聖誕好去處2025｜車尾箱聖誕市集回歸！6米高巨型聖誕樹＋逾100個攤檔、葛民輝/少爺占品牌進駐

中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12日起回歸，以街頭藝術為主題，結集逾100個攤位，當中包括潮流教父葛民輝、DJ少爺占、藝人譚杏藍所創立的品牌，今年將與本地街頭藝術木藝品牌Start from Zero合作，帶來4大木製攤位遊戲，打造潮流復古手藝市集；由於活動將橫跨聖誕與除夕假期，現場更設有高達6米的巨型閃亮聖誕樹，指定日子還有本地樂隊及歌手輪流演出，將市集氣氛推向高峰！

中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12日起回歸，以街頭藝術為主題，結集逾100個攤位。（相片來源：官方照片）

逾100個攤檔有葛民輝/少爺占品牌

中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12至14日 、20至21日、25至28日及31日舉行，橫跨聖誕與除夕假期，結集逾100個手工藝、潮流品牌、節日飾品及海外品牌攤位，當中不乏名人、本地匠人、網絡人氣手作店親自營運品牌，包括潮流教父葛民輝的自創品牌Like Black、DJ少爺占的精品咖啡品牌Treble Coffee、彭峻峰創辦的型格潮牌432hz、關智斌特設限定經典車攤檔、藝人譚杏藍創立的Byebuy Market等；當然還有飲食攤位，包括主打養生輕食的何金銀外賣店、以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記、融合清酒與音樂的寂寞清酒俱樂部等，購物的同時都能醫肚！

中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12至14日 、20至21日、25至28日及31日舉行，橫跨聖誕與除夕假期。（相片來源：官方照片）

潮流教父葛民輝的自創品牌Like Black。（相片來源：官方照片）

DJ少爺占的精品咖啡品牌Treble Coffee。（相片來源：官方照片）

以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記。（相片來源：官方照片）

融合清酒與音樂的寂寞清酒俱樂部。（相片來源：官方照片）

4大木製攤位遊戲+珍藏經典車展

今年活動聯乘本地街頭藝術木藝品牌Start from Zero，除了採用原木搭建市集，更帶來4款木製攤位遊戲，大小朋友都可以重拾童趣。與此同時，大會將聯同本地文化潮流品牌Growthring & Supply、Flat Out地板油及其他神秘嘉賓，帶來珍藏經典車展，車迷們絕對不能錯過。

6米高巨型聖誕樹+戶外音樂派對

為了增加節日氣氛，場內特設6米高巨型閃亮聖誕樹，與11月27日起亮燈的中港城聖誕燈飾相呼應；指定日子將邀得不同本地樂隊及歌手舉辦戶外音樂派對，包括本地樂隊Locksmiths開鎖佬、50年代鄉村搖滾樂團The Boogie Playboys、Hedgehog及DJ Delta T；另麻利亦會主持現場podcast環節，邀請到檔主們分享匠人精神與品牌故事，在維港海旁展開一場別開生面的潮流派對！

指定日子將邀得不同本地樂隊及歌手舉辦戶外音樂派對。（相片來源：官方照片）

中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月12-14、20-21、25-28及31日

時間：2pm-8pm（12月12日4pm-8pm、12月31日5:30pm-12:30am）

地點：中港城海豚池平台花園（地圖按此）

