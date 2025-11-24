張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
聖誕好去處2025｜觀塘Kiztopia《薑餅人奇幻聖誕村》2,000呎彈床遊樂場！6米高薑餅屋聖誕村/3.5米高小熊Bell、恐龍Drago
今年聖誕，觀塘YM²裕民坊聯乘新加坡人氣親子品牌Kiztopia，打造超過2,000呎的《薑餅人奇幻聖誕村》，村內更有多項冒險任務等小朋友解鎖，Kiztopia Friends的恐龍Drago、小熊Bell亦化身巨型充氣角色，陪大家過聖誕。這個聖誕村將成為東九龍最萌的親子熱點。
Kiztopia薑餅人奇幻聖誕村佔地2,000呎
由2025年11月29日至2026年1月4日，走進YM²裕民坊L1中庭，首先映入眼簾的是高達6米的《薑餅人奇幻聖誕村》。小象Eli、恐龍Drago、小河馬Happy等Kiztopia Friends換上聖誕造型，坐鎮各個關卡，邀請小朋友一同挑戰。從「小象Eli波波池探險屋」開始，穿越糖果山攀爬牆，再衝上近4米高的薑餅屋頂，從「恐龍Drago夢幻滑梯」一瀡而下，最後踏上「河馬Happy搖擺橋」，每一關都充滿驚喜與歡樂。聖誕村內設有繽紛波波池、攀爬牆及障礙通道，讓小朋友邊玩邊鍛鍊平衡力與膽量。場內亦設有多個打卡位，包括閃爍聖誕樹與甜點造型充氣裝置，無論是玩樂還是拍照，都能感受到濃厚的節日氣氛。
3.5米高Drago與Bell等大家來打卡
除了中庭的聖誕村，3.5米高的恐龍Drago與小熊Bell亦分別現身於UG大堂及L3花園平台，換上聖誕裝束，等待大家前來合照打卡。想參加《薑餅人奇幻聖誕村》的話，可於商場即日以電子貨幣消費滿$200換領即日入場證一張。亦可選擇現場或透過Klook購票，平日票價為$52，週末及公眾假期為$60。Klook更設有早鳥優惠，於11月21日至28日期間購票可享$52劃一價，並額外獲贈$20商場優惠券，名額有限，先到先得。
【早鳥限量】25分鐘單次入場證 (2歲或以上小童/ 成人) + $20 YM² 裕民坊優惠券
價錢：$52起
（原價$60起）
薑餅人奇幻聖誕村
地址：觀塘協和街33號YM²裕民坊L1中庭（地圖按此）
日期：2025年11月29日至2026年1月4日
時間：2025年11月29日至12月12日及星期一至五（公眾假期除外）12nn - 8pm
2025年12月12日至2026年1月4日 星期六、日及公眾假期 11am - 9pm
註：每日分節開放，每節約25分鐘
門票：
平日票價為$52
週末及公眾假期為$60
11月21日至28日早鳥優惠$52，並額外獲贈$20商場優惠券
網址：按這裡
