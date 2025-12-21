宏福苑五級火｜情緒支援熱線
聖誕好去處2025｜Plastic Thing為食妹脹卜卜造型登陸4大置富Malls！6米聖誕派對蛋糕、長法包拍燈小遊戲打造為食聖誕
今個聖誕，置富Malls聯乘Plastic Thing，於旗下四大商場舉行「MERRY EAT~MAS為食聖誕」！為食妹以獨家脹卜卜造型現身，打造以烘焙美食與應節甜品為主題的派對慶典場景，包括6米高聖誕派對蛋糕、夢幻聖誕烘焙屋等，憑消費更可換領為食Fatty「焗盤連隔熱墊套裝」及「抹抹嘴紙巾套」，召喚全城Fatty吃貨！
Plastic Thing為食妹登陸置富4大商場
Plastic Thing主角為食妹Fatty與麵團生物Puffy、光頭仔Bald Boy、女神Luison一同以獨家脹卜卜造型，於即日起至2026年1月4日登陸置富Malls旗下四大商場，當中馬鞍山廣場的「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」頭戴聖誕帽的巨型為食妹手拿刀叉，現身於高達6米的聖誕派對蛋糕上，下面還有卷蛋火車、海綿忌廉蛋糕旋轉木馬、馬卡龍摩天輪等，展開刺激的旅程。+WOO嘉湖的「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」，為食妹置身於3米高巨型「曲奇夾夾機」中，外面有層層堆疊遊戲、曲奇扭蛋機等，最後別忘了跟以光頭仔造型示人的聖誕薑餅人合照呢！置富都會搖身一變為「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」，為食妹擔任主廚，在高達4米的巨型焗爐前烤焗麵包，旁邊更有兩條長法包造型的拍燈互動小遊戲，大家記得幫為食妹取回廚師帽。置富第一城則有「 Fatty暖心聖誕甜品屋」，芭菲布甸杯、班㦸鬆餅、朱古力杯等打卡位散落於商場不同角落，記得去感受一下最甜蜜聖誕暖意。
消費換領焗盤連隔熱墊套裝／紙巾套
此外，商場亦推出期間限定的Plastic Thing為食Fatty「焗盤連隔熱墊套裝」以及「抹抹嘴紙巾套」，由2025年11月15日起，Fortune+會員於指定商場內任何兩間不同商戶累積消費滿指定金額即可換領，將可愛的為食妹帶返屋企。
馬鞍山廣場 – 為食Fatty聖誕甜蜜樂園
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（地圖按此）
+WOO嘉湖 – 聖誕爆「脆」曲奇Party屋
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（地圖按此）
置富都會 – Fatty夢幻聖誕烘焙屋
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：紅磡置富都會L7大堂（地圖按此）
置富第一城 – Fatty暖心聖誕甜品屋
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：置富第一城地下A1及A3區及置富第一城 · 樂薈中庭（地圖按此）
