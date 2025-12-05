災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
聖誕好去處2025｜澳門國際光影節12.6登場！必看28大夜間光影燈飾/免費巴士巡遊/聖誕主題美食遊戲 即睇時間/地點/交通安排
聖誕燈海又來襲，今年澳門不玩商場燈飾，直接將整個澳門點亮！澳門旅遊局於2025年12月6日至2026年1月11日期間舉行「2025澳門國際光影節」，於南灣區、北區及新口岸區打造3大光影展區，設置28組燈光、AR互動和燈飾裝置，大家不但可免費乘搭光影巴士、參加工作坊及欣賞快閃表演，還可AR掃碼換禮物，港人週末又多了一聖誕好去處選擇！
28組夜間光影體驗+AR互動裝置
「2025澳門國際光影節」活動橫跨南灣區、北區及新城區3大區域，由澳門、內地、葡萄牙、韓國、澳大利亞和美國的創作團隊聯手打造，以「光繪·未來」為主題，結合美食、文化、創意及科技，設置28組燈光、AR互動和燈飾裝置，並於活動期間每晚6時至10時免費開放。而且各展區設有鋼印蓋章或二維碼，供大家AR掃碼打卡，收集「星光」兌換禮品！
設聖誕主題美食、文創、遊戲攤位
另外，活動期間的周五、六、日及特定節慶日子，新口岸區澳門大賽車博物館鄰近的高美士街、廈門街和長崎街一帶，將設有美食、文創和遊戲攤位等特色主題嘉年華活動。同期在廣州街至北京街一帶，亦會舉行繽紛聖誕新口岸延伸活動，設置主題裝置及燈飾，並安排互動體驗，打造開放式聖誕主題街區！
免費巴士巡遊＋工作坊+快閃表演
除了光影裝置外，活動期間更會舉辦多個快閃活動及工作坊，包括跳舞、魔術、機械人表演、手繪葡國花磚工作坊等，大家可預先到官網睇當日活動場次，以免錯過精彩表演！為方便遊客遊走整澳門，特別規劃兩條免費光影巴士巡遊路線，穿梭三大展區，方便居民和旅客接連體驗各區特色裝置和活動。免費巴士將於活動期間的周五、六、日及特定的節慶日子下午5時至晚上10時運行。
