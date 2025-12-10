精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕好去處2025｜深圳酒店人氣Top 10：買一送一！聖誕除夕不加價，人均$245起，大玩卡魯冰雪/禁忌森林｜附優惠碼
Klook最近公佈2025下半年最熱賣內地酒店，大灣區深圳、珠海、廣州多間酒店上榜；繼珠海熱賣酒店後，Yahoo Travel整合了深圳酒店人氣Top 10，發現全部酒店於聖誕節期間均有推出超級優惠如：買一送一、$150優惠碼等，部份正日都不加價，人均只需$245起即可住返晚，計劃北上深圳過聖誕的各位留意吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
人氣深圳酒店1. 深圳硬石酒店｜買一送一 人均每晚$333.8起
1. 【買一送一】豪華房1間2晚／2間1晚（含歡迎小禮品）
優惠價：1間2晚／2間1晚 $1,335起
（原價$1,860），折後人均每晚$333.8起
2. 【卡魯狂歡冰雪套餐】豪華房1晚（含雙人卡魯冰雪3小時娛雪門票＋雙人運動公社首道門票）（＋$100升級雙人自助早餐）
優惠價：每晚$978起
（原價$1,749），人均$489起
深圳硬石酒店
地址：深圳觀瀾高爾夫大道9號（地圖按此）
交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站步行2分鐘
人氣深圳酒店2. 深圳同泰萬怡酒店｜聖誕正日買一送一 人均每晚$272起
1.【美食套餐】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人自助晚餐＋24小時健身房＋免費停車等）
優惠價：每晚$932起
（原價$1,749），人均$466起
2. 【雙11 | 買一送一】豪華房1間2晚／2間1晚（限量50份 人民幣11.11元加購雙人自助早餐）
優惠價：1間2晚／2間1晚 $1,088起
（原價$1,860），折後人均每晚$272起
深圳同泰萬怡酒店
地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）
交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。
人氣深圳酒店3. 深圳美憬閣酒店｜輸入優惠碼大減$150
1. 【美食套餐】豪華城景房1晚（含2大1小自助早餐＋2大1小自助晚餐（週三至週日）＋接駁巴士）（兒童1.4米以下）（週一週二為定製套餐）
優惠價：輸入優惠碼【SZMGALLERY】即減$150，折後每晚$1,060起
（原價$1,860），2大1小入住人均$353.3起
2.【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華城景房1晚（含雙人自助早餐＋接駁巴士）
優惠價：輸入優惠碼【SZMGALLERY】即減$116.4，折後每晚$659.6起
（原價$1,088），人均$329.8起
深圳美憬閣酒店
地址：深圳市龍華區浪韻路8號（地圖按此）
交通方式：陽台山東地鐵站A出口，坐計程車前往酒店車程約16分鐘
人氣深圳酒店4. 深圳博林天瑞喜來登酒店｜低至67折 免費升級房型
1. 【美食套餐】豪華大/雙牀房1間1晚（含雙人自助早餐和雙人晚餐）（免費升級尊貴豪華客房）
優惠價：每晚$1,616起
（原價$2,410），人均$808起
2. 【動物園親子套餐】豪華大/雙牀房1間1晚（含2大1小自助早餐＋2張成人深圳野生動物園下午場門票）
優惠價：每晚$1,332起
（原價$1,970），2大1小入住人均$444起
深圳博林天瑞喜來登酒店
地址：深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）
交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘
人氣深圳酒店5. 深圳觀瀾湖酒店｜人均$344.3起 鄰近哈里波特禁忌森林
1. 【 悠然假期】高級豪華房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人晚餐或者$300代金券＋馬術教學體驗＋雙人卡魯娛雪3小時+兒童俱樂部）（雙11）
優惠價：每晚$1,378起
（原價$1,970），2大1小入住，人均$459.3起
2. 【KLOOK特惠 | 雙早套餐】高級豪華房1間1晚 （含2大1小精美早餐＋觀瀾運動公社門票＋兒童樂園＋手工拓印體驗等）（兒童1.4米以下）
優惠價：每晚$1,033起
（原價$1,419），2大1小入住，人均$344.3起
深圳觀瀾湖酒店
地址：深圳市寶安區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號（地圖按此）
交通方法：於高鐵西九龍站坐高鐵到深圳北站下車，換乘深圳地鐵四號線可直達觀瀾湖站下車，出站後（觀瀾湖站B、C出口）於觀瀾湖新城外有園區的免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店
人氣深圳酒店6. 深圳大梅沙京基洲際度假酒店｜海景放題 人均$644.3起
1. 【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華海景房1晚（含雙人自助早餐＋雙人自助晚餐＋旅拍體驗＋兒童樂園等）（1.2米以下免費）
優惠價：每晚$1,933起
（原價$2,741），2大1小入住，人均$644.3起
2.【雙早套餐】豪華海景房1晚（含雙早＋旅拍＋兒童樂園）
優惠價：每晚$1,557起
（原價$2,080），人均$778.5起
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
地址：深圳鹽田大梅沙鹽葵路9號（地圖按此）
交通：從沙頭角口岸轉乘的士約20分鐘
人氣深圳酒店7. 深圳國際會展中心洲際酒店｜聖誕正日不加價 人均$471.7起
1. 【超值 | 立減$100】洲際豪華客房1間1晚（含兩大一小自助早餐＋兩大一小自助晚餐／套餐＋兒童樂園）
優惠價：每晚$1,415起
（原價$1,970），2大1小入住，人均$471.7起
2. 【klook專享】客房1間1晚（含雙人自助早餐＋洲際親子樂園）（免升豪華城景房）
優惠價：每晚$990起
（原價$1,419），人均$495起
深圳國際會展中心洲際酒店
地址：深圳寶安區福園二路93號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線國展北站步行12分鐘
人氣深圳酒店8. 深圳南山伊敦酒店｜人均$245起 聖誕節同價
1.【愈訂愈多折｜即訂先享85折】客房1間1晚（含雙人自助早餐）
優惠價：每晚$735起
（原價$1,088），2大1小入住，人均$245起
2. 【聖誕大餐】商務客房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人聖誕自助晚餐及抽獎等活動）
優惠價：每晚$1,813起
（原價$2,631），2大1小入住，人均$604.3起
深圳南山伊敦酒店
地址：深圳南山區蛇口龜山路8號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線海上世界站H出口5分鐘步程
人氣深圳酒店9. 深圳濱河時代薩和酒店｜85折優惠 聖誕適用
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含2份自助早餐薩和下午茶＋薩和明檔夜宵＋房內迷你吧）
優惠價：每晚$1,102起
（原價$1,419），2大1小入住，人均$367.3起
深圳濱河時代薩和酒店
地址：深圳市福田區濱河大道9289號濱河時代大廈B座（地圖按此）
交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口KKONE直達
人氣深圳酒店10. 深圳登喜路國際大酒店｜除夕不加價 人均$470起
【美食套餐】客房1晚（含雙人自助早餐＋雙人環球豪華自助晚餐（龍蝦、鮑魚、鮑汁海蔘））
優惠價：每晚$940起
（原價$1,639），人均$470起
深圳登喜路國際大酒店
地址：深圳市寶安區寶田一路12號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號寶田一路站步行1分鐘
更多相關文章：
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
深圳聖誕節好去處2025推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe
曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛
怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企
雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會
全球6大另類聖誕習俗！惡魔大遊行／棒打木頭出禮物／聖誕老人衝浪／滾軸溜冰去彌撒
北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪
澳門船飛優惠｜噴射飛航優惠抵價！$68加購第二套來回船飛、單程最平$100.8起 另送上網SIM卡
澳門船票優惠｜金光飛航買1送1、每程低至$86.5！還有2人同行優惠/頭等艙劃一價，再送美食、上網SIM卡
工展會2025｜12月中一連24日維園舉行！$1鮑魚福袋/$30雞尾酒/每日免費派酒 設樂齡活力區免費量血壓、骨密度測試
3萬呎室內兒童遊樂場全日任玩買1送1、人均$125！全港最長兒童忍者道＋適合2-14歲小朋友
啟德JOYPOLIS SPORTS全日任玩套票登場！玩足一日10小時，除開每小時只需$69.8
其他人也在看
聖誕自助餐優惠2025｜荃灣西如心酒店聖誕自助餐限時買二送二！人均最平$263任食刺身海鮮／多款節日甜品
「又到聖誕，又到聖誕！」眨下眼，一個月後就到聖誕節！今年聖誕想跟屋企人、朋友或另一半度過一個歡樂又充滿儀式感的節日？位於荃灣西的如心酒店Café Circles於12月1日起正式推出「樂饗聖誕自助餐」主題，餐廳到時會佈置了不同聖誕裝飾，變成一個滿滿節日氣氛的環境；另外再會帶來多款節日美食，如凍肉拼盤、聖誕甜品、聖誕火雞、香烤牛肋骨等，打造一場限定盛宴！12月10日只要去Klook預訂荃灣西如心酒店聖誕自助餐，更有限時早鳥買二送二優惠，折後人均最平$263即可無限任食，大家趁特價快去訂購喇！Yahoo Food ・ 6 小時前
工展會12.13開鑼 廠商會指回復正常生活 更好幫助宏福苑居民
【on.cc東網專訊】第59屆工展會將於周六(13日)開鑼，今屆設有超過900個攤位，分布於12個主題展區，涵蓋地道美食至各式生活所需品。廠商會會長盧金榮指，因應大埔宏福苑火災，今次工展會在宣傳上，都以溫暖及關愛的角度出發，希望可帶出正能量給市民，今屆工展會亦會on.cc 東網 ・ 5 小時前
泰國旅遊｜300年一遇暴雨釀災 泰國南部變澤國 部分道路與景點維修中
泰國南部的旅遊熱點近日面對一場突如其來的「水世界」挑戰。合艾、沙敦、那空是貪瑪叻等地遭遇連場暴雨，街道變河道，民居變水塘。突如其來的天災，雖然逐漸穩定，但依然存在變數，部分交通還需日子修復，建議大家密切留意當地天氣與交通資訊，靈活調整行程。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
高鐵行李限制懶人包：重量、尺寸、違禁品，暢遊全國必讀指南！
高鐵行李攻略：避免延誤！一文看清攜帶與寄放規定，順暢通達全國Trip.com ・ 6 小時前
機場的士乘客疑遺留藏毒行李 警檢 24 包大麻花 60歲男涉販毒被捕｜Yahoo
機場發生一宗行李藏毒案。一名的士乘客前往機場，落車後懷疑遺下行李，的士司機見狀後，將行李交給機場職員保管，豈料一打開發現大麻花。據了解，一名 60 歲男子涉嫌販運危險藥物被捕，案件仍在調查中。Yahoo新聞 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜深圳福朋喜來登酒店聖誕套票優惠 人均$503.7起 包聖誕大餐、豐富抽獎表演、客房升級
趁聖誕假期想北上深圳，鄰近福田口岸的深圳福朋喜來登酒店有聖誕特備節目，平安夜及聖誕日特設聖誕自助晚餐，同場更有聖誕唱詩班、現場樂隊、小丑魔術表演、聖誕老人派發聖誕糖果及幸運大抽獎等，兩大一小入住一晚連自助早餐、聖誕自助晚餐及升級精選房，平均每人只需$503.7起。絕對是想過得有聖誕氣氛又高CP值的選擇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？
日本青森縣以東海域12月8日晚上發生7.5級地震，日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港更在今日零時9分錄得70厘米高海嘯。雖然現時海嘯警報已經解除，但如果地震或海嘯造成行程更改或取消，旅遊保險是否如常賠償呢？抑或有特別注意事項呢？Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對近日日本旅行的注意事項，旅人作出決定前可先參考一下。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
台灣親子溫泉酒店精選！香港家庭必睇8大推薦：礁溪、北投、泥漿溫泉別墅任你揀！
台灣親子遊唔使煩！Trip.com精選北中南8間頂級親子溫泉酒店，齊集礁溪美人湯、北投白磺泉、關子嶺泥漿溫泉！飛機唔使兩粒鐘，即睇邊間有水上樂園、積木主題房，啱晒香港家庭歎世界！Trip.com ・ 6 小時前
日本青森縣7.5級地震 入境處：未接港人求助
日本青森縣近海發生7.5級地震，至少造成30人受傷。香港旅遊業議會指，約有20個香港旅行團共逾300人在當地，所有旅客都平安。日本是港人熱門旅遊目的地，臨近聖誕旺季發生地震，有旅行社指，昨接獲十組客人查詢，但目前未有人擬退團；又提醒在日旅客，留意當地狀況，隨時確保通訊設備運作良好，毋須恐慌。 日本為港人熱門旅遊目am730 ・ 13 小時前
香港航空與西捷航空重啟代碼共享合作
香港航空宣布，已於今年10月26日與國際航空夥伴西捷航空(WestJet)正式重啟代碼共享合作，進一步擴展其國際航線網絡。 根據新協議，香港航空將其航班代碼「HX」，掛載於西捷航空於加拿大境內多條主要航線之上，旅客可透過香港航空航班，經溫哥華順暢接駁至卡加利、多倫多、愛德蒙頓、基隆拿、喬治王子城及維多利亞等加拿大主要城市，令溫哥華成為連接香港與加拿大熱門城市的重要樞紐。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
中國南方航空與維珍澳洲航空簽署代碼共享合作
12月8日，中國南方航空與維珍澳洲航空在澳洲布里斯班正式簽署代碼共享合作協議。雙方代碼共享合作計劃於2026年初正式上線。屆時，旅客搭乘南航航班前往悉尼、墨爾本、布里斯本、達爾文等樞紐城市後，可高效銜接維珍澳航航線網絡，便捷前往澳洲、紐西蘭及瓦努阿圖的17個熱門目的地。#中國南方航空 #維珍澳洲航空 (CW)infocast ・ 1 天前
南航(01055.HK)與維珍澳洲航空簽署代碼共享合作協議
據內媒報道，中國南方航空(01055.HK)與維珍澳洲航空在澳洲布里斯班正式簽署代碼共享合作協議。此次合作將有力拓展南航在大洋洲的航線網絡覆蓋能力。 雙方代碼共享合作計劃於2026年初正式上線。屆時，旅客搭乘南航航班前往悉尼、墨爾本、布里斯班、達爾文等樞紐城市後，可高效銜接維珍澳航航線網絡，便捷前往洲、新西蘭及瓦努阿圖的17個熱門目的地。航線覆蓋範圍不僅包括麥卡斯爾、湯斯維爾和麥凱等工商業發達的城市，也涵蓋黃金海岸、陽光海岸、凱恩斯和皇後鎮等知名渡假勝地，同時還包括瓦努阿圖的維拉港。 作為中澳航空運輸市場的中堅力量，南航目前已開通廣州至悉尼、墨爾本、布里斯班、珀斯、阿德萊德、達爾文，以及深圳至悉尼等7條主幹航線，旺季每周航班量高達77班，持續為中澳往來提供穩定高效的航空支撐。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 2 小時前
KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居
KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 5 小時前
大寶冰室洗版留言爆紅 或係大型社會實驗？
元朗大寶冰室肉餅飯，因為潮文式亂入留言火速爆紅，排隊一嚐肉餅飯人龍由門口伸延到大馬路。離奇在大寶冰室標榜的招牌美食係足料蕃茄湯，今次忽然爆紅，會不會是一次大型網絡社會實驗？Yahoo財經 ・ 3 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 1 天前
黃子雄街頭代友截車盡顯風度 網友讚嘆上等人氣場「他演不了窮人」
曾經係TVB「御用有錢人」嘅黃子雄Geoff，最近被網民街頭偶遇，提到佢當時幫朋友截車過馬路，認為Geoff好有風度。發文者更大嘆「都說他和王敏德一樣，戲裡演不了窮人！」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前