聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
今年聖誕，不用飛歐洲也能感受意式浪漫。愉景灣將於2025年冬季化身為夢幻聖誕村，打造一場充滿歐陸風情的冬日慶典。從閃亮玻璃屋到金色城堡，從燈光巡遊到音樂市集，每一個角落都洋溢著節日氣氛，讓人彷彿置身意大利小鎮。
意式童話場景 打卡必到
走進愉景廣場，最吸睛的莫過於那座閃亮玻璃屋。在燈光映照下，彷如水晶宮殿般閃爍，成為打卡控的夢幻天堂。愉景北商場則以20米高的金色玻璃城堡與鐘樓結合，氣派非凡。旁邊更設有靈感源自羅馬西班牙廣場的「船之噴泉」，為整個聖誕村添上濃厚的歐陸風情。D’Deck海濱長廊與心鎖長廊亦不容錯過，節日期間將化身為聖誕星光大道。夜幕降臨，燈飾交織成浪漫燈海，配合燈光投影與飄雪效果，讓人沉醉於冬日童話之中。
星光亮燈儀式 音樂巡遊揭序幕
愉景灣的冬日慶典將於11月21日正式展開。當晚將舉行盛大的亮燈儀式及巡遊活動，現場熱鬧非凡。人氣歌手兼演員魏浚笙（Jeffrey）將親臨現場，帶領巡遊隊伍並主持亮燈儀式，更會獻唱多首作品，為節日揭開序幕。12月26日，愉景北商場將舉辦「Best Music. Best Taste @DB」音樂活動，邀請周吉佩、羅啟豪及新生代女團Beanies、IdG Bubbles登台演出，為聖誕假期注入青春活力。
聖誕市集 節日氣氛滿載
而愉景廣場則於12月25日至28日設有聖誕露天市集，木屋攤位雲集，售賣手作精品、節日飾品、美酒佳餚等，現場更有聖誕老人派禮物、魔術表演、兒童舞蹈及跳繩秀，適合一家大小同樂。此外，周日露天市集亦將於11月9日、11月23日及12月14日以聖誕主題呈現，為週末增添節日色彩。
8,000張免費渡輪船票
今年聖誕，愉景灣特別送出8,000張免費渡輪船票，由2025年11月22日至2026年1月1日，逢周末及公眾假期，市民可於中環3號碼頭免費乘搭11:30am的指定班次前往愉景灣（12月24日則於上午11:40開出）。星期日及公眾假期更可直達愉景北，只需使用八達通卡入閘即可享優惠，先到先得，額滿即止。
「愉景灣意式冬日慶典」
打卡位及燈飾
日期：2025年11月21日至2026年1月1日
地點：愉景北商場、愉景廣場及D’Deck
愉景灣免費渡輪節日優惠
日期：2025年11月22日、11月23日、11月29日、11月30日、12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日、12月24日*、12月25日、12月26日、12月27日、12月28日、2026年1月1日；星期六、星期日、平安夜及公眾假期
指定班次出發時間：11:30am (*12月24日的免費班次將於11:40am開出)
出發地點：中環3號碼頭
註：
於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。
只需使用八達通卡入閘，即可享這優惠；限單程且先到先得，額滿即止。
聖誕亮燈儀式及巡遊
日期：2025年11月21日
時間：6:45pm
地點：愉景北商場
表演嘉賓：魏浚笙Jeffrey
夢幻冬日飄雪
日期：2025年11月22日、11月23日、11月29日、11月30日、12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日、12月24日、12月25日、12月26日、12月27日、12月28日、2026年1月1日；星期六、星期日、平安夜及公眾假期 時間：下午3:00至3:10、下午6:00至6:10
地點：愉景北商場及愉景廣場正門外
周日露天市集
日期：2025年11月9日、11月23日及12月14日
時間：11am-6pm
地點：愉景廣場 《新城．我們的大熱唱2025》
日期：2025年12月14日（星期日）
時間：2-4pm
地點：愉景北商場
愉景灣聖誕露天市集
日期：2025年12月25日至12月28日
時間：12nn-8pm
地點：愉景廣場露天廣場
與聖誕老人會面
日期：2025年12月25日至12月26日
地點：愉景廣場及愉景北商場 Best Music. Best Taste @DB
日期：2025年12月26日
時間：2pm-3:30pm
地點：愉景北商場
表演嘉賓：周吉佩、羅啟豪，Beanies 及 IdG Bubbles
網址：按這裡
