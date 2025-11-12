聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅

【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。

Yahoo新聞 ・ 2 小時前