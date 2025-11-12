最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
今年想親手製作聖誕蛋糕？Yahoo購物專員發現8度海逸酒店推出親子芒果拿破崙工作坊+下午茶，由大廚直接指導製作芒果拿破崙蛋糕，落堂後還可在酒店餐廳品嚐下午茶，一大一細價錢為$450，除開人均$225，即睇這個聖誕親子好去處吧！
工作坊+下午茶二合一
8度海逸酒店於今年11月及12月指定日子舉行聖誕限定的「親子芒果拿破崙工作坊 + 下午茶」，由酒店大廚親自指導製作芒果拿破崙蛋糕，大人細路夾手夾腳唧吉士醬、夾餅皮，以及擺放芒果等，即使無入廚經驗都不會失敗。工作坊完結後，可到酒店餐廳享用下午茶，包括牛乳布甸、牛油鬆餅、脆炸手切薯條伴芒果沙律醬、芝士焗鮮茄蓉免治牛肉及飲品一杯，即時補充糖分及體力！價錢為$450，除開人均$225，適合3-11歲小童與成人一同參加；如果一家三口想一齊參加都無問題，另加成人$220（不包工作坊材料）、小童$320（包一份工作坊材料）即可一同參與，有得玩有得食，絕對是親子聖誕好去處！
【聖誕限定】親子芒果拿破崙工作坊 + 下午茶｜出發日期：2025年11月23日，12月7、13、14、20、21、27、28日
價錢：$450
8度海逸酒店
地址：土瓜灣九龍城道199號（地圖按此）
