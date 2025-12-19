宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕好去處2025｜馬灣公園挪亞方舟門票買1送1，人均$99！冬日限定「螢幻智激聖誕之旅」大玩鐳射槍+無人機足球+螢光旋轉畫
聖誕節將至，計劃好聖誕好去處未呢？想遠離繁囂推介馬灣公園挪亞方舟！挪亞方舟現正舉行「螢幻智激聖誕之旅」，帶來5大智「螢」任務，能大玩鐳射槍、無人機足球及螢光旋轉畫，結合科技、藝術及創意；Klook將於12月22日早上11點推出1日門票買1送1優惠，折後每位只需$99，立即往下睇睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
一日門票低至$99 適用期長達半年以上
Klook於12月22日早上11點推出1日門票買1送1，兩張一日門票只需$198，除開每位只需$99，適用日期由12月22日至2026年6月30日，長達半年以上，除了可以參加今個聖誕舉行的「螢幻智激聖誕之旅」，還有新春及復活節等活動。
冬日限定「螢幻智激聖誕之旅」 挑戰5大任務
今次「螢幻智激聖誕之旅」共有5大智「螢」任務，包括勇闖光影迷宮大玩鐳射槍的智螢迷宮神射手、考驗手眼協調力與智慧的無人機足球智激鬥、發揮創意細胞的螢光旋轉畫藝工房、DIY聖誕節慶棒棒糖、製作夜光原子筆的光之物語萌具製作室等，大家亦可穿梭挪亞方舟及馬灣1868的多個打卡景點搜羅各處奇趣印章，製作專屬明信片！不過留意5大任務需要使用遊戲代幣才能參加，售價為兩個港幣$20。
【買一送一】香港馬灣公園挪亞方舟1日門票
價錢：兩張$198，人均$99
（原價$396）
開售時間：2025年12月22日11am
適用日期：2025年12月22日至2026年6月30日
更多相關文章：
聖誕好去處2025｜啟德JP超動感世界全日任玩套票低至3折！$500玩足10小時＋自助餐飲＋超音鼠見面會＋大抽獎
聖誕好去處2025｜最後機會！山頂大富翁主題館限時回歸門票65折：6大經典主題場景、4D體驗與鑽石大盜街頭追逐
其他人也在看
聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）！尖東全新AI光影匯演/大玩薑餅人奇幻聖誕村/巨型粉紅禮物屋
聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為九龍區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
聖誕好去處2025｜啟德JP超動感世界全日任玩套票低至3折！$500玩足10小時＋自助餐飲＋超音鼠見面會＋大抽獎
聖誕節即將來臨，還在煩惱去哪裡開 Party？位於啟德的超人氣室內運動遊樂場 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）將於12月20日舉行「周年慶典」，原價$1,690的「全日玩樂套票」，現大派福利，只需$500，10小時任玩3大主題區，還包豐富派對美食自助餐、現場 Live Band 音樂會，甚至還有大抽獎！無論是情侶拍拖、成班 Friend 聚會，還是一家人帶小朋友去「放電」都超級划算。名額有限，即睇以下必玩亮點！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介12間！酒店蛋糕低至$70/限時早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕節是瘋狂玩瘋狂吃的日子，想盡興慶祝就記得買好聖誕禮物，預訂好聖誕大餐及聖誕自助餐，也不要忘記買一個靚靚聖誕蛋糕！Yahoo Food就為大家搜羅了12間高質餅店，帶來充滿節日氣氛的蛋糕，傳統的朱古力樹頭蛋糕、米芝蓮出品蛋糕、或是大熱口味的開心果朱古力蛋糕，只要網上Click一下，就可以輕鬆入手酒店級蛋糕，部分早鳥優惠更低至$70一個！Yahoo Food ・ 4 小時前
【MoneyTalk直播】隔晚納指升逾1% 美光飆逾一成
Yahoo TV 財經直播節目 【Money Talk】，逢交易日早上11:30直播，每星期由財經界人氣KOL輪流主講，30分鐘互動足夠教你理財創富。Yahoo LIVE HK ・ 1 小時前
【Châteraisé】士多啤梨朱古力芭菲買一送一（即日起至優惠結束）
Châteraisé進行門市限定優惠，士多啤梨朱古力芭菲買一送一，芭菲底部是士多啤梨果醬，中間夾住細膩的雲呢拿慕絲，再加入朱古力海綿蛋糕，頂層有朱古力忌廉和朱古力薄片，再以士多啤梨作點綴，除了口感層次豐富，紅色外型相當有聖誕氣氛，非常適合作為聖誕大餐後的甜點！產品數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 1 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 天前
結業潮2025｜灣仔老字號馬來西亞菜「莎巴馬來西亞餐廳」重開3年再度結業 曾連續多年獲米芝蓮推介
曾連續多年獲米芝蓮推介、屹立灣仔謝斐道逾23年的老字號馬來西亞菜 「莎巴馬來西亞餐廳」，2019年曾因加租無奈結業，及後於2022年重開。事隔3年，餐廳近日宣佈因市道不景氣，即將於2026年2月7日再次結業。Yahoo Food HK ・ 4 小時前
近2成情侶聖誕大餐預算500蚊 海外旅遊熱情減 男士北上意欲增
【on.cc東網專訊】又到聖誕，不少情侶正忙於準備如何與另一半共度佳節。不過交友約會公司調查發現，香港情侶消費趨向保守，在餐飲消費上更多人傾向花費500港元以下，女士比例由15%增加至17%，男士更由去年的11%大增至17%；另外調查亦發現香港情侶海外旅遊熱情稍on.cc 東網 ・ 23 小時前
阿嬌鍾欣潼拍卸妝片被指「卸了個寂寞」！素顏皮膚質素超好，崇尚「減法護膚」來養好皮膚
鍾欣潼阿嬌分享「晚間卸妝程序」，被指素顏皮膚比化妝更漂亮，就是「卸了個寂寞」！阿嬌近年狀態大勇，凍齡肌膚柔滑零毛孔，網民更指「完全看不出卸了甚麼」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【百佳】佳搶價本周優惠 精選品牌急凍湯圓加$1多1件（即日起至25/12）
百佳精選冬至、聖誕食材，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有精選品牌急凍湯圓加$1多1件、公仔點心3-10件裝 $49.9/4包、金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤裝 $128/袋！YAHOO著數 ・ 27 分鐘前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 分鐘前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本 再借子女親友失逾400萬元
追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代am730 ・ 1 天前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 5 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
【惠康】買維他/維他奶滿$88 即送總值$65出前一丁、零食（即日起至25/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買維他/維他奶常溫飲料滿$88，即送總值$65禮品；買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油3x900毫升，即送總值$50禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前