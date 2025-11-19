Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜開蓬巴士夜遊聖誕燈海買1送1優惠！人均只需$74 夜遊尖沙咀、彌敦道鬧市

聖誕儀式感，到尖沙咀跟燈飾打卡，今年不妨換個方式，坐上開蓬巴士，迎着冬夜微風，從高處俯瞰整條閃爍燈海？今年聖誕，KKday推出限時快閃優惠，兩人同行只需$148，即人均$74，就可以參加這個極具節日氣氛的夜遊行程，感受不一樣的聖誕浪漫。

聖誕夜遊體驗 開蓬巴士穿梭燈飾海洋

這個45分鐘的開蓬巴士之旅，專為聖誕節而設，路線圍繞尖沙咀及紅磡一帶，途經多個半島酒店、尖東海傍、尖沙咀嘉福酒店、尖東麽地里、紅磡火車站迴旋處等。沿途燈飾閃爍，氣氛濃厚，無論是情侶拍拖、親子同遊，還是三五知己一齊出動，都非常適合。

開蓬巴士聖誕燈飾夜遊之旅買一送一優惠，人均$74起！（圖片來源：KKday）

導遊講解＋打卡停站，節日氣氛滿分

行程由專業導遊全程講解，介紹沿途地標與聖誕故事。活動由2025年11月29日開始，直至2026年1月1日結束，橫跨整個聖誕及新年假期，同時每日設有四個出發時段：6pm、7pm、8pm及9pm。這次快閃優惠於11月19日10am開賣，採用買一送一形式，2人同行只需$148，即人均$74，極具吸引力。另外，開篷巴士聖誕燈飾遊還有配晚餐選擇，可選三道菜法國餐廳Fast Gourmet、港青酒店YMCA特色晚餐，價錢$188起。

【KKday 快閃限量搶– 2 人同行 HK$148】開篷巴士聖誕燈飾遊 （大小同價）

價錢：$148/2位 （原價$292） ，人均$74

時間：6pm/7pm/8pm/9pm(敬請提早15分鐘到達集合地點，逾時不候)

集合地點: 尖沙咀九龍酒店正門對面 (半島酒店側門)

解散地點: 九龍酒店

車程: 約 45 分鐘

參加者當日會乘坐特色開篷巴士，穿梭於尖沙咀海旁及彌敦道鬧市，觀賞一年一度的聖誕燈飾。（圖片來源：KKday）

特色開蓬巴士夜遊賞燈飾之旅｜三道菜法國餐廳Fast Gourmet｜2025 聖誕好去處

價錢：$298起

出發日期：2025年11月28日至2026年1月1日 (12月24-25 & 31 除外)

行程：法式甜點焦糖燉蛋工作坊 (0.5小時) → “Fast Gourmet”享用三道菜西餐 (1小時) → 九龍酒店正門對面集合（半島酒店側門）→ 乘開篷巴士夜遊尖沙咀海旁、彌敦道感受香港另一個特色節日氣氛→ 自由解散

集合時間：(A)6pm // (B)7pm (敬請提早 15 分鐘到達集合地點，逾時不候)

集合/解散地點：尖沙咀 The ONE 6樓L608號舖“Fast Gourmet”

現場請出示電子憑證

Fast Gourmet 三道菜西餐 - 白酒忌廉空運藍青口（圖片來源：KKday）

Fast Gourmet 三道菜西餐 - 西班牙黑毛豬腩（圖片來源：KKday）

30分鐘法式甜點焦糖燉蛋工作坊（圖片來源：KKday）

特色開蓬巴士夜遊賞燈飾之旅｜港青酒店YMCA特色晚餐

價錢：$188起 （原價$543）

出發日期：2025年11月29日至2026年1月1日 (12月24-26 & 31日除外)

選項A：6:30pm到港青酒店YMCA 港青咖啡座用餐，8pm乘搭開蓬巴士；選項B：6pm乘搭開蓬巴士，7:30pm到港青酒店YMCA 港青咖啡座用餐

套餐可選擇：港式咖喱牛腩飯/經典焗豬扒飯/紅燒珍菌竹笙豆腐煲＋所有套餐均配咖啡或茶一杯

現場請出示電子憑證

港青酒店YMCA特色晚餐：經典焗豬扒飯（圖片來源：KKday）

