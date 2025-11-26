宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
聖誕好去處2025｜清遠郴州美景3天團每日人均$767.2起！睇1,500架無人機光影表演、包船遊水上丹霞「飛天山」、食7大盛宴
今年聖誕想逃離香港商場人潮，想北上來一場好山好水之旅的話，Yahoo旅遊有好推介！永安旅遊於12月25日聖誕節正日推出清遠郴州美景純玩3天團 ，獨家包場觀賞郴州首屆1,500架無人機聖誕主題光影表演，重本包船遊水上丹霞「飛天山」，暢遊天下第十八福地美譽的蘇仙嶺和油嶺瑤寨等景點，還包食7大盛宴！3天純玩豪食行程，每日包服務費人均$767.2起，只限聖誕節一日開團，錯過就要再等下年！
聖誕夜空浪漫打卡：1,500架無人機表演＋遊水上丹霞「飛天山」
永安旅遊於聖誕節正日推出的清遠郴州美景純玩3天團，行程重頭戲當然是聖誕節當晚的「郴州聖誕·光影盛典」，歷時約20分鐘！1,500架最新無人機組成巨型聖誕樹、雪花、福字，在飛天山丹霞上空表演，永安更包專屬觀眾席，坐得舒舒服服影相包證零死角。另一最令人期待的行程，莫過於是包船遊「水上丹霞」飛天山國家地質公園，欣賞兩岸山峰高聳入雲，猶如去了廣東版九寨溝般壯觀。此外，3天遊會直擊天下第十八福地蘇仙嶺、油嶺瑤寨看民族歌舞，以及萬山朝王風景區，自然美景一次過盡覽！
每日連服務費人均$767.2起！包食足7大盛宴＋純玩零購物
永安旅遊安排的美食絕不將就，包食足7餐，當中包括黑松露金獎燒鵝宴、瑤鄉風情蔥油雞宴、郴州家味宴、湘情粵味宴、客家走地雞宴，以及2餐酒店自助餐，食得豪邁又地道。酒店方面，將會安排入住連南金瑤族度假村及郴州舒適型酒店，全程有巴士接送，無購物、無車販行程，人均$2,001.5起，每人多加$300服務費，除開每日$767.2起，包數據卡分享，真正享受純觀光旅遊！注意，凡一人報名須補付單人房附加費。聖誕檔期名額極有限，要報名就要趁早！
清遠郴州美景純玩3天團 (GRCFS03KN)
價錢：$4,003起/2人，人均$2,001.3起；每人多加$300服務費
費用包含
酒店：根據行程表內所列之酒店或同級，以兩人共用一雙人房為標準。
膳食：每日早、午、晚餐以行程內所列為根據。
交通：採用空氣調節遊覽車。
觀光：各項遊覽節目均按照行程表內所列之遊覽節目及入場費用為根據。
嬰兒收費只包括手續費，不包括佔用坐位、酒店、膳食及交通安排。
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重人命傷亡，世界各國都有報道該場慘劇，英超車路士亦在社交網絡送上哀悼。車路士的官方Facebook 專頁一向以英語為主要發佈語言，但在周四晚罕有地以全中文寫上悼念語句：「切爾西足球俱樂部全體成員與受香港新界大埔區嚴重火災影響的所有人同在。我們向所有罹難者家屬以及不幸殉職的消防員致以最深切的哀悼。」同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。該貼文立即得到不少香港人的注意，短短1小時已有近400留言回應，絕大部分都以中文留言。有球迷深深感謝愛隊：「睇到自己心愛既球隊，做出呢個舉動。thank you form hk」、「謝謝車路士與香港人同在」，亦有其他英超球隊支持者現身支持：「雖然係另一隊嘅藍色球迷，我冇諗到Chelsea 都知道 hong kong 情況。BTW thx」、「香港曼迷表示感激」。相關貼文https://www.facebook.com/share/p/15STEZGaQcD/now.com 體育 ・ 6 小時前
全球 AI 晶片霸主英偉達 (NVDA) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨額算力儲備瞬間變成燙手的「滯留資產」。鉅亨網 ・ 15 小時前
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。 兩董事一工程顧問被捕 宏福苑五級火災造成多人死傷。警方於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名建築工程公司男負責人，分別是涉事建築工程公司兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺。 周四凌晨4時，鍾麗詒見記者時說，新界北總區重案組展開調查，除了消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑未符合防火標準之外，警方又發現一幢未被波及大廈，每層電梯大堂的窗戶外遭發泡膠包封。 鍾麗詒指出，發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致火警迅速蔓延的原因。 同日早上，重案組探員到新蒲崗一間寫字樓搜證，辦公室內的文件已經被查封；下午，探員押解一名黑布蒙頭、雙手反鎖的男子到元朗蝦尾新村一幢3層高村屋，在律師陪同下，被探員帶入屋調查。 探員其後再到停泊在信報財經新聞 ・ 3 小時前
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著外牆棚架迅速向上蔓延，多幢大廈籠罩在濃煙和火光之中。火警期間，大量住戶被困屋內，包括宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。鉅亨網 ・ 21 小時前
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo新聞》翻查資料，今年1月至11月，最少有10宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
【彭博】— 香港發生60多年來最嚴重的住宅建築火災，引發人們對中國城市大量高層住宅恐面臨類似安全隱患的擔憂。Bloomberg ・ 14 小時前
大埔宏福苑周三發生五級火，造成重大傷亡。消防處調動140多輛消防車、60多輛救護車，動員800多名人員，並使用無人機了解災場情況。大埔民政處開放的8個庇護中心，至少900人使用。大批熱心巿民自發支援，捐出糧水、毛巾、棉被、衣物等物資，由於物資收集點眾多，需要巿民組成人鏈傳遞。am730 ・ 20 小時前