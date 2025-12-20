宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕好去處2025｜全港首個Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園登陸青衣城！超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕＋彩虹馬卡龍聖誕樹＋期間限定店
今個聖誕，美國人氣彩虹熊「Care Bears」登陸青衣城，打造全港首個聖誕彩虹甜蜜樂園，5大角色將換上聖誕造型，穿梭於4大多巴胺色系打卡場景，其中最矚目的定必是6.5米高超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕及5米高彩虹馬卡龍聖誕樹；同場亦設期間限定店，出售近100款周邊精品及獨家限定版產品，粉絲們不容錯過！
5大人氣角色打造4大打卡場景
全港首個「Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園」將於11月13日至2026年1月4日登陸青衣城，整個場景以巴胺色系設計，5大人氣角色將換上不同聖誕造型，穿梭於4大打卡場景；先由戴上聖誕帽的小熊Friend Bear帶大家去到5米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」；而Cheer Bear坐於6.5米高「超巨型聖誕蛋糕」，城堡下更有小甜心Share Bear相伴；快樂小熊Love-a-Lot Bear與聖誕薑餅人共同打造「冬日暖心咖啡杯」並向大家招手；傳遞希望的Wish Bear則於3米高「甜蜜蜜冬甩」前品嚐甜點，與大家一同進入夢幻世界！
期間限定店售賣近100款周邊精品
同場亦設Care Bears期間限定店，售賣接近100款周邊精品，除有大熱的毛公仔及盲盒外，更有不少獨家限定版產品如迷你照相機、彩色菲林相機、智能手錶、手機配件及生活用品等，將快樂能量帶回家！
Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園
日期：2025年11月13日至2026年1月4日
時間：11am-9pm
地點：青衣城一期一樓中庭（地圖按此）
更多相關文章：
聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）！POP MART星星人主題展／車尾箱聖誕市集／7米BT21聖誕樹
聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！Care Bears/高達/Miffy/小飛象/mofusand陪過聖誕
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜時代廣場變優獸市／利東街飄雪匯演／中環10米高聖誕樹
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕好去處2025｜小飛象嘉年華空降將軍澳！9米高聖誕樹、充氣飛天小飛象、大玩攤位遊戲
聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
其他人也在看
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介12間！酒店蛋糕低至$70/限時早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕節是瘋狂玩瘋狂吃的日子，想盡興慶祝就記得買好聖誕禮物，預訂好聖誕大餐及聖誕自助餐，也不要忘記買一個靚靚聖誕蛋糕！Yahoo Food就為大家搜羅了12間高質餅店，帶來充滿節日氣氛的蛋糕，傳統的朱古力樹頭蛋糕、米芝蓮出品蛋糕、或是大熱口味的開心果朱古力蛋糕，只要網上Click一下，就可以輕鬆入手酒店級蛋糕，部分早鳥優惠更低至$70一個！Yahoo Food ・ 1 天前
樓市專家｜湯文亮重出江湖 評本港第四季甲廈空置率低過17.1％
俗語云「姣婆守唔到寡」。曾言封筆，靜了一時的樓市專家湯文亮於Facebook 開筆！日前開始，在其專頁以「新茶餐廳手記」之名2日內連環出了最少10個帖子，除了解釋重出江湖之因由，由財經、地產、經濟、時事，以至近期大熱的大寶冰室也放在筆內。有網民留言表示支持，期待他回歸，但也有網民留言「又話封筆1年嘅，又講大話，你父母點教你㗎？」BossMind ・ 16 小時前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 18 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 20 小時前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 1 天前
騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本 再借子女親友失逾400萬元
追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代am730 ・ 1 天前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 20 小時前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 1 天前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 2 天前
日本防災報告預警：東京 7.3 級地震足以造成 1.8 萬人死亡
日本政府一個委員會估計，一場在東京地底發生的強烈地震，足以奪走 18,000 人的生命，並造成 83 兆日圓（港幣約 4.15 萬億元）的經濟損失。小組警告，這場災害將會帶來全國危機，呼籲社會各界制訂計劃，舒緩災難帶來的影響。Yahoo新聞 ・ 16 小時前