Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕好去處2025｜馬灣公園挪亞方舟門票買1送1，人均$99！冬日限定「螢幻智激聖誕之旅」大玩鐳射槍+無人機足球+螢光旋轉畫

聖誕節將至，計劃好聖誕好去處未呢？想遠離繁囂推介馬灣公園挪亞方舟！挪亞方舟現正舉行「螢幻智激聖誕之旅」，帶來5大智「螢」任務，能大玩鐳射槍、無人機足球及螢光旋轉畫，結合科技、藝術及創意；Klook將於12月22日早上11點推出1日門票買1送1優惠，折後每位只需$99，立即往下睇睇優惠詳情！

位於馬灣公園的挪亞方舟絕對有遠離繁囂的感覺！（相片來源：官方照片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

一日門票低至$99 適用期長達半年以上

Klook於12月22日早上11點推出1日門票買1送1，兩張一日門票只需$198，除開每位只需$99，適用日期由12月22日至2026年6月30日，長達半年以上，除了可以參加今個聖誕舉行的「螢幻智激聖誕之旅」，還有新春及復活節等活動。

冬日限定「螢幻智激聖誕之旅」 挑戰5大任務

今次「螢幻智激聖誕之旅」共有5大智「螢」任務，包括勇闖光影迷宮大玩鐳射槍的智螢迷宮神射手、考驗手眼協調力與智慧的無人機足球智激鬥、發揮創意細胞的螢光旋轉畫藝工房、DIY聖誕節慶棒棒糖、製作夜光原子筆的光之物語萌具製作室等，大家亦可穿梭挪亞方舟及馬灣1868的多個打卡景點搜羅各處奇趣印章，製作專屬明信片！不過留意5大任務需要使用遊戲代幣才能參加，售價為兩個港幣$20。

廣告 廣告

「螢幻智激聖誕之旅」於即日起至2026年1月1日舉行。（相片來源：官方照片）

挑戰5大智「螢」任務，包括勇闖光影迷宮大玩鐳射槍的智螢迷宮神射手。（相片來源：官方照片）

考驗手眼協調力與智慧的無人機足球智激鬥。（相片來源：官方照片）

發揮創意細胞的螢光旋轉畫藝工房。（相片來源：官方照片）

【買一送一】香港馬灣公園挪亞方舟1日門票

價錢：兩張$198，人均$99 （原價$396）

開售時間：2025年12月22日11am

適用日期：2025年12月22日至2026年6月30日

SHOP NOW

更多相關文章：

聖誕好去處2025｜啟德JP超動感世界全日任玩套票低至3折！$500玩足10小時＋自助餐飲＋超音鼠見面會＋大抽獎

聖誕好去處2025｜最後機會！山頂大富翁主題館限時回歸門票65折：6大經典主題場景、4D體驗與鑽石大盜街頭追逐

聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！ Pinkoi聖誕市集/ 全港最齊扭蛋樂園/TOMICA 周年慶典