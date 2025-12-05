Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

聖誕好去處2025｜ 澳門國際光影節12.6登場！必看28大夜間光影燈飾、免費巴士巡遊、聖誕主題美食遊戲 即睇時間、地點、交通安排

聖誕燈海又來襲，今年澳門不玩商場燈飾，直接將整個澳門點亮！澳門旅遊局於2025年12月6日至2026年1月11日期間舉行「2025澳門國際光影節」，於南灣區、北區及新口岸區打造3大光影展區，設置28組燈光、AR互動和燈飾裝置，大家不但可免費乘搭光影巴士、參加工作坊及欣賞快閃表演，還可AR掃碼換禮物，港人週末又多了一聖誕好去處選擇！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

澳門旅遊局於2025年12月6日至2026年1月11日期間舉行「2025澳門國際光影節」，於南灣區、北區及新口岸區打造3大光影展區。（官方圖片）

28組夜間光影體驗+AR互動裝置

「2025澳門國際光影節」活動橫跨南灣區、北區及新城區3大區域，由澳門、內地、葡萄牙、韓國、澳大利亞和美國的創作團隊聯手打造，以「光繪·未來」為主題，結合美食、文化、創意及科技，設置28組燈光、AR互動和燈飾裝置，並於活動期間每晚6時至10時免費開放。而且各展區設有鋼印蓋章或二維碼，供大家AR掃碼打卡，收集「星光」兌換禮品！

由藝術家陸曦創作的「十二星座圖譜」，運用白帳篷的穹頂作為一片投影的畫布，投射十二星座的美麗圖案。（官方圖片）

由藝術家Emanuel Barbosa創作的「光之方舟」是一艘由光構成的方舟，承載著多元文化的韻律，緩缓駛入夢想的星河。（官方圖片）

藝術家Amigo & Amigo創作的「Accordion」，意思是手風琴，以手風琴形態設計出多個拱門，象徵著多元文化的融合與世界的互通共融。（官方圖片）

設聖誕主題美食、文創、遊戲攤位

另外，活動期間的周五、六、日及特定節慶日子，新口岸區澳門大賽車博物館鄰近的高美士街、廈門街和長崎街一帶，將設有美食、文創和遊戲攤位等特色主題嘉年華活動。同期在廣州街至北京街一帶，亦會舉行繽紛聖誕新口岸延伸活動，設置主題裝置及燈飾，並安排互動體驗，打造開放式聖誕主題街區！

嘉年華攤位特別設計成「咖啡杯」與「滴濾壺」造型。（官方圖片）

攤位遊戲：撈起大作戰（官方圖片）

攤位遊戲：派對連連拍（官方圖片）

免費巴士巡遊＋工作坊+快閃表演

除了光影裝置外，活動期間更會舉辦多個快閃活動及工作坊，包括跳舞、魔術、機械人表演、手繪葡國花磚工作坊等，大家可預先到官網睇當日活動場次，以免錯過精彩表演！為方便遊客遊走整澳門，特別規劃兩條免費光影巴士巡遊路線，穿梭三大展區，方便居民和旅客接連體驗各區特色裝置和活動。免費巴士將於活動期間的周五、六、日及特定的節慶日子下午5時至晚上10時運行。

今年快閃活動的項目達21個，將會分別在筷子基東方海岸休憩區、南灣湖白帳篷和新口岸表演舞台區旁三個地點進行。（官方圖片）

澳門跨境巴士/噴射飛航單程票只要$160起！

計劃「過大海」去澳門玩的話，乘搭噴射飛航或永東跨境巴士都非常快捷！由香港上環出發，乘搭噴射飛航最快約55分鐘即可直達澳門，單程票$173起；選擇乘搭跨境巴士，可於多個九龍新界點上車，只要在港珠澳大橋落車過關，一程車就可以送到各間人氣酒店，單程票只需$160起，不論是即日來回，還是短途旅行都非常方便！

香港來往澳門直通巴士 [永東巴士跨境快線-單程]

價錢：$160起

於Klook購買

香港往／返澳門噴射飛航船票（單程）

價錢：$173起

於Klook購買 於KKday購買

乘搭噴射飛航最快約55分鐘即可直達澳門，單程票$173起。（圖片：官方）

選擇乘搭跨境巴士，可於多個九龍新界點上車，只要在港珠澳大橋落車過關，一程車就可以送到各間人氣酒店，單程票只需$160起。（圖片：官方）

更多相關文章：

香港好去處｜穿越時空的灣仔濟公之旅！濟公服體驗、導賞遊宗教建築、手藝工作坊、主題飲食｜國際濟公文化節

AIA嘉年華12月22回歸！逾30款機動遊戲/攤位 早鳥門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠

聖誕好去處2025｜英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港！7大打卡場景+5大親子遊戲+期間限定店

聖誕好去處2025｜英國爆紅品牌NOODOLL首度登陸香港！12隻萌爆薯仔打造英倫風百貨+薯寶湯限量登場

聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打藝趣嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會

聖誕好去處2025｜觀塘Kiztopia《薑餅人奇幻聖誕村》2,000呎彈床遊樂場！6米高薑餅屋聖誕村/3.5米高小熊Bell、恐龍Drago

聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）｜迪士尼空降尖沙咀/角落小夥伴動感遊戲/UNIQLO聖誕樂園

聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票

聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環

聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅

聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集