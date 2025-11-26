聖誕好去處2025｜清遠郴州美景3天團每日人均$767.2起！睇1,500架無人機光影表演、包船遊水上丹霞「飛天山」、食7大盛宴

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜清遠郴州美景純玩3天團 人均$2,098起！包場睇1500架無人機光影表演、包船遊水上丹霞「飛天山」、包食7大盛宴等

今年聖誕想逃離香港商場人潮，想北上來一場好山好水之旅的話，Yahoo旅遊有好推介！永安旅遊於12月25日聖誕節正日推出清遠郴州美景純玩3天團 ，獨家包場觀賞郴州首屆1,500架無人機聖誕主題光影表演，重本包船遊水上丹霞「飛天山」，暢遊天下第十八福地美譽的蘇仙嶺和油嶺瑤寨等景點，還包食7大盛宴！3天純玩豪食行程，每日包服務費人均$767.2起，只限聖誕節一日開團，錯過就要再等下年！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

聖誕夜空浪漫打卡：1,500架無人機表演＋遊水上丹霞「飛天山」

永安旅遊於聖誕節正日推出的清遠郴州美景純玩3天團，行程重頭戲當然是聖誕節當晚的「郴州聖誕·光影盛典」，歷時約20分鐘！1,500架最新無人機組成巨型聖誕樹、雪花、福字，在飛天山丹霞上空表演，永安更包專屬觀眾席，坐得舒舒服服影相包證零死角。另一最令人期待的行程，莫過於是包船遊「水上丹霞」飛天山國家地質公園，欣賞兩岸山峰高聳入雲，猶如去了廣東版九寨溝般壯觀。此外，3天遊會直擊天下第十八福地蘇仙嶺、油嶺瑤寨看民族歌舞，以及萬山朝王風景區，自然美景一次過盡覽！

廣告 廣告

永安特意安排於飛天山景區設觀眾席，參加者可觀賞由1500架第5代最新無人機上演歷時約20分鐘的「郴州聖誕。無人機光影盛典」表演！（圖片：永安旅遊）

行程會到飛天山國家地質公園，包遊船欣賞兩岸山峰高聳入雲，時長約40分鐘。（圖片：永安旅遊）

萬山朝王因其山谷中羣峯突兀，擁有成片的喀斯特溶巖地貌，又有「第二丹霞」之譽。（圖片：永安旅遊）

蘇仙嶺有天下第十八福地「湘南勝地」的美譽。嶺上有白鹿洞、升仙石、望母松等「仙」跡，自然山水風光久負盛名。（圖片：永安旅遊）

瓦窯坪歷史文化街區是古代繁榮的商貿集聚地，現打造湘南民俗特色的古鎮煙火的繁華盛景。（圖片：永安旅遊）

每日連服務費人均$767.2起！包食足7大盛宴＋純玩零購物

永安旅遊安排的美食絕不將就，包食足7餐，當中包括黑松露金獎燒鵝宴、瑤鄉風情蔥油雞宴、郴州家味宴、湘情粵味宴、客家走地雞宴，以及2餐酒店自助餐，食得豪邁又地道。酒店方面，將會安排入住連南金瑤族度假村及郴州舒適型酒店，全程有巴士接送，無購物、無車販行程，人均$2,001.5起，每人多加$300服務費，除開每日$767.2起，包數據卡分享，真正享受純觀光旅遊！注意，凡一人報名須補付單人房附加費。聖誕檔期名額極有限，要報名就要趁早！

清遠郴州美景純玩3天團 (GRCFS03KN)

價錢：$4,003起/2人，人均$2,001.3起；每人多加$300服務費

SHOP NOW

費用包含

酒店：根據行程表內所列之酒店或同級，以兩人共用一雙人房為標準。 膳食：每日早、午、晚餐以行程內所列為根據。 交通：採用空氣調節遊覽車。 觀光：各項遊覽節目均按照行程表內所列之遊覽節目及入場費用為根據。 嬰兒收費只包括手續費，不包括佔用坐位、酒店、膳食及交通安排。

首日保證入住連南金瑤峰度假村。（圖片：永安旅遊）

第二夜會安排入住郴州歡漫酒店(自貿區店)或郴州桔子酒店。（圖片：永安旅遊）

黑松露金獎燒鵝宴（圖片：永安旅遊）

更多相關文章：

深圳好去處｜深圳4大落羽松打卡景點！地鐵直達 熱門蓮花山公園、仙湖植物園天空之鏡、四海公園人流最少、荔枝公園最具古典美

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處

全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」買1送1！全日任滑、人均$310.5起｜深圳好去處

深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達

深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票

Black Friday優惠2025｜Amigo米閣睡眠酒店買1送1！2大2小人均$108 包2大2小自助早餐｜深圳酒店優惠

深圳新酒店2025｜深圳五洲體育中心酒店價錢超親民、人均低至$368.5！全運會重要賽事保障酒店+運動員專屬房