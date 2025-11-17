警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
聖誕好去處2025｜BABY MIRROR變身Sanrio角色！9米高旋轉木馬+巨型水晶球+夢幻隧道+限量精品
今年聖誕，MIRROR扮Sanrio角色陪你過節！相信是今年最夢幻的聖誕打卡盛事！MIRROR的卡通化身「BABY MIRROR」首次聯乘Sanrio家族，打造出全港最閃亮的聖誕主題裝置，有9米高旋轉木馬、巨型水晶球、夢幻隧道等，於2025年11月25日至2026年1月1日期間登陸又一城，勢必成為粉絲的朝聖地！
Sanrio聯乘MIRROR 12位BABY MIRROR萌爆登場
Sanrio今次破天荒與香港男團MIRROR攜手，推出《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》系列。十二位成員分別化身Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi等，每個造型都可愛度爆表。《BABY MIRROR GO ROUND》活動場地中，最吸睛的莫過於高達9米的巨型旋轉木馬，頂部戴上毛茸茸聖誕帽，象徵MIRROR舞台的閃耀光芒木馬上，更有12位BABY MIRROR成員等你來合照。另一邊的2.6米高聖誕水晶球內雪花飄飄，HELLO KITTY × BABY KEUNG TO、BAD BADTZ-MARU × BABY AK等在內等你打卡；而綿花糖車則由HANGYODON × BABY JER等擔任店長，香甜氣息撲鼻；走進8米長的互動隧道，鏡面與燈光交織出象徵MIRROR的「M」字標誌，LED牆上播放成員與Sanrio角色的互動片段，粉絲們可以近距離感受偶像的可愛一面，每一步都充滿驚喜。
限定Pop-up Store登場 聯乘精品、換領限量應援鏡
活動期間限定店同步開幕，獨家發售《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》聯乘商品，包括毛公仔、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定產品等，更設有Sanrio Gift Gate專區，推出髮夾、化妝袋、DIY電話繩等聖誕精品。另於活動期間登記成為My FESTIVAL會員，並即日以指定電子貨幣消費滿$2,500，即可換領限量版「BABY MIRROR GO ROUND」應援鏡連鏡套，一物兩用，既可當隨身鏡，又可變身應援手牌，粉絲必搶！今年聖誕，各位粉絲準備走進又一城的夢幻世界，與BABY MIRROR和Sanrio角色一起過一個甜蜜又閃耀的冬日節慶吧！
SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk
日期：2025年11月25日至2026年1月1日
時間：11am - 9pm
地址：又一城LG2
網址：按這裡
