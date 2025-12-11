聖誕好去處2025｜廣州／東莞酒店熱賣推介：買2送2／人均$257.3／聖誕節及除夕適用｜附優惠碼＋高鐵票價

近年廣州成了不少港人的熱門地點，除了美食之外，不少網紅酒店亦成為力捧之選。今次帶大家走進廣州黃埔區長洲島的「十里華庭紅璞酒店」，像是從繁忙都市悄悄轉進一處「嶺南藝境小世界」，外觀是一整片古韻十足的嶺南建築群，內裡卻是香港頂尖設計團隊Stylus Studio打造的現代旅居空間，想感受廣州生活故事，下次出行絕不能錯過！ 現代設計+嶺南風情超驚喜！ 共156間客房的十里華庭紅璞酒店，由香港知名設計團隊Stylus Studio操刀，整體以嶺南文化為靈魂，在建築線條、院落結構與室內細節中融入傳統元素，從色調、材質到燈光都依照不同旅客的使用情境細膩調校。部分客房更擁有專屬庭院，打開門就是一方綠意天地，能在樹影與微風之間找到難得的靜謐私享時刻。 酒店位於粵港澳大灣區黃金樞紐——廣州黃埔長洲島，地處珠江水系懷抱之中，兼具島嶼的靜謐氣息與都會的便捷脈動。這片綠意與水域交織的土地，恰到好處地實現了「離塵不離城」的生活理想。從島上出發，約半小時車程即可抵達珠江新城、琶洲會展中心等核心商務樞紐，無論是出席會議或洽談合作，都能在效率與舒適之間切換自如。黃昏時分歸返長洲，遠離城市喧囂，只需由港幣$385...

men’s Reads ・ 9 小時前