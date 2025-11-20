聖誕好去處2025｜港島親子一日遊86折優惠！重本包《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票、歎熊本燒肉放題、參觀大館文化巡禮

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜港島親子一日遊之旅86折優惠！每人$599起！重本包《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票、歎熊本燒肉放題、參觀大館文化巡禮

聖誕不只想行商場，不妨來一場香港島一日遊體驗！KKday於今年12月20日推出港島一日遊之旅，帶大家輕鬆行太平山頂盧吉道、參觀大館文化巡禮、任食熊本和牛放題，還重本包價值$400的《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票，行程集自然歷史、美食、音樂於一身，每人只需$599起，聖誕想與家人或閨蜜來趟本地遊，就要捉緊是次KKday優惠！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

賞盧吉道隱藏版維港景＋大館免費深度導覽

今次KKday推出的港島一日遊之旅，僅限12月20日一團，一行人將於當日在九龍塘集合，乘搭旅遊巴直達太平山頂，漫步百年歷史的盧吉道3.5公里環山步行徑。全程零梯級、超易行，邊走邊打卡維港兩岸絕美風景，長者和小朋友都可以應付到！之後就轉戰中環大館，由專業導遊帶大家走進昔日警署、監獄變身的活化古蹟，聽維多利亞監獄的百年故事，順便影靚相打卡，體驗舊時香港歷史文化。

廣告 廣告

漫步百年歷史的盧吉道3.5公里環山步行徑。（圖片：香港旅遊局）

一行人會到中環大館，由專業導遊帶大家走進昔日警署、監獄變身的活化古蹟。（圖片：KKday）

熊本燒肉放題任食90分鐘＋壓軸《魔雪奇緣電影音樂會》

下午5時左右則會去到銅鑼灣食熊本直送和牛和黑豚燒肉放題作晚餐。頂級熊本和牛、黑毛豬梅花肉、海鮮拼盤、任食任添90分鐘。吃飽後便會移師到尖沙咀香港文化中心音樂廳，每人獲贈價值$400的《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票，大銀幕播電影同時，現場更有管弦樂團同步演奏《Let It Go》等經典配樂，聖誕氣氛爆燈！

旅行團包價值$400的《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票。（圖片：KKday）

參加者可享用熊本直送和牛和黑豚燒肉放題作晚餐。（圖片：KKday）

每人只需$599起！聖誕限定僅一團！

原價$700的港島一日遊之旅，現KKday推出86折優惠，每人只需$599起，已包旅遊巴接送、專業導遊、熊本燒肉放題、《魔雪奇緣音樂會》$400正價門票、大館導賞及保險，僅限12月20日一團，名額極有限，要報名就趁早！

【香港島深度體驗一日遊】太平山頂漫步、銅鑼灣熊本燒肉放題、參觀大館、重本包含價值港幣400元《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票

價錢：$599 （原價：$700）

出發日期：2025年12月20日

集合地點：九龍塘港鐵站D出口

費用包括：旅遊巴士，導遊，保險，門票及熊本燒肉放題

集合時間：1pm（請於15分鐘前到達集合地點報到，逾時不候）

解散時間：9:30pm

SHOP NOW

更多相關文章：

AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕

聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環

聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊

聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅