iHerb限時優惠
聖誕好去處2025｜廣州／東莞酒店熱賣推介：買2送2／人均$257.3／聖誕節及除夕適用｜附優惠碼＋高鐵票價
聖誕節北上旅遊，坐高鐵只需約1個小時車程的廣州及東莞是不錯的選擇，若然還未訂酒店的話，Yahoo Travel按照Klook 2025下半年最熱賣內地酒店清單，整合了以下人氣廣州＋東莞酒店的住房優惠，部份更低至買2送2，且適用於聖誕節及除夕，折後每晚人均$257.3起，適合親子、情侶或一大班朋友出發呢！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
廣州／東莞熱賣酒店1. 廣州長隆熊貓酒店｜買2送2＋$50優惠碼
1.【買2大送2小】2晚包（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）＋大馬戲
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$2,459起，2大2小入住，每晚人均$307.4起
2.【買2大送2小】1晚包（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,244起，2大2小入住，每晚人均$311起
廣州長隆熊貓酒店
地址：廣州市番禺區漢溪大道廣州長隆熊貓酒店（地圖按此）
交通：廣州地鐵7號線到漢溪長隆站，D/E出口步行約5分鐘，到長隆地鐵廣場乘坐長隆度假區穿梭巴士；香港乘坐廣州長隆跨境直通巴
廣州／東莞熱賣酒店2. 廣州長隆酒店｜一家四口入住，每晚人均$298.3起
1. 【買2大送2小】2晚包（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）＋大馬戲
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$2,386起，2大2小入住，每晚人均$298.3起
2.【 買2大送2小】1晚包（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,206起，2大2小入住，每晚人均$301.5起
廣州長隆酒店
地址：廣州市番禺區番禺大道長隆旅遊度假區（地圖按此）
交通：廣州地鐵7號線到漢溪長隆站，D/E出口步行約5分鐘，到長隆地鐵廣場乘坐長隆度假區穿梭巴士；香港乘坐廣州長隆跨境直通巴。
廣州／東莞熱賣酒店3. 廣州長隆香江酒店｜買2送2＋折上折優惠碼 人均$257.3起
1. 【買2大送2小】2晚包（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）＋大馬戲套票
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$2,255起，2大2小入住，每晚人均$281.9起
2. 【買2大送2小】1晚包（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）套票
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,029起，2大2小入住，每晚人均$257.3起
廣州長隆香江酒店
地址：廣州市番禺區富石路333號（地圖按此）
交通：廣州地鐵7號線到漢溪長隆站，D/E出口步行約5分鐘，到長隆地鐵廣場乘坐長隆度假區穿梭巴士；香港乘坐廣州長隆跨境直通巴。
廣州／東莞熱賣酒店4. 東莞塘廈三正半山温泉酒店｜Boxing Day／除夕不加價
1. 【雙11閃促｜美食套餐】客房1晚（含雙人自助早餐＋雙人自助晚餐＋水世界暢玩）（12.24－25為池畔西餐廳自助晚餐）
優惠價：每晚$1,064起
（原價$1,529），人均$532起
2. 【雙11.11特惠】豪華池畔房1間1晚（含雙人自助早餐＋温泉 · 水世界暢玩等）
優惠價：每晚$737起
（原價$1,088），人均$368.5起
東莞塘廈三正半山温泉酒店
地址：東莞市塘廈鎮迎賓大道10號（地圖按此）
交通方法 ： 自駕－深圳出發經珠三角環線高速，約30分鐘直達； 高鐵－深圳北站乘搭至東莞南站（20分鐘）再轉乘的士約15分鐘。
香港往返廣州南高鐵火車票
價錢：$196.9起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
香港往返東莞高鐵火車票
價錢：$118.3起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經永安旅遊預訂
更多相關文章：
珠海新酒店2025｜珠海香洲英迪格酒店12月開幕！人均$430起住精品酒店潮牌、新香洲核心商圈、嘆天際戶外泳池
香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上
Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
深圳聖誕節好去處2025推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe
曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛
怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企
雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會
全球6大另類聖誕習俗！惡魔大遊行／棒打木頭出禮物／聖誕老人衝浪／滾軸溜冰去彌撒
北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪
澳門船飛優惠｜噴射飛航優惠抵價！$68加購第二套來回船飛、單程最平$100.8起 另送上網SIM卡
澳門船票優惠｜金光飛航買1送1、每程低至$86.5！還有2人同行優惠/頭等艙劃一價，再送美食、上網SIM卡
工展會2025｜12月中一連24日維園舉行！$1鮑魚福袋/$30雞尾酒/每日免費派酒 設樂齡活力區免費量血壓、骨密度測試
其他人也在看
【喜茶】人氣「多肉青提」系列茶飲買1送1（只限11/12）
喜茶在Instagram宣布人氣「多肉青提」系列回歸，並在12月11日今天推出限定買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
重啟宿命對決！《尋秦記》電影預告
《尋秦記》故事大綱： 一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 10 小時前
Palantir(PLTR.US)指控前高管與競爭對手AI公司違法挖角及竊取機密
AI軍工股Palantir(PLTR.US)指控其前員工創立的競爭對手AI公司Percepta涉嫌不當挖角及竊取機密資料。Palantir在法庭文件中指出，Percepta聯合創辦人兼行政總裁Hirsh Jain曾在離職僅數周後，在訊息中表示他準備挖走Palantir最優秀的開發人員，以為其初創公司服務。 Palantir在訴狀中表示，Hirsh Jain與另外兩名前Palantir高層關係密切，涉嫌共同從事非法行為。原訴狀中，Palantir指控兩名前Palantir高層盜取公司核心資產，包括數十億美元投入的源代碼。修訂訴狀新增指控三人不當挖角Palantir員工，並竊取機密文件。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
巨星也愛扭蛋！Johnny Depp東京戴「玉米筍戒指」反差萌成焦點 同系列扭蛋戒指還有這些！
巨星Johnny Depp近日現身日本，出席Tokyo Comic Con 2025活動。然而，比起活動本身，他左手小指上佩戴的一枚「玉米筍造型戒指」卻意外搶走所有焦點，在社群媒體上引爆熱烈討論！其實這款小物非常便宜，而且小編發現還有更多同系列的扭蛋，各位粉絲可以輕鬆入手同款！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
東京 Christmas Market 夢幻指南：機票已訂！體驗最濃郁、最精緻的冬日慶典
東京聖誕市集2025終極攻略！整合六本木、橫濱等7大市集時間、門票及交通。厭倦香港聖誕？立即跟著Trip.com，預訂機票酒店，體驗最浪漫的日本白色聖誕！Trip.com ・ 1 天前
雙12優惠2025｜全線買一送一！日本交通＋景點優惠6選｜關西樂享周遊券、Skyliner京成電鐵、東京地鐵券等
Klook年尾推出「年尾抵Deal大放送」，一連四日、每日分3大時段大派超過120個優惠，優惠低至$12、涵蓋全球吃喝玩樂好去處；今次Yahoo購物專員精選6大日本交通+景點優惠，包括港人常用的關西樂享周遊券、南海電鐵機場快線特急 Rapi:t、Skyliner京成電鐵、東京地鐵一至三日券等，全部均有買一送一，無論有沒有遊日計劃的各位，記得趁低入貨！Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
元朗住宅單位變非法竹館 警拘23人檢1.9萬元賭款
元朗警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，昨日(10日)晚上在區內展開反賭博行動，突擊搜查壽富街一唐樓住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔，並拘捕一名33歲本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，單位內的3名本地男子、17名本地女子及兩名内地女子，年齡介乎25至65歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。 行動中，人am730 ・ 1 天前
中菲合作遣返重要紅通人員 涉案達9.7億人民幣
【on.cc東網專訊】中國駐菲律賓大使館周四（11日）通報，中菲兩國近日在國際刑警組織框架下開展執法合作，成功攔截並遣返一名涉嫌職務犯罪的重要紅通人員。on.cc 東網 ・ 1 天前
傳 Meta 正打造全新 AI 模型「Avocado」，終究要從開源走向封閉？
Meta CEO Mark Zuckerberg 過去幾個月曾多次暗示，開源 AI 模型將不會再是其公司的核心策略。而現在根據 CNBC 及彭博的最新報導，Meta 的下一步計畫可能是在 2026 年推出全新的閉源模型「Avocado」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜香水香氛禮物合集！也許「療癒」可成為交換禮物主題，分享高質實用禮物
聖誕節轉眼就到，在準備聖誕禮物嗎？也許「療癒」可以成為主題，當中可以買香水、香氛蠟燭，或者一系列與香氣相關的單品做禮物，中性又實用，讓一眾喜歡香氣的朋友收到高質實用禮物。Yahoo Style HK ・ 1 天前
調查：經濟學家一致預期日本央行將於下周加息
《彭博》對50位經濟學家的調查顯示，經濟學家一致預期日本央行將於下周加息四分一厘至0.75%，這是自1月以來首次恢復加息，目前市場關注今次議息會議是否會釋出加息節奏的信號。 近三分之二的經濟學家認為，央行將從本月開始，大約每六個月加息一次。約20%的經濟學家認為，加息頻率將為每年一次。經濟學家對本輪加息週期最終利率的預測中位數為1.25%，意味著在下周加息後，央行還將加息兩次。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
325華籍電騙疑犯拒遣返 大鬧泰北拘留中心
【on.cc東網專訊】泰國北部達府湄索縣一個拘留中心周二（9日）爆發騷亂，325名中國籍電訊詐騙疑犯大肆破壞，要求不要遣返回國。他們早前身處毗鄰的緬甸詐騙園區，在緬軍持續掃蕩下逃入泰國，因非法入境而羈留。on.cc 東網 ・ 1 天前
食物安全｜梅林牌榨菜肉絲含過量獸藥殘餘！食安中心：長期食用或會損害泌尿系統
食安中心在十二月七日呼籲大家不要進食一批進口罐裝榨菜肉絲（梅林榨菜肉絲），這批榨菜肉絲檢出過量獸藥殘餘含量「磺胺二甲嘧啶」。中心更指出受影響批次需要停售、下架及回收。大家想知道家中的梅林牌榨菜肉絲是否屬於這批次？可以檢查最佳食用日期！Yahoo Food ・ 1 天前
廣州好去處2026｜廣州「十里華庭紅璞酒店」嶺南風情與現代設計 青瓦、騎樓、窗格細節必打卡
近年廣州成了不少港人的熱門地點，除了美食之外，不少網紅酒店亦成為力捧之選。今次帶大家走進廣州黃埔區長洲島的「十里華庭紅璞酒店」，像是從繁忙都市悄悄轉進一處「嶺南藝境小世界」，外觀是一整片古韻十足的嶺南建築群，內裡卻是香港頂尖設計團隊Stylus Studio打造的現代旅居空間，想感受廣州生活故事，下次出行絕不能錯過！ 現代設計+嶺南風情超驚喜！ 共156間客房的十里華庭紅璞酒店，由香港知名設計團隊Stylus Studio操刀，整體以嶺南文化為靈魂，在建築線條、院落結構與室內細節中融入傳統元素，從色調、材質到燈光都依照不同旅客的使用情境細膩調校。部分客房更擁有專屬庭院，打開門就是一方綠意天地，能在樹影與微風之間找到難得的靜謐私享時刻。 酒店位於粵港澳大灣區黃金樞紐——廣州黃埔長洲島，地處珠江水系懷抱之中，兼具島嶼的靜謐氣息與都會的便捷脈動。這片綠意與水域交織的土地，恰到好處地實現了「離塵不離城」的生活理想。從島上出發，約半小時車程即可抵達珠江新城、琶洲會展中心等核心商務樞紐，無論是出席會議或洽談合作，都能在效率與舒適之間切換自如。黃昏時分歸返長洲，遠離城市喧囂，只需由港幣$385...men’s Reads ・ 9 小時前
【Luna Cake】聖誕限定優惠 88折禮遇（即日至21/12）
Luna Cake 與你一同迎接溫馨聖誕！由 12 月 1 日至 12 月 21 日，於 Luna Cake 門市購買任何正價個裝蛋糕筒日本菓子產品，即可享受 88 折聖誕限定優惠！當中包括冬季人氣炭燒咖啡雙層芝士蛋糕同戀上喫茶店、鎌倉五郎本店等多個超人氣品牌！多款精選一定能滿足親朋好友的節日口味需求，送禮自用都一樣開心。YAHOO著數 ・ 1 天前
A BATHING APE® 與 FLIPPER'S 攜手！BAPE CAFE!?®正式登陸 1881 Heritage
BAPE CAFE!? by FLIPPER'S 正式開幕，由日本街頭霸主A BATHING APE®聯手東京人氣班戟店FLIPPER'S打造的概念店，把BAPE的狂野個性與FLIPPER'S的簡單美味融進每寸空間，讓潮流迷和美食控瞬間上癮。 走進店內，BAPE經典ABC迷彩瞬間襲來，配上FLIPPER'S的木系簡約、水磨石地板，還有MODERNICA聯名的迷彩Fiberglass Shell Chair，坐下去就覺得自己是街拍主角。戶外座位區更是神來之筆，完美變身IG打卡聖地，小編個人超愛這種把古蹟建築變潮流聚點的巧思，來這裡吃飯等於一邊chill一邊拍出envy照。 LIPPER'S的「奇蹟の梳乎厘班戟」是靈魂，現在加持可愛BABY MILO元素，原味、意式芝士、士多啤梨藍莓版全都有，還有士多啤梨巴斯克芝士蛋糕班戟，輕盈鬆軟到讓人懷疑人生。 主食如日式吉列炸蝦咖喱飯、美國龍蝦意粉，搭配BABY MILO特調飲品和新登場巴菲雪糕，甜鹹平衡得剛好，絕對值得排隊朝聖！ BAPE CAFE!?® produced by FLIPPER'S 地址：尖沙咀廣東道 2A...men’s Reads ・ 1 天前
台灣溫泉一泊二食攻略：北投礁溪8大頂級酒店推介
台灣溫泉一泊二食懶人包！精選北投、烏來、礁溪、日月潭、知本等8大豪華溫泉酒店，齊集美人湯、白磺泉等泉質介紹、交通攻略及真實評價，輕鬆預訂你的台灣溫泉度假之旅。Trip.com ・ 1 天前
秋元梢165cm硬剛國際T台！ 從相撲道場到柏林時裝週！
1987年出生東京墨田區，爸爸就是那個超猛的第58代橫綱千代の富士，老媽熊美，家裡還有姐跟弟。小時候她爸常說「想幹嘛就去幹嘛」，結果她真聽進去了。Japhub日本集合 ・ 1 天前
雙12優惠2025｜香港海洋公園門票買一送一！SANRIO角色打卡＋探訪熊貓加加與得得｜即搶優惠碼
香港海洋公園去年新添小熊貓寶寶，圓碌碌、毛茸茸，超級可愛！除了探訪熊貓加加與得得外，香港海洋公園由12月13日起，更推出海洋公園 x Sanrio 角色 「蔚藍海洋之旅」，六大超人氣 Sanrio 角色齊集香港海洋公園，約定大家一同坐上潛艇。Klook於雙12檔期推出大量優惠，包括香港海洋公園成人門票推出「買一送一」優惠，一於快人一步搶優惠碼，打卡Sanrio角色兼親親熊貓啦！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
捷藍航空(JBLU.US)創立26年開設首間機場貴賓室
航空公司捷藍航空(JBLU.US)將於下周起開設創立以來首個機場貴賓室，該貴賓室位於紐約甘迺迪國際機場第5航站樓，為捷藍航空創立近26年來首次開設機場貴賓室。 捷藍航空加入達美航空(DAL.US)等大型航空公司之列，設有機場貴賓室吸客，並與摩根大通(JPM.US)、美國運通(AXP.US)等信用卡公司爭奪客戶。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前