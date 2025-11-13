聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
荃灣帝盛酒店時不時都會舉辦DIY工作坊，今個聖誕節將推出「脆」趣聖誕松果工作坊，每位只需$69起，即可親子製作脆脆松果蛋糕，更能以低至半價優惠加購室內兒童遊樂場Kids Zone門票，為聖誕節日增添氣氛。
人均$69起 DIY脆脆松果蛋糕
荃灣帝盛酒店於11月及12月份推出「脆」趣聖誕松果工作坊，每組參加者即一大一細只需$138起，即可親手製作屬於自己的脆脆松果蛋糕，製作過程相當簡單易學，全程無需煮焗，零經驗者都能快速上手，除開人均只需$69起，聖誕節正日或Boxing Day都有堂，絕對是聖誕好去處。
價錢：$138
低至5折加購兒童遊樂區入場票
家長還可以$50起優惠價加購荃灣帝盛酒店室內兒童遊樂場Kids Zone任玩45分鐘門票，優惠低至5折！Kids Zone佔地超過2,000平方呎，設有5個不同主題的互動遊樂區，包括「超級英雄」、「波波池天地」、「救火英雄」、「公主華麗派對」及「小小城區」，內設有2米高室內攀石牆、波波池區、角色扮演區等好玩玩樂設施，適合1至9歲參與，入場時段指定為10am-11am/12nn-1pm/4pm-5pm/ 6pm-7pm，於KKday加購後記得自行聯絡酒店預約！
荃灣帝盛酒店
地址：健全街28號葵涌（地圖按此）
