代薩和酒店推出聖誕節也適用的85折優惠。（官方圖片）

深圳濱河時代薩和酒店

地址：深圳市福田區濱河大道9289號濱河時代大廈B座（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口KKONE直達

人氣深圳酒店10. 深圳登喜路國際大酒店｜除夕不加價 人均$470起

【美食套餐】客房1晚（含雙人自助早餐＋雙人環球豪華自助晚餐（龍蝦、鮑魚、鮑汁海蔘））

優惠價：每晚$940起 （原價$1,639） ，人均$470起

SHOP NOW

除夕入住深圳登喜路國際大酒店只需人均$470起。（官方圖片）

深圳登喜路國際大酒店

地址：深圳市寶安區寶田一路12號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號寶田一路站步行1分鐘

更多相關文章：

深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點

深圳聖誕節好去處2025推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe

曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起

聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會

全球6大另類聖誕習俗！惡魔大遊行／棒打木頭出禮物／聖誕老人衝浪／滾軸溜冰去彌撒

北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪

澳門船飛優惠｜噴射飛航優惠抵價！$68加購第二套來回船飛、單程最平$100.8起 另送上網SIM卡

澳門船票優惠｜金光飛航買1送1、每程低至$86.5！還有2人同行優惠/頭等艙劃一價，再送美食、上網SIM卡

工展會2025｜12月中一連24日維園舉行！$1鮑魚福袋/$30雞尾酒/每日免費派酒 設樂齡活力區免費量血壓、骨密度測試

3萬呎室內兒童遊樂場全日任玩買1送1、人均$125！全港最長兒童忍者道＋適合2-14歲小朋友

啟德JOYPOLIS SPORTS全日任玩套票登場！玩足一日10小時，除開每小時只需$69.8

酒店隱藏服務！執房小費換大象、鱷魚、兔仔造型毛巾 非泰國限定、澳門/郵輪都有