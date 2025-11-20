中國政府通報暫停進口日本水產品
聖誕好去處2025｜港島親子一日遊86折優惠！重本包《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票、歎熊本燒肉放題、參觀大館文化巡禮
聖誕不只想行商場，不妨來一場香港島一日遊體驗！KKday於今年12月20日推出港島一日遊之旅，帶大家輕鬆行太平山頂盧吉道、參觀大館文化巡禮、任食熊本和牛放題，還重本包價值$400的《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票，行程集自然歷史、美食、音樂於一身，每人只需$599起，聖誕想與家人或閨蜜來趟本地遊，就要捉緊是次KKday優惠！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
賞盧吉道隱藏版維港景＋大館免費深度導覽
今次KKday推出的港島一日遊之旅，僅限12月20日一團，一行人將於當日在九龍塘集合，乘搭旅遊巴直達太平山頂，漫步百年歷史的盧吉道3.5公里環山步行徑。全程零梯級、超易行，邊走邊打卡維港兩岸絕美風景，長者和小朋友都可以應付到！之後就轉戰中環大館，由專業導遊帶大家走進昔日警署、監獄變身的活化古蹟，聽維多利亞監獄的百年故事，順便影靚相打卡，體驗舊時香港歷史文化。
熊本燒肉放題任食90分鐘＋壓軸《魔雪奇緣電影音樂會》
下午5時左右則會去到銅鑼灣食熊本直送和牛和黑豚燒肉放題作晚餐。頂級熊本和牛、黑毛豬梅花肉、海鮮拼盤、任食任添90分鐘。吃飽後便會移師到尖沙咀香港文化中心音樂廳，每人獲贈價值$400的《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票，大銀幕播電影同時，現場更有管弦樂團同步演奏《Let It Go》等經典配樂，聖誕氣氛爆燈！
每人只需$599起！聖誕限定僅一團！
原價$700的港島一日遊之旅，現KKday推出86折優惠，每人只需$599起，已包旅遊巴接送、專業導遊、熊本燒肉放題、《魔雪奇緣音樂會》$400正價門票、大館導賞及保險，僅限12月20日一團，名額極有限，要報名就趁早！
【香港島深度體驗一日遊】太平山頂漫步、銅鑼灣熊本燒肉放題、參觀大館、重本包含價值港幣400元《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票
價錢：$599
（原價：$700）
出發日期：2025年12月20日
集合地點：九龍塘港鐵站D出口
費用包括：旅遊巴士，導遊，保險，門票及熊本燒肉放題
集合時間：1pm（請於15分鐘前到達集合地點報到，逾時不候）
解散時間：9:30pm
更多相關文章：
AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔
迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
其他人也在看
【開箱故事】演唱會神器？vivo X300 Pro港版啡色款體驗分享 !
你是否曾經在演唱會現場，想要捕捉精彩瞬間，卻發現手機拍攝效果未如理想？近期旗艦手機紛紛強調攝影功能，vivo最新推出的X300 Pro更被冠上「演唱會神器」的稱號。這次我們實際開箱港版啡色款式，檢視其真實表現。Mobile Magazine ・ 1 天前
【Yahoo送你免費入場券】「卅間音樂節」三日兩夜露營音樂藝術節｜Yahoo活動街
「卅間音樂節」是一個由香港本土音樂人策劃、充滿創意與生命力的大型音樂盛事。今年踏入第三屆，舉辦地點從最初只能容納300人的天星小輪，到去年中環的巨型俱樂部，再到今年擴展至長洲西園、面積達50萬平方呎的私人營地，規模逐年升級，令今屆主題「用愛發電」的三日兩夜露營音樂藝術節令人期待，而今年主辦方首次讓有成人陪同的12歲以下的小朋友免費入場，希望讓下一代可以更早接觸音樂文化藝術。為了讓大家沉浸式感受這個氛圍，Yahoo將會送出免費入場門票，讓讀者了解更多音樂魅力！Yahoo 活動街 ・ 16 小時前
結業潮2025｜中環法式可麗餅專門店「Cafe Crepe」年底結業 開業9年加拿大過江 套餐限時75折優惠
又有過江龍撤港！開業逾9年的加拿大過江龍Cafe Crepe，主打正宗法式可麗餅，近日宣布最後一間位於中環威靈頓街的分店將於2025年12月31日正式結業。即日起會推出兩項回饋活動答謝各位食客支持。Yahoo Food ・ 25 分鐘前
聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯
香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於即日起至2026年1月4日舉行，今次活動首次聯手置地公司，帶來頭炮活動「冬日小鎮．中環」，分別於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」、遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
魚食譜｜日式料理 蒲燒鯛魚飯
Youtube影片教學->https://youtu.be/bfLRPCPkzKA 鰻魚太貴? 沒關係~改用便宜的鯛魚也可做出不輸鰻魚飯的丼飯唷 鯛魚表面灑點麵粉 可以用來稠化醬汁 也可讓醬汁很好的吸附在鯛魚表面 配料可以用菇類、洋蔥等耐煮的食材 最後配上一碗現煮的白飯Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
珍惜生命｜粉嶺芬園已婚警察宿舍40歲女子墮樓 當場死亡
粉嶺聯和墟有人墮樓死亡。 今日（18日）早上6時58分，一名40歲姓顏女子於粉嶺聯和墟粉嶺樓路17號芬園已婚警察宿舍墮樓，倒臥在平台上，保安員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名女子已經當場死亡，相信她從上址一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍確定，正在調查她的身分及墮樓原因am730 ・ 1 天前
青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！
哎喲，青森的秋冬本該是漁民撒網賞海景的愜意，誰知11月13日早上9點30分，野邊地町港口漁民出海北行陸奧灣，離岸幾百米竟見黑熊頭探水面，像在海上散步！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
【萬寧】今日出位價（只限20/11）
萬寧今日出位價草姬腰膝鬆60粒低至$159/件，有助修復軟骨，鞏固軟骨健康，以及舒緩關節痛楚及酸軟，減輕關節僵硬感覺，加強關節活動度。YAHOO著數 ・ 31 分鐘前
香港滑雪全攻略！港人必睇：4 大模擬場 vs 大灣區 7 大真雪場！
香港滑雪全攻略，涵蓋大灣區11大滑雪場，包括香港本地室內模擬滑雪場及深圳、廣佛真雪場詳盡介紹。Trip.com 提供最新票價、交通及適合對象，助你輕鬆規劃冰雪旅程。Trip.com ・ 22 小時前
拒絕收回高市涉台言論 日官員訪華無成果
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰訪問中國，試圖為中日緊張關係降溫，昨在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。日媒引述外務省消息人士稱，中方要求日本收回首相高市早苗的涉台灣言論，但日方拒絕，未能化解中日緊張關係。外交部發言人毛寧昨回答記者提問時重申，日方必須立即收回錯誤言論。高市涉台言論引發的中日外交爭拗，am730 ・ 1 天前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【U士多】秒殺價 G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件（即日起至27/11）
U士多秒殺價有G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件、農心辛辣麵五包裝$19.9/袋、素瑪哥SUMACO綜合蔬果乾100克 $9/件、盛田美張 男山大吟釀$59/支、韓國廣川紫菜九包裝 $28/2包、千城堂開心果小食大包裝 $49.9/袋、伊藤園綠茶/濃味綠茶500毫升 $10/2支、媽咪麵五包裝 $12.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕/黃油蛋糕 $24/2包、駱駝嘜花生油/粟米油/芥花籽油900毫升 $19.9/支、水仙花牌五香肉丁 $11.9罐！YAHOO著數 ・ 15 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 2 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 22 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 5 小時前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 18 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前