聖誕好去處2025｜最熱賣珠海酒店Top 8：低至61折！人均$238.8起 聖誕節適用｜附$50優惠碼

聖誕節預訂了酒店未？Klook最近公佈2025下半年最熱賣內地酒店，大灣區深圳、珠海、廣州多間酒店上榜，今次Yahoo Travel幫大家整合了珠海酒店的Top 8，並附上相關酒店優惠，優惠均適用於聖誕節入住，部份正日都不加價，折後人均只需$238.8起，立即計劃珠海聖誕親子遊吧！
珠海最熱賣酒店1. 珠海長隆飛船酒店｜買2送2＋$50優惠碼
1. 【買2大送2小】2晚包（飛船樂園＋海洋王國）＋卡卡虎奇遇記
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$2,402起，2大2小入住，每晚人均$300.3起
2. 【買2大送2小】1晚包（海洋王國＋《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,474起，2大2小入住，每晚人均$368.5起
珠海長隆飛船酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達珠海長隆飛船酒店下車。
珠海最熱賣酒店2. 珠海長隆企鵝酒店｜買2送1＋$50優惠碼
1. 【享1兒童門票】2晚住宿（包雙人（飛船樂園＋海洋王國）＋《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$2,420起，2大1小入住，每晚人均$403.3起
2. 【享1兒童門票】1晚住宿（包雙人海洋王國＋《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,474起，2大1小入住，每晚人均$368.5起
珠海長隆企鵝酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣海洋王國旁邊（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達長隆企鵝酒店下車。
珠海最熱賣酒店3. 珠海長隆橫琴灣酒店｜買2送2＋$50優惠碼
1. 【買2大送2小】2晚包（飛船樂園＋海洋王國）＋《卡卡虎奇遇記》
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$2,329起，2大2小入住，每晚人均$291.1起
2.【買2大送2小】1晚包（海洋王國＋《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,395起，2大2小入住，每晚人均$348.8起
珠海長隆橫琴灣酒店
地址：珠海市環島路長隆橫琴灣酒店海馬區三層（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達橫琴灣酒店下車。
珠海最熱賣酒店4. 珠海長隆馬戲酒店 ｜買2送2＋$50優惠碼
1. 【買2大送2小】2晚包（飛船樂園+海洋王國）＋《卡卡虎奇遇記》
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,910起，2大2小入住，每晚人均$238.8起
2. 【買2大送2小】1晚包（海洋王國＋《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：輸入優惠碼【CHIMELONG2025】減$50，折後$1,168起，2大2小入住，每晚人均$292起
珠海長隆馬戲酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區環島東路83號（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達長隆馬戲酒店下車。
珠海最熱賣酒店5. 珠海海泉灣帆酒店｜獨家66折 人均$407起 聖誕節不加價
1. 【Klook獨家66折｜玩樂套餐】豪華房1間1晚（含雙人早餐＋雙人無限次温泉＋雙人無限次神秘島樂園＋贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票＋$150餐飲消費券＋免費7座車洗車權益）
優惠價：折後$1,221起，2大1小入住，人均$407起
2. 【年終促銷】豪華房1間1晚（含雙人早餐＋雙人無限次温泉／神秘島樂園（2選1）＋雙人咖啡）
優惠價：折後$989起，人均$494.5起
珠海海泉灣帆酒店
地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號（地圖按此）
交通：乘坐「金巴」港珠澳大橋口岸穿梭巴士由香港到珠海，再轉乘的士到海泉灣帆酒店
珠海最熱賣酒店6. 珠海金灣毛林大酒店 ｜人均$501起，包冰雪運動城＋超市券
【性價比推薦】客房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人冰雪運動城門票＋雙人兒童樂園＋$100毛林優選超市券等）
優惠價：$1,002起，人均$501起
珠海金灣毛林大酒店
地址：珠海金灣區金河東路577號（地圖按此）
交通：經港珠澳大橋到珠海口岸後，叫車或搭的士，車程約30分鐘，車費約人民幣60元。
珠海最熱賣酒店7. 珠海橫琴凱悦酒店 ｜61折人均$369起
1.【獨家61折】凱悦客房1晚（含雙人早餐＋衍水療$100護理代金券2份＋往返長隆及口岸巴士）
優惠價：$738起，人均$369起
2. 【KLOOK美食套餐】凱悦客房1閒1晚（含雙人自助早餐＋雙人晚餐＋長隆／口岸接駁車）
優惠價：$1,086起，人均$543起
珠海橫琴凱悅酒店
地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路 1295（地圖按此）
交通：乘坐粵港澳直通巴士由香港市區直達橫琴創新坊
珠海最熱賣酒店8. 珠海橫琴星樂度露營小鎮住宿｜親子度假勝地$295.5起
1.【星奇塔門票套餐】客房1晚（含雙人早餐＋雙人無限次星奇塔門票等）
優惠價：$863起，人均$431.5起
2. 【精選套餐】客房1晚（含雙人早餐）
優惠價：$591起，人均$295.5起
珠海橫琴星樂度露營小鎮
地點：珠海市香洲區環島北路108號（地圖按此）
交通：從珠海拱北口岸乘車約27分鐘車程
