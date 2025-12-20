聖誕好去處2025｜全港首個Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園登陸青衣城！超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕＋彩虹馬卡龍聖誕樹＋期間限定店

聖誕好去處2025｜全港首個 Care Bears 聖誕彩虹甜蜜樂園登陸青衣城！超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕＋彩虹馬卡龍聖誕樹＋期間限定店

今個聖誕，美國人氣彩虹熊「Care Bears」登陸青衣城，打造全港首個聖誕彩虹甜蜜樂園，5大角色將換上聖誕造型，穿梭於4大多巴胺色系打卡場景，其中最矚目的定必是6.5米高超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕及5米高彩虹馬卡龍聖誕樹；同場亦設期間限定店，出售近100款周邊精品及獨家限定版產品，粉絲們不容錯過！

今個聖誕，美國人氣彩虹熊「Care Bears」登陸青衣城，打造全港首個聖誕彩虹甜蜜樂園。（相片來源：官方照片）

5大人氣角色打造4大打卡場景

全港首個「Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園」將於11月13日至2026年1月4日登陸青衣城，整個場景以巴胺色系設計，5大人氣角色將換上不同聖誕造型，穿梭於4大打卡場景；先由戴上聖誕帽的小熊Friend Bear帶大家去到5米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」；而Cheer Bear坐於6.5米高「超巨型聖誕蛋糕」，城堡下更有小甜心Share Bear相伴；快樂小熊Love-a-Lot Bear與聖誕薑餅人共同打造「冬日暖心咖啡杯」並向大家招手；傳遞希望的Wish Bear則於3米高「甜蜜蜜冬甩」前品嚐甜點，與大家一同進入夢幻世界！

由戴上聖誕帽的小熊Friend Bear帶大家去到5米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」。（相片來源：官方照片）

Cheer Bear坐於6.5米高「超巨型聖誕蛋糕」，城堡下更有小甜心Share Bear相伴。（相片來源：官方照片）

傳遞希望的Wish Bear則於3米高「甜蜜蜜冬甩」前品嚐甜點，與大家一同進入夢幻世界！（相片來源：官方照片）

期間限定店售賣近100款周邊精品

同場亦設Care Bears期間限定店，售賣接近100款周邊精品，除有大熱的毛公仔及盲盒外，更有不少獨家限定版產品如迷你照相機、彩色菲林相機、智能手錶、手機配件及生活用品等，將快樂能量帶回家！

Care Bears期間限定店，售賣接近100款周邊精品。（相片來源：官方照片）

Care Bears彩色菲林相機（相片來源：官方照片）

Care Bear盲盒匙扣（相片來源：官方照片）

Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

時間：11am-9pm

地點：青衣城一期一樓中庭（地圖按此）

